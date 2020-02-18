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Свидетельство правоты России: В Кремле указали на ангажированность и поспешность выводов по делу МН17

18 февраля 2020, 16:24  •  31 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространённые в Сети данные голландской разведки об отсутствии ЗРК "Бук" в районе крушения малайзийского Boeing. По мнению представителя Кремля, это - свидетельство правоты России. Кроме того, Песков указал на ангажированность и поспешность выводов по делу МН17.
Ранее в Сети были обнародованы данные Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, касающиеся дела о крушении малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе.
В частности, речь идёт о ракетном комплексе "Бук", из которого, как долгое время утверждали следователи JIT, и был сбит самолёт. Однако обнародованные документы говорят о том, что в момент трагедии с МН17 рядом не было вообще ни одного ЗРК этого типа, способного сбить малайзийский Boeing.
Своё мнение по этому поводу высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, он подчеркнул, что эта информация - свидетельство правоты России. Кроме того, представитель Кремля указал на ангажированность и поспешность выводов по делу МН17.
По его мнению, данные говорят об огромном количестве вопросов. В том числе и вопросов, "которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась".
Песков также обратил внимание журналистов на то, что Москва "всегда со скепсисом и недоверием" относилась "к скоропалительным и не основанным на серьёзном подходе поспешным заключениям".
Представитель Кремля также напомнил и о том, что нашей стране не дали возможности участвовать в расследовании JIT. Представителей России туда включить отказались.
Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.

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