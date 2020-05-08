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Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

08 мая 2020, 11:10  •  113 • Украина
Москва, 8 мая. Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии «Азов». Об этом говорят свидетели нового расследования о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
Отмечается, что сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник городского управления Валерий Андрощук. Как пишет РИА Новости, в этом году исполнилось шесть лет с массовых беспорядков и митингов в Мариуполе, которые разгоняли батальон «Азов» и подразделения вооруженных сил Украины.
Согласно уникальным документам и показаниям очевидцев, официальная версия Киева о гибели милиционеров от рук сторонников ДНР накануне референдума о независимости является ложной. Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что милиционеров расстрелял батальон Нацгвардии «Азов».
«Чужих там не было, были только сотрудники милиции, а их зачищал батальон «Азов»… Я думаю, что мариупольские милиционеры отстреливались от военных и «азовцев». Они погибли внутри здания», — считает Прозоров.
Ранее украинский военнослужащий на учебных стрельбах на полигоне в зоне проведения «ООС» без команды открыл огонь: один его сослуживец погиб и еще двое получили ранения, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Инцидент произошел 2 июля 2019 года в ходе учебных стрельб личным составом первого батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на полигоне в районе Дмитровки. Военнослужащий начал стрелять без команды. В этот момент в мишенном поле находились его сослуживцы, уже закончившие стрельбы. В результате происшествия один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения. 
Автор: Ирина Иванова

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