Свидетели по делу Януковича рассказали в Москве о госперевороте в Киеве в 2014 году

В четверг в Москве в информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция свидетелей по уголовному делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Ничего странного не находите? Уголовное дело в Киеве, суд в Киеве Районный Оболонский, а свидетели выступают в Москве. Все дело в том, что Оболонский суд решил не заслушивать свидетелей и досрочно завершил этот этап судебного следствия, перейдя к стадии прений.

Почему? Ответ оказался прост. Даже показания свидетелей обвинения вели дело к признанию факта государственного переворота в феврале 2014 года на Украине. А что могли рассказать свидетели защиты? Которые, к тому же занимали очень высокие посты в правительстве на тот момент и владели большим объемом информации.

Встретиться с журналистами в ТАСС пришли экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, бывший министр ВД Виталий Захарченко, экс-командующий ВВ МВД Украины Станислав Шуляк. И из того, что они рассказали, картина переворота предстала объемной и зримой.

- Я двое суток готовил Соглашение (об урегулировании кризиса мирным путем прим.авт.), которое подписали в качестве гарантов главы МИД Польши, Франции и Германии, но уже через час после его подписания начался штурм Кабинета Министров, - рассказал Клюев. - Еще через 40 минут начался штурм Верховной рады, а потом и резиденции президента. При этом и 22-го, и 23-го, и 24-го Янукович находился на Украине. Еще 22 февраля он пытался дозвониться до руководства стран-гарантов, но ему так никто и не ответил.

- Я свидетель того, что Янукович делал все, чтобы не пролилась ни одна капля народной крови, - подтвердил Шуляк. - Присутствующие тут имеют неопровержимые факты, доказательства, что в стране тогда произошел госпереворот. Что оппозиция устроила расстрелы, и что оппозиция участвовал в склонении к измене офицеров Минобороны с целью принудить их к выступлению на стороне оппозиции. А «Небесная сотня» для них - расходный материал, они бы отправили еще сотню небесных сотен.

Виталий Захарченко пояснил, что милицейская разведка докладывала ему о настрое руководителей майдана именно на переворот.

- В Соглашении было сказано, что совершенные преступления должны быть расследованы, а это никак не устраивало активистов майдана, потому что именно они эти преступления инициировали, - объяснил он и заявил, что «Небесную сотню» и «Беркут» расстреливали три группы снайперов. - Разные категории: первые - те, которые во всем признаются и открыто с охотничьим оружием вышли на Майдан, вторая группа - «грузинские снайперы». Третья - «третья сила».

Именно третьи, по словам министра, и были самыми опасными и подготовленными: «Они тихо пришли и тихо ушли. Также тайно доставили им оружие и также тайно его унесли. Придет время, и мы назовем фамилии этих людей, сегодня это небезопасно».

Захарченко также заявил, что ведет собственное расследование, и ему удалось не только «вывезти из Украины папки с ценными документами, но и все это время получать оттуда ценные свидетельства». И когда придет время, и появится на Украине нормальный настоящий суд, все эти доказательства увидят свет.

По мнению Азарова, изначально переворот преследовал не совсем те цели, которыми хунте пришлось удовлетвориться. Расчет был не на бегство Януковича, а на раскол страны, гражданскую войну и вмешательство России в качестве одной из сторон конфликта. Но Янукович не стал устраивать такую войну, и Киеву пришлось развязывать ее самостоятельно.

Жесткий диалог в ходе ответов на вопросы случился у Николая Яновича Азарова и корреспондентки телеканала «Украина», поинтересовавшейся, на какие деньги экс-премьер уже 4 года живет в России.

- Вот ведь какие вопросы вас интересуют, милая девушка, аж поморщился Азаров. - Четыре года Киев пытается организовать против меня какие-то делда. Но ничего не получается. За последние 27 лет Украина построила только один мост через Днепр. Кто построил? Я вам скажу - Азаров. И за всю жизнь я не взял ни одной взятки на Украине. А что ваша нынешняя власть за 4 года сделала на Украине? Что построила, создала, открыла? Я вам отвечу - ничего! Никакой европейской интеграции за эти четыре года не состоялось. Это уже очевидно.

Было видно, как экс-премьер распалялся прямо на глазах.

- На паперть хожу, вот так вот с кепкой там стою - вас, наверное, такой ответ устроил бы? - продолжил он, наливаясь краской. - Но вот нет. У меня достаточно сбережений, чтобы вести скромную жизнь, но мне хватает. Вы бы лучше спросили, как преодолеть кризис на Украине. Но это вас не интересует. А я знаю, как это сделать.

- Ничего, когда я вернусь, когда мы вернемся на Украину, я буду получать и пенсию заслуженную, и академическую стипендию, и все положенные надбавки, - закончил он. - Мы обязательно вернёмся в нашу страну. Можете записать, а я могу расписаться… Мы обязательно возродим Украину, изменив её политический курс.

В заключение пресс-конференции Азаров заявил, что Соглашение, подписанное в феврале 2014 года, не имеет срока давности, его никто не отзывал и не отменял. «рукописи не горят»? - усмехнулся он и пояснил, что им и его сторонниками подготовлено Заявление в адрес государств-гарантов того самого Соглашения с доказательствами о государственном перевороте в феврале 2014 года на Украине.