Голландское издание Nieuwsuur настаивает, что 13 свидетелей в деле о крушении самолёта на юго-востоке Украины были засекречены. Сделано это было ради их же безопасности, - мол, этим свидетелям угрожают некие третьи лица.

В то же время одному свидетелю не смогли гарантировать анонимность. Почему? Неясно. Однако известно, что девять свидетелей дали показания еще в 2019 году, пишут "Утро.ру".

Журналисты сослались на документы, которые попали в их распоряжение. В них сказано, что в деле имеется четверо подозреваемых. Прокуратура направила им повестки о вызове в суд. Это было сделано 2 октября 2019 года. Сообщается, что всем четверым предъявлены обвинения в убийстве.

Ранее стало понятно, что не теряет актуальности и версия об украинских истребителях, которые могли сбить пассажирский самолёт ракетой "воздух-воздух".

Однако этот вариант всегда замалчивался. Пока во всё тех же документах австралийской полиции не оказалось упоминаний о свидетелях, видевших боевые самолёты в небе в тот день. Информация о свидетелях, как отмечали журналисты телеканала "360", была в документах полиции Австралии, рассекреченных ранее.

По словам военного обозревателя газеты "Комсомольская правда" Виктора Баранца, если в районе крушения авиалайнера не было "Буков", значит, самолёт сбили как-то по-другому.

"В общем, начались политические игры. Но если это подтвердится - это радикально ломает антироссийскую версию и подвигает следствие к тому, что самолёт был сбит, скорее всего, тем самым капитаном Волошиным, которого уже нет на этом свете", - подчеркнул он в беседе с Царьградом, напомнив об украинском лётчике Волошине, внезапно покончившем с собой после трагедии.

Кроме того, после крушения никто не слышал и об авиадиспетчере Анне Петренко.

Самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса.

В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Все данные, полученные российскими экспертами и спутниками, совместная следственная группа (без участия РФ) рассматривать отказалась.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов, защитник версии о взрыве на борту, отметил ранее некий "парадокс", который упустили из виду следователи. Речь идёт о записях, сделанных микрофонами в кабине пилотов. Эти сведения были и в отчётах голландцев, уточняет эксперт. В частности, он отметил, что "все, кто слышал этот звук, могли убедиться, что никакого звука от внешнего взрыва мифического "Бука" эти микрофоны до их отключения не записали". Хотя, по мнению специалиста, записать были обязаны, "если бы причиной разрушения МН17 был бы внешний взрыв от ракеты". Но на записи в последние мгновения перед катастрофой слышен только звук двигателей самолёта.

Главный парадокс связан с микрофонами, продолжает эксперт. Удивляться есть чему. Судя по представленным экспертом данным, один из микрофонов - тот, что расположен на потолочной панели, - "услышал" то, что вообще не отразили три других микрофона, размещённых в кабине пилотов.

"И эта странность никоим образом не озадачила голландцев", - обращает внимание Антипов, отметив, что "этот микрофон наименее чувствительный к звуку и должен был услышать звук только тогда, когда ему сильно "дунули прямо в ухо".

То есть "глухой" микрофон внезапно "услышал" то, чего не зафиксировали три до этого момента хорошо всё прослушивающие другие микрофона.

"И вдруг он первым и единственным из всех микрофонов зафиксировал сильнейший импульс колебаний, - отмечает технический эксперт. - Странно? Конечно".

Однако голландцы, по мнению Антипова, просто "переступили через этот парадокс" и пошли к заранее намеченной цели.

Как напоминает ФАН, "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области в 2014 году, погибло 298 человек. Суд Гааги рассмотрит материалы дела 9 марта 2020 года.