Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Запад лепит "жертву режима" на ровном месте (Руслан Осташко)
Владимир Путин в Кремле культурно поговорил с Владимиром Мединским
Медведев поддержал идею уравнять зарплату учителей в регионах
Обвинявшую Россию во вмешательстве Америку в соцсети разоблачили одним письмом г...
Главная / Война

«Светят зеленым лучом»: Украина пожаловалась на Россию

26 июля 2019, 18:09  •  113 • Война
Ослепляющий зеленый луч, согласно заявлению Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), был применен против пограничников в Азовском море. В ГПСУ утверждают, что луч исходил с российской стороны.
По данным ведомства, зеленый луч якобы используют корабли береговой охраны ФСБ России. «Сеансы освещения продолжаются по несколько минут, <...> происходит осветление катеров», — говорится в сообщении.
Сообщается, что инциденты происходили на протяжении двух вечеров подряд. Никто из личного состава ГПСУ травмирован не был. Украинская техника также не пострадала. Тем не менее, в ведомстве заявили, что подобные «явления» могут привести к травмам военнослужащих, поэтому были приняты «соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала».
О «провокациях» было доложено в территориальные подразделения Военной прокуратуры Украины, Национальной полиции и Службы безопасности (СБУ).
Как сообщает НСН, в феврале 2019 года украинские пограничники заявляли, что ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) якобы проводили «испытания лазерного оружия».
В ГПСУ утверждали, что видели в небе некие вспышки светло-фиолетового цвета, происходившие с периодичностью раз в две-три минуты. Представители ЛНР в ответ на эти обвинения посоветовали украинским пограничникам прекратить распространять фейки.
Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в начале весны 2018 года, когда украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».
Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов». Хотя МИД Украины признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян «незаконными», а также заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье.
Курьезная ситуация сложилась после того, как в Мариуполе украинские власти арестовали сухогруз Comet, шедший с грузом металлоконструкций из России в Бельгию. Произведены конструкции были на Алчевском комбинате в самопровозглашенной ЛНР. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил привлечь всех причастных к уголовной ответственности за финансирование терроризма.
При этом большинство членов команды сухогруза Comet оказались украинцами.
В середине ноября 2018 года стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. Корабли находились в портах Бердянска и Мариуполя.
«Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в госпогранслужбе Украины. Отмечается, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов. В сообщении ГПСУ не уточняется, какие именно суда задержаны и сколько из них ходят под флагом России.
Спустя 10 дней два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир ВМС Украины «Яны Капу» вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.
В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. 24 украинских моряка (в их числе два сотрудника СБУ) сейчас находятся в заключении в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в нарушении госграницы.
Украина продолжает милитаризацию Азовского моря. В конце июня, передает ФАН, Военно-морские силы Украины (ВМСУ) и катера морской охраны пограничной службы провели совместные учения в водах этой акватории.
По данным издания, корабли и катера отрабатывали совместную стрельбу по морской цели и предоставление помощи катеру без хода. Кроме того, были проведены задержания кораблей условного противника и силовой захват судна-нарушителя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
21 июля 2019, 17:54
Продержались полдня: Украина нарушила перемирие в Донбассе
23 июля 2019, 18:39
Никаких амнистий: Зеленский не даст амнистию Донбассу
25 июля 2019, 12:54
Президент Болгарии отказался покупать американские истребители
21 июля 2019, 01:39
Перед перемирием: ВСУ атакует жилые дома в Донбассе
26 июля 2019, 05:09
Германия Гитлера – твёрдый курс на войну
26 июля 2019, 18:09
«Светят зеленым лучом»: Украина пожаловалась на Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не разыграла карту с "черными ящиками" МН17
21 июля 2019, 01:24
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
21 июля 2019, 14:39
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменистана разбились после ответа Ашхабада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.