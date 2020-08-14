Световой разбор: россияне платят за энергию вчетверо меньше европейцев

Электроэнергия россиянам обходится в четыре раза дешевле, чем европейцам. Граждане нашей страны платят в среднем $57 за мегаватт-час, а жители Европы — $247. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук. Глава компании добавил, что стоимость энергии для отечественного малого и среднего бизнеса составляет $76 (в странах ЕС — $169), а крупная промышленность платит на 25% меньше европейцев. Владимир Путин во время беседы оценил показатели холдинга по вводу в эксплуатацию новых мощностей. Хорошее состояние отрасли отмечают и специалисты, но они призывают стремиться к более прозрачному формированию тарифов на электроэнергию.

На встрече с гендиректором «Интер РАО» Владимир Путин выслушал отчет о показателях работы энергетического холдинга и положительно оценил развитие компании.

— «Интер РАО ЕЭС» у нас стала одной из крупнейших компаний в стране, четвертое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, четвертое место по выработке тепловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень активно. С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели, — отметил в начале встречи глава государства.

Президент подчеркнул, что «Интер РАО» — единственный поставщик электроэнергии за рубеж. Гендиректор компании в ходе встречи с главой государства сравнил цены на электричество для отечественных и европейских потребителей.

— Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан $57 за мегаватт-час: в Германии — $353, то есть в шесть раз больше; в Евросоюзе в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, — $247. Для малого и среднего бизнеса российская цена — $76, в Германии — $233, Евросоюз — $169, — со ссылкой на данные по итогам 2018 года сообщил Борис Ковальчук.

Таким образом, цены для российского потребителя на электроэнергию в четыре раза ниже, чем для европейского. Глава компании также отметил, что для отечественной крупной промышленности этот показатель меньше на 25%, чем в Европейском союзе.

Борис Ковальчук подчеркнул, что за последние шесть лет капитализация группы увеличилась более чем в восемь раз. Текущая стоимость компании превышает 600 млрд рублей, а прибыль за 2019 год составила 82 млрд рублей.

— У нас целый ряд новых проектов. Один из них — мы планируем масштабное строительство генерации в Тульской области, а также реализацию проекта на 200–300 млрд по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае, — отметил Борис Ковальчук.

Президент обратил внимание на активное участие компании не только в строительстве, но и в инженерном и научном сопровождении проектов. Гендиректор холдинга сообщил о международной деятельности «Интер РАО» в возведении энергообъектов на Кубе, Венесуэле, Эквадоре, в Бангладеш.

— С точки зрения развития технологий у нас есть два проекта: совместно с «Роснано» и «Ростехом» мы реализуем проект доработки отечественной турбины ГТД-110 и второй проект — это наше совместное предприятие с «Дженерал Электрик», находящееся в Ярославской области. С него турбины шли в Калининградскую область. Реализуем проект по полной локализации [производства] турбин мощностью 77 и 190 мегаватт, — рассказал гендиректор компании.

Сегодня «Интер РАО» — один из наиболее успешных холдингов на отечественном рынке электроэнергетики, считают и в российском парламенте.

— Это современная компания, понимающая, что такое устойчивое развитие. Она занимается модернизацией, новой энергетикой, включая солнечную. У этой компании хороший потенциал и большое будущее, — рассказал «Известиям» глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Он отметил, что между ведущими энергетическими компаниями складывается здоровая конкуренция, она приводит к снижению стоимости продукта для потребителя. В электроэнергетике дела обстоят намного лучше, чем в других отраслях, сообщила «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

— У них лучшее состояние фондов, высокая оприборенность для населения. Сейчас начинают реализовывать установку интеллектуальных систем снятия показаний счетчиков, — рассказала эксперт.

При этом, считает она, всем на рынке необходимо стремиться к большей прозрачности формирования тарифов.