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Светофоры плавятся, обшивка стекает с машин: Кувейт раскалился до +73 градусов

08 июля 2021, 19:15  •  108 • В мире
В Кувейте температура воздуха поднялась до плюс 73 градусов. По оценкам синоптиков, волна жары сохранится до конца недели.
В Кувейте изнывают от жары. Температура воздуха в одной из самых жарких стран мира за последние три дня держится на рекордных отметках. Так, 5 июля жара была на уровне +53 градуса, а 6 июля столбики термометров поднялись до +73 градусов.
На такой погоде не выдерживают ни люди, ни транспорт. На фото, распространившихся в Сети, заснято, как от жары поплавились светофоры, а на некоторых машинах слезла обшивка.
Скриншот: Twitter.com/imran_haider76
Даже птицы пытаются переждать этот зной, прячась в тени. По оценкам синоптиков, в ближайшие дни в Кувейте будет сохраняться этот зной.
Скриншот: Twitter.com/Sarahhope1234
Граждан уже призывают снизить потребление электричества и заменить старые кондиционеры, потому что в крупных населённых пунктах сети не выдерживают напряжения.

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