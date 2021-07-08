Светофоры плавятся, обшивка стекает с машин: Кувейт раскалился до +73 градусов

В Кувейте температура воздуха поднялась до плюс 73 градусов. По оценкам синоптиков, волна жары сохранится до конца недели.

В Кувейте изнывают от жары. Температура воздуха в одной из самых жарких стран мира за последние три дня держится на рекордных отметках. Так, 5 июля жара была на уровне +53 градуса, а 6 июля столбики термометров поднялись до +73 градусов.

На такой погоде не выдерживают ни люди, ни транспорт. На фото, распространившихся в Сети, заснято, как от жары поплавились светофоры, а на некоторых машинах слезла обшивка.

Скриншот: Twitter.com/imran_haider76

Даже птицы пытаются переждать этот зной, прячась в тени. По оценкам синоптиков, в ближайшие дни в Кувейте будет сохраняться этот зной.

Скриншот: Twitter.com/Sarahhope1234

Граждан уже призывают снизить потребление электричества и заменить старые кондиционеры, потому что в крупных населённых пунктах сети не выдерживают напряжения.