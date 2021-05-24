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Светлое против тёмного: Первая встреча Патрушева и Салливана
24 мая 2021, 21:10 • 106 • Политика
В понедельник состоялась первая встреча Патрушева и Салливана. В Сети интерпретировали мероприятие по-своему: светлое против тёмного.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Встреча состоялась в Женеве. Политики обсудили вопросы безопасности и тему нормализации двусторонних отношений.
Интернет-пользователи тем временем обратили внимание на необычную деталь. Судя по снимкам, сделанным во время встречи, Салливан носил на лице чёрную медицинскую маску, а Патрушев - белую. Некоторые увидели в этом забавный символизм - тёмное против светлого.
Скриншот: Telegram/РИА Новости
Отметим, что незадолго до этого в Исландии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы безопасности. Все эти переговоры предваряют готовящуюся встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая должна состояться по инициативе Вашингтона.
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