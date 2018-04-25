Светлое экономическое будущее Болгарии • 48 • Аналитика







Эксперты крупнейшего банка в Болгарии твердо заявили, что 2018 год будет рекордным с точки зрения экономического роста — 4,4% (по расчетам правительства, этот показатель составит 3,9%). Это достижение поставит Болгарию в тройку лидеров в Европейском союзе. Подобна также позиция Болгарского народного банка, тоже смотрящего с большим оптимизмом на рост экономики за 2018 году, который достигнет 4,2%. Эксперты полагают, что с этого момента наступит плавное снижение темпов экономического роста, которые, однако, останутся хорошими: рост в 3,8 и 3,7% в следующие два года.





За весь трехлетний период инфляция не превысит 1,9%, не создавая угрозы покупательной способности и жизненному уровню населения. Этот уровень благоприятен для экономики, особенно на фоне теперешней дефляции.



В 2018 г. ВВП достигнет рекордного за всю истории Болгарии объема: 52 миллиарда евро. Вместе с инфляцией и ростом ВВП увеличится нормативно определяемая правительством минимальная заработная плата. С нынешних 260 евро (19669,74 руб.) к 1 января 2021 г. она должна повыситься до 305 евро (23074,12 руб.) в месяц. Увеличение приведет и к увеличению зарплат в неправительственном секторе. До сих пор они росли приблизительно на 10% в год (второе место в ЕС после Румынии), и этот рост сохранится, так как разница в оплате труда в Болгарии и Европе составляет 1:5 (15 лет назад разница составляла 1:25). В этом отношении доля консолидированного госбюджета в ВВП, т.е. средств, которые государство удерживает посредством налогов и сборов, которыми обложены бизнес и граждане, а потом перераспределяет в форме государственных субсидий и пособий, постепенно снизится на 36,1%. Это является положительной тенденцией, особенно на фоне сохранения уровня нынешних налогов или, точнее, единого фиксированного налога в размере 10% для бизнеса и физических лиц.



Положительное развитие ожидается также в отношении государственной задолженности, которая постепенно снизится до уровня в размере около 18% от ВВП. Это исключительно хорошее экономическое достижение, и оно ставит Болгарию на лидирующие позиции в списке европейских стран с наименьшими задолженностями. Тем более что бюджетный дефицит постепенно полностью исчезнет (в 2020 году, когда доходы и расходы государства выровняются).



В настоящий момент Болгария накопила золотовалютных резервов в объеме 23,5 миллиарда евро. В 1990 г. резервов было всего 300 миллионов долларов, а внешний долг превышал ВВП в 2-2,5 раза, что привело в свое время даже к объявлению дефолта.



Ожидается, что уровень безработицы с нынешних 6,6% снизится до 5,7%, а в последний год среднесрочного прогноза снизится до 5,4%. Экономический рост обычно сопровождается как ростом капитала, так и ростом числа занятых. Оказывается, в Болгарии уже нет свободной наемной рабочей силы, которая обеспечила бы дальнейший рост, поэтому правительство предусматривает меры по привлечению иностранной рабочей силы. Трехлетний бюджетный прогноз, принятый болгарским правительством вместе с основными макроэкономическими параметрами на следующие три года (до 2020 года), полон оптимизма.Эксперты крупнейшего банка в Болгарии твердо заявили, что 2018 год будет рекордным с точки зрения экономического роста — 4,4% (по расчетам правительства, этот показатель составит 3,9%). Это достижение поставит Болгарию в тройку лидеров в Европейском союзе. Подобна также позиция Болгарского народного банка, тоже смотрящего с большим оптимизмом на рост экономики за 2018 году, который достигнет 4,2%. Эксперты полагают, что с этого момента наступит плавное снижение темпов экономического роста, которые, однако, останутся хорошими: рост в 3,8 и 3,7% в следующие два года.За весь трехлетний период инфляция не превысит 1,9%, не создавая угрозы покупательной способности и жизненному уровню населения. Этот уровень благоприятен для экономики, особенно на фоне теперешней дефляции.В 2018 г. ВВП достигнет рекордного за всю истории Болгарии объема: 52 миллиарда евро. Вместе с инфляцией и ростом ВВП увеличится нормативно определяемая правительством минимальная заработная плата. С нынешних 260 евро (19669,74 руб.) к 1 января 2021 г. она должна повыситься до 305 евро (23074,12 руб.) в месяц. Увеличение приведет и к увеличению зарплат в неправительственном секторе. До сих пор они росли приблизительно на 10% в год (второе место в ЕС после Румынии), и этот рост сохранится, так как разница в оплате труда в Болгарии и Европе составляет 1:5 (15 лет назад разница составляла 1:25). В этом отношении доля консолидированного госбюджета в ВВП, т.е. средств, которые государство удерживает посредством налогов и сборов, которыми обложены бизнес и граждане, а потом перераспределяет в форме государственных субсидий и пособий, постепенно снизится на 36,1%. Это является положительной тенденцией, особенно на фоне сохранения уровня нынешних налогов или, точнее, единого фиксированного налога в размере 10% для бизнеса и физических лиц.Положительное развитие ожидается также в отношении государственной задолженности, которая постепенно снизится до уровня в размере около 18% от ВВП. Это исключительно хорошее экономическое достижение, и оно ставит Болгарию на лидирующие позиции в списке европейских стран с наименьшими задолженностями. Тем более что бюджетный дефицит постепенно полностью исчезнет (в 2020 году, когда доходы и расходы государства выровняются).В настоящий момент Болгария накопила золотовалютных резервов в объеме 23,5 миллиарда евро. В 1990 г. резервов было всего 300 миллионов долларов, а внешний долг превышал ВВП в 2-2,5 раза, что привело в свое время даже к объявлению дефолта.Ожидается, что уровень безработицы с нынешних 6,6% снизится до 5,7%, а в последний год среднесрочного прогноза снизится до 5,4%. Экономический рост обычно сопровождается как ростом капитала, так и ростом числа занятых. Оказывается, в Болгарии уже нет свободной наемной рабочей силы, которая обеспечила бы дальнейший рост, поэтому правительство предусматривает меры по привлечению иностранной рабочей силы. Автор: Петр Петров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 48 Источник Похожие новости Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт! "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1) Вопрос армянский, но виновата Россия

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