Светлейшее высочество больше не болен. Князь Монако излечился от коронавируса

Пресс-служба княжества Монако распространила релиз, в котором говорится о состоянии здоровья монарха. COVID-19 у 62-летнего князя Альбера II обнаружили 19 марта.

"Врачи, которые наблюдали за его светлейшим высочеством суверенным князем Монако Альбером II с момента подтверждения у него вируса COVID-19, сегодня разрешили ему завершить карантин. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо", - заверили в пресс-службе.

До Альбера II ни у одного главы государства анализы не подтверждали наличие коронавирусной инфекции. Князь Монако все 12 дней провёл в самоизоляции. Он ни разу не покидал свой дворец.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Монако 49 человек заражены коронавирусом. Один гражданин княжества умер. Всего в мире 826 222 инфицированных, количество погибших перевалило за 40 тысяч. Более 170 тысяч больных выздоровели. Лидером по количеству заражённых по-прежнему остаются США. Там COVID-19 подтверждён у 174 467 граждан.