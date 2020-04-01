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Светлейшее высочество больше не болен. Князь Монако излечился от коронавируса

01 апреля 2020, 18:35  •  45 • В мире
Светлейшее высочество суверенный князь Монако Альбер II выздоровел, у него больше нет коронавируса. Монарх чувствует себя хорошо.
Пресс-служба княжества Монако распространила релиз, в котором говорится о состоянии здоровья монарха. COVID-19 у 62-летнего князя Альбера II обнаружили 19 марта.
"Врачи, которые наблюдали за его светлейшим высочеством суверенным князем Монако Альбером II с момента подтверждения у него вируса COVID-19, сегодня разрешили ему завершить карантин. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо", - заверили в пресс-службе.
До Альбера II ни у одного главы государства анализы не подтверждали наличие коронавирусной инфекции. Князь Монако все 12 дней провёл в самоизоляции. Он ни разу не покидал свой дворец.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Монако 49 человек заражены коронавирусом. Один гражданин княжества умер. Всего в мире 826 222 инфицированных, количество погибших перевалило за 40 тысяч. Более 170 тысяч больных выздоровели. Лидером по количеству заражённых по-прежнему остаются США. Там COVID-19 подтверждён у 174 467 граждан.

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