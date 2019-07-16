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Светится, золотая: В Британии нашли гигантскую медузу размером с человека
16 июля 2019, 14:24 • 59 • В мире
У берегов графства Корнуолл удалось сфотографировать очень крупную медузу размером с человека. На снимке – бочковая медуза. "Светится, золотая", - говорят комментаторы.
Сам снимок появился в Instagram у известного английского водолаза. На фото – огромная медуза, а рядом с ней водолаз. Медуза выглядит даже больше, чем человек. Комментаторы тут же опознали, что на снимке изображена бочковая медуза. Обычно они до 60 см в диаметре. Впрочем, встречаются более крупные особи.
"Такие и в Черном море есть", - отмечают пользователи.
"Светится, золотая", - говорят комментаторы.
Ранее сообщалось, что неизвестное морское животное выбросило на берег Сахалина. Оно было обнаружено в прибрежной зоне между Невельском и Горнозаводском. По внешнему виду пока не удалось определить видовую принадлежность обитателя морских глубин.
"Выброшенное на берег тело лежит между Невельском и Горнозаводском уже семь дней. На первый взгляд определить видовую принадлежность не удается, так как часть тела занесена песком", - передает портал Citysakh.ru. Пользователи сошлись на том, что это гигантский кальмар.
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