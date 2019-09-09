Свет в конце тоннеля. Ход исторического развития России • 72 • Аналитика «Коридоры кончаются стенкой,

А тоннели — выводят на свет»

Владимир Высоцкий. Баллада о детстве





История через ее субъективное восприятие. О причинах крушения СССР на «ВО» уже кто только не писал. Например, инженер – и почему нет? Со своей колокольни он видит одно. Художник увидел бы другое. Поэт – третье. Социолог – четвертое. И всегда нашелся бы пятый, который… Когда, например, в последний раз мои студенты проводили социологический опрос жителей Пензы о том, в чем они видят причину того, что не все у них хорошо и кто в этот виноват, то получили они настоящей букет мнений. Показательно было одно: мнение парня ну самой что ни на есть маргинальной наружности из спального района, который сказал так: «Американцы, а еще этот, как его, Ельцин!»





Так этот подземный переход под путями станции Пенза-1, соединяющий железнодорожный вокзал с автовокзалом, выглядит сейчас. А ведь когда-то через него ходил по рельсам пассажирский мотовоз и ездили автофургоны «Хлеб»



Вот почему я не буду утруждать читателей «ВО» ни цифрами, ни фактами, ни ссылками на разные умные журналы – зачем? Просто попробую показать на примере развития одной-единственной нашей пензенской инфраструктуры весь ход нашего исторического развития. Опять же через призму своих собственных воспоминаний, благо память у меня хорошая, да и «Пензенская энциклопедия» под боком. Ну и своих пензенцев порадую. Зайдут на «ВО», а тут про наш город и «родной» железнодорожный тоннель. Только читайте все подряд, не через строчку, и постарайтесь ничего не домысливать за автора, как это некоторые любят. Вот текст, а в тексте все, что нужно, плюс фотографии.





Налево от входа не него на высокой насыпи располагался военкомат Железнодорожного района. Сейчас от насыпи практически ничего не осталось. Вот какой объем грунта сюда был перемещен за прошедшие десятилетия



Итак, родился я в 1954 году и где-то уже в пятилетнем возрасте осознал, что живу на улице Пролетарской, причем в месте довольно-таки странном. Странном тем, что до центральных улиц города добраться с нее было… ну очень сложно, скажем так. Дело в том, что город пересекают сразу четыре железные дороги, на которых стоят четыре станции: Пенза -1,2,3,4. И все бы ничего, но… из-за железнодорожных путей добираться до центра было сложно. Тут переезд и шлагбаум и автобус стоит 10 минут пока состав не пройдет. Здесь мост, с которого не то, что капает, а льются потоки грязной воды и к тому же он от тебя далеко. Хотя… самая главная станция Пенза-1 была от моего дома как раз недалеко. К ней вели три улицы – Луначарского, Жемчужная и Кузнечный порядок, и все три упирались в подземный тоннель, над которым ходили поезда. В 1935—1937 годах в Пензе действовала городская узкоколейная железная дорога, для которой под путями станции Пенза I и был сооружен этот тоннель, переоборудованный после закрытия узкоколейки в автомобильный, а затем в пешеходный. Улицы эти в советское время были зеленые, тенистые и… грязные. Например, на Пролетарской до 1959 года не было асфальта. Были деревянные тротуары – доски на слегах, прогибавшиеся при ходьбе. Особенно забавны они были весной. Под ними скапливалась вода и когда на них наступали, брызгала вверх струйками через дырки от сучков. И попадали женщинам под юбки! А они взвизгивали и поддергивали юбки, а там были разноцветные рейтузы до колен, что, конечно, было очень смешно.





В 60-ые годы прошлого века вот это здание музыкальной школы со всех сторон окружали частные дома. Сейчас оно выходит прямо на улицу Луначарского…



Потом проложили асфальт, но… огромная поляна, куда сходились эти три улицы, так и оставалась незамощенной. Там были колеи, заполненные зеленой жижей, и пройти ее напрямик было нельзя. Ну, а через сам тоннель ездили грузовики, включая фургоны «Хлеб», и для жителей района «Стрела» (так назвался магазин в пятиэтажном каменном доме, построенном в 1965 году) этот путь был самым надежным, чтобы добраться до центра города. Район был еще тот. Встречаются пацаны… «Ты откуда?» «Чё тянешь, я на «Стреле» живу… понял?!» У меня дочь уже в какое время свободно гуляла по городу допоздна, потому что… «Я с улицы Пролетарской, а ну отвали!» или «Я на «Стреле» живу, чё тэ надо?!»





Здесь был пустырь, на котором часто разворачивался передвижной зоопарк. До пустыря – сплошная частная застройка. Сейчас здесь вот такой современный торговый центр



Но сам тоннель был местом весьма гнусным. Во-первых, он не был замощен и через него тянулись залитые грязью колеи, не пересыхавшие даже жарким детом. Сверху капало и лучше всего было под эти креозотно-мазутные капли не попадать. Для пешеходов дорожка опять же из досок была проложена лишь с одной стороны и огорожена железными прутьями, через которые на прохожих из-под колес летела грязь. Стена, к которой приходилось прижиматься, тоже быдла грязной и осклизлой. Так что проходить этот тоннель надо было быстро, не попадать под капли сверху и брызги сбоку. И было так долго, очень долго. Не было у руководящих личностей города ни досок, ни железного листа, чтобы загородить проход для людей от машин, да и «крышу» над ним тоже сделать было ну никак невозможно. Все средства уходили на возведения пышного здания обкома КПСС.





Это все, что осталось от старых домов, которых здесь было видимо-невидимо





Старый вокзал в 1969 году снесли, и к 1974 году выстроили новый, а заодно и перестроили этот ужасный тоннель полностью. Навозили тысячи тонн земли к тому месту, где сходились три вышеназванные улицы и метра на два, не меньше, повысили рельеф этого места, все покрыли асфальтом и возвели на месте грязного пустыря современный автовокзал. Местность вокруг изменилась до неузнаваемости. А главное – теперь «гнусный тоннель» превратился в нормальный подземный переход. Правда… очень несовершенный. В сильные дожди его затапливало водой практически по колено. А две ведущие в него каменные лестницы практически не позволяли пересекать его ни мамам с колясками, ни инвалидам на колясках.





Вид на автовокзал от торгового центра «Меркурий»



Столкнулись с этим моя жена и я уже в 1975 году, когда у нас родилась дочка. Мы оба учились, моя мама работала, и нам приходилось всякий раз, собираясь в институт, отвозить ребенка к теще на улицу Московскую, то есть в самый центр города, откуда до нашего вуза было уже рукой подать. Так что мы пересекали этот переход дважды в день и в любую погоду. Обойти его можно было, но приходилось делать очень большой крюк. И тем не менее, мы часто предпочитали идти в обход («настоящие герои всегда идут в обход!»), только бы не «корячиться» на его ступенях. Ну, а для инвалидов-колясочников это было просто непреодолимое препятствие, от слова «совсем». Как-то не вязалось все это с тогдашним лозунгом «Все для блага человека». Ну… не поставили бы в том же обкоме лишние пять колонн, и сделали бы удобный пандус для мам-колясочниц, но… тамошним боссам и в голову это тогда не приходило. Хотя и утверждалось – «Народ и партия – едины!» Наверное, так оно и было (мы серьезно над этим тогда не задумывались), но не в отношении к тому подземному переходу.



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Так выглядит сегодня этот лифт для инвалидов на лестнице, выходящей на перрон вокзала Пенза-1



Рельсы железные прочные – они и сейчас стоят на его ступенях в обе стороны, появились лишь когда пензенцы с клетчатыми сумками массово рванули в Китай. Ну элементарно тяжело было поднимать их по ступенькам, вот и появились рельсы. «Бытие, так сказать, определяет сознание». Можно по ним и коляску скатить-закатить, хотя дело это трудоемкое и не для слабонервных.



Но вот несколько лет тому назад Пензу охватил бум строительства пандусов для инвалидов. Сколько лет прошло с 1917 года? Ровно 100, никак не меньше. И вот оно, наконец-то, совершилось. Власть вспомнила о самой незащищенной (чисто физически) и самой обездоленной категории наших граждан, многие из которых годами и десятилетиями не покидают своих квартир. Лифта нет, пандусов нет, крепких родственников – тоже нет. И как по городу передвигаться? И вот повсюду, у входов в банки и магазины, аптеки и университеты появились пандусы для колясочников, иной раз настолько хитро сконструированные, что больше всего они напоминают собой лабиринт. Ну, сразу не запроектировали, вот и пришлось делать потом, «извращаться». Там, где пристроить к крыльцу пандус было уж никак невозможно, появились кнопки вызова. Подъехал инвалид, нажал кнопку – тут же вышел работник офиса и его обслужил. Ну, пусть хотя бы так.





Вид на него из тоннеля. Как видите, лестница наверх здесь очень длинная



Ну а как же знаменитый «тоннель»? О, он пережил еще одну поистине замечательную… реконструкцию. На обеих лестницах больше года назад появились горизонтальные лифты для колясочников. Работают они так: подъезжает человек, нажимает кнопку, откидывается платформа, он на нее заезжает, и начинает движение. Приехал, нажал кнопку и двигайся дальше.



То есть наконец-то власть, как говорится, «почесалась». Уже не рабоче-крестьянская, правда, а «антинародная» (как у нас иной раз любят ее называть), но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Какое-то время эти лифты стояли, радовали глаза прохожих, но не работали.





«Удивительное рядом, но оно запрещено!»



Прошел год и от непогоды их завернули в пленку, так что бедным инвалидам теперь для того, чтобы этими двумя лифтами воспользоваться, нужно вызвать оператора, дождаться, когда он это «кокон» размотает, и лишь потом отвезет куда надо. Табличка предупреждает – самостоятельно пользоваться лифтами инвалидам «Запрещено».





Вид на устройство лифта на нижнем участке лестницы, выходящей на автовокзал



Хорошо, что в городе есть еще специальная служба такси для инвалидов, и ее машины возят их куда надо. А так все вышло прямо-таки по басне Эзопа: «Видит око, да зуб неймет!», потому что кому же такая морока нужна?



Самое интересное, что в той же соседней Польше точно такие же «подъемные платформы» я увидел в парке перед Королевским замком в Варшаве. Там была прекрасная зеленая лужайка, покрытая густой стриженой травой, и вот на эту-то площадку и вели сразу два таких горизонтальных лифта. То есть, чтобы инвалиды могли просто покататься по зеленой травке, порадоваться на красоту замка, отдохнуть на природе. И никаких грозных пугающих надписей и полиэтиленовой «замотни»…



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Практически такой же лифт в центре Варшавы у Королевского замка



А теперь несколько выводов, чтобы никому не думалось, не гадалось о чем материал. Он о том, что гуманизм любого общества напрямую связан с отношением к престарелым, больным, инвалидам и детям. Инвалидов у нас в стране хватало – как никак войну пережили, — но вот отношением к ним похвалиться мы не могли. Понятно, космос осваивали и все такие дела. Однако, отношение к людям также имеет значение и большое. «Чем силен Самозванец? – спрашивает царь Борис боярина Пушкина в драме «Борис Годунов» и получает ответ: «Нет, не оружьем, не польскую помогой, но мнением, да, мнением народным!»





На этом фото показаны сразу два лифта слева и справа, ведущие вот на этот приятный лужок!



Второе: нельзя благое дело превращать в кампанейщину, а дорогостоящие устройства заводить для галочки. Проще, скажем, как это практикуется на Западе, было бы устроить в пензенском тоннеле с одной стороны пологий пандус, а с другой – лифт. Такие лифты стоят в тамошних городах повсеместно. И не только в городах, а даже просто на шоссе у пешеходных мостов.



Впрочем, если мы посмотрим динамику, то увидим, что изменения… происходили и происходят независимо от политической системы, вот оно как! Были доски – стал асфальт – потом сделали переход – потом проложили рельсы, потом сделали транспортер… Да, за 100 лет, но факт изменений к лучшему налицо, не так ли? То есть растет общественное богатство и жизнь вокруг меняется! Теперь вот осталось дождаться, когда власть начнет заботиться о людях не для себя, а для них самих. Но «свет в конце тоннеля» мы уже видим. Лифты уже стоят. Осталось снять с них «обертку» и сделать так, чтобы люди ими пользовались. Смогли это «там», понемногу переймем и мы! О причинах крушения СССР на «ВО» уже кто только не писал. Например, инженер – и почему нет? Со своей колокольни он видит одно. Художник увидел бы другое. Поэт – третье. Социолог – четвертое. И всегда нашелся бы пятый, который… Когда, например, в последний раз мои студенты проводили социологический опрос жителей Пензы о том, в чем они видят причину того, что не все у них хорошо и кто в этот виноват, то получили они настоящей букет мнений. Показательно было одно: мнение парня ну самой что ни на есть маргинальной наружности из спального района, который сказал так: «Американцы, а еще этот, как его, Ельцин!»Вот почему я не буду утруждать читателей «ВО» ни цифрами, ни фактами, ни ссылками на разные умные журналы – зачем? Просто попробую показать на примере развития одной-единственной нашей пензенской инфраструктуры весь ход нашего исторического развития. Опять же через призму своих собственных воспоминаний, благо память у меня хорошая, да и «Пензенская энциклопедия» под боком. Ну и своих пензенцев порадую. Зайдут на «ВО», а тут про наш город и «родной» железнодорожный тоннель. Только читайте все подряд, не через строчку, и постарайтесь ничего не домысливать за автора, как это некоторые любят. Вот текст, а в тексте все, что нужно, плюс фотографии.Итак, родился я в 1954 году и где-то уже в пятилетнем возрасте осознал, что живу на улице Пролетарской, причем в месте довольно-таки странном. Странном тем, что до центральных улиц города добраться с нее было… ну очень сложно, скажем так. Дело в том, что город пересекают сразу четыре железные дороги, на которых стоят четыре станции: Пенза -1,2,3,4. И все бы ничего, но… из-за железнодорожных путей добираться до центра было сложно. Тут переезд и шлагбаум и автобус стоит 10 минут пока состав не пройдет. Здесь мост, с которого не то, что капает, а льются потоки грязной воды и к тому же он от тебя далеко. Хотя… самая главная станция Пенза-1 была от моего дома как раз недалеко. К ней вели три улицы – Луначарского, Жемчужная и Кузнечный порядок, и все три упирались в подземный тоннель, над которым ходили поезда. В 1935—1937 годах в Пензе действовала городская узкоколейная железная дорога, для которой под путями станции Пенза I и был сооружен этот тоннель, переоборудованный после закрытия узкоколейки в автомобильный, а затем в пешеходный. Улицы эти в советское время были зеленые, тенистые и… грязные. Например, на Пролетарской до 1959 года не было асфальта. Были деревянные тротуары – доски на слегах, прогибавшиеся при ходьбе. Особенно забавны они были весной. Под ними скапливалась вода и когда на них наступали, брызгала вверх струйками через дырки от сучков. И попадали женщинам под юбки! А они взвизгивали и поддергивали юбки, а там были разноцветные рейтузы до колен, что, конечно, было очень смешно.Потом проложили асфальт, но… огромная поляна, куда сходились эти три улицы, так и оставалась незамощенной. Там были колеи, заполненные зеленой жижей, и пройти ее напрямик было нельзя. Ну, а через сам тоннель ездили грузовики, включая фургоны «Хлеб», и для жителей района «Стрела» (так назвался магазин в пятиэтажном каменном доме, построенном в 1965 году) этот путь был самым надежным, чтобы добраться до центра города. Район был еще тот. Встречаются пацаны… «Ты откуда?» «Чё тянешь, я на «Стреле» живу… понял?!» У меня дочь уже в какое время свободно гуляла по городу допоздна, потому что… «Я с улицы Пролетарской, а ну отвали!» или «Я на «Стреле» живу, чё тэ надо?!»Но сам тоннель был местом весьма гнусным. Во-первых, он не был замощен и через него тянулись залитые грязью колеи, не пересыхавшие даже жарким детом. Сверху капало и лучше всего было под эти креозотно-мазутные капли не попадать. Для пешеходов дорожка опять же из досок была проложена лишь с одной стороны и огорожена железными прутьями, через которые на прохожих из-под колес летела грязь. Стена, к которой приходилось прижиматься, тоже быдла грязной и осклизлой. Так что проходить этот тоннель надо было быстро, не попадать под капли сверху и брызги сбоку. И было так долго, очень долго. Не было у руководящих личностей города ни досок, ни железного листа, чтобы загородить проход для людей от машин, да и «крышу» над ним тоже сделать было ну никак невозможно. Все средства уходили на возведения пышного здания обкома КПСС.Старый вокзал в 1969 году снесли, и к 1974 году выстроили новый, а заодно и перестроили этот ужасный тоннель полностью. Навозили тысячи тонн земли к тому месту, где сходились три вышеназванные улицы и метра на два, не меньше, повысили рельеф этого места, все покрыли асфальтом и возвели на месте грязного пустыря современный автовокзал. Местность вокруг изменилась до неузнаваемости. А главное – теперь «гнусный тоннель» превратился в нормальный подземный переход. Правда… очень несовершенный. В сильные дожди его затапливало водой практически по колено. А две ведущие в него каменные лестницы практически не позволяли пересекать его ни мамам с колясками, ни инвалидам на колясках.Столкнулись с этим моя жена и я уже в 1975 году, когда у нас родилась дочка. Мы оба учились, моя мама работала, и нам приходилось всякий раз, собираясь в институт, отвозить ребенка к теще на улицу Московскую, то есть в самый центр города, откуда до нашего вуза было уже рукой подать. Так что мы пересекали этот переход дважды в день и в любую погоду. Обойти его можно было, но приходилось делать очень большой крюк. И тем не менее, мы часто предпочитали идти в обход («настоящие герои всегда идут в обход!»), только бы не «корячиться» на его ступенях. Ну, а для инвалидов-колясочников это было просто непреодолимое препятствие, от слова «совсем». Как-то не вязалось все это с тогдашним лозунгом «Все для блага человека». Ну… не поставили бы в том же обкоме лишние пять колонн, и сделали бы удобный пандус для мам-колясочниц, но… тамошним боссам и в голову это тогда не приходило. Хотя и утверждалось – «Народ и партия – едины!» Наверное, так оно и было (мы серьезно над этим тогда не задумывались), но не в отношении к тому подземному переходу.Рельсы железные прочные – они и сейчас стоят на его ступенях в обе стороны, появились лишь когда пензенцы с клетчатыми сумками массово рванули в Китай. Ну элементарно тяжело было поднимать их по ступенькам, вот и появились рельсы. «Бытие, так сказать, определяет сознание». Можно по ним и коляску скатить-закатить, хотя дело это трудоемкое и не для слабонервных.Но вот несколько лет тому назад Пензу охватил бум строительства пандусов для инвалидов. Сколько лет прошло с 1917 года? Ровно 100, никак не меньше. И вот оно, наконец-то, совершилось. Власть вспомнила о самой незащищенной (чисто физически) и самой обездоленной категории наших граждан, многие из которых годами и десятилетиями не покидают своих квартир. Лифта нет, пандусов нет, крепких родственников – тоже нет. И как по городу передвигаться? И вот повсюду, у входов в банки и магазины, аптеки и университеты появились пандусы для колясочников, иной раз настолько хитро сконструированные, что больше всего они напоминают собой лабиринт. Ну, сразу не запроектировали, вот и пришлось делать потом, «извращаться». Там, где пристроить к крыльцу пандус было уж никак невозможно, появились кнопки вызова. Подъехал инвалид, нажал кнопку – тут же вышел работник офиса и его обслужил. Ну, пусть хотя бы так.Ну а как же знаменитый «тоннель»? О, он пережил еще одну поистине замечательную… реконструкцию. На обеих лестницах больше года назад появились горизонтальные лифты для колясочников. Работают они так: подъезжает человек, нажимает кнопку, откидывается платформа, он на нее заезжает, и начинает движение. Приехал, нажал кнопку и двигайся дальше.То есть наконец-то власть, как говорится, «почесалась». Уже не рабоче-крестьянская, правда, а «антинародная» (как у нас иной раз любят ее называть), но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Какое-то время эти лифты стояли, радовали глаза прохожих, но не работали.Прошел год и от непогоды их завернули в пленку, так что бедным инвалидам теперь для того, чтобы этими двумя лифтами воспользоваться, нужно вызвать оператора, дождаться, когда он это «кокон» размотает, и лишь потом отвезет куда надо. Табличка предупреждает – самостоятельно пользоваться лифтами инвалидам «Запрещено».Хорошо, что в городе есть еще специальная служба такси для инвалидов, и ее машины возят их куда надо. А так все вышло прямо-таки по басне Эзопа: «Видит око, да зуб неймет!», потому что кому же такая морока нужна?Самое интересное, что в той же соседней Польше точно такие же «подъемные платформы» я увидел в парке перед Королевским замком в Варшаве. Там была прекрасная зеленая лужайка, покрытая густой стриженой травой, и вот на эту-то площадку и вели сразу два таких горизонтальных лифта. То есть, чтобы инвалиды могли просто покататься по зеленой травке, порадоваться на красоту замка, отдохнуть на природе. И никаких грозных пугающих надписей и полиэтиленовой «замотни»…А теперь несколько выводов, чтобы никому не думалось, не гадалось о чем материал. Он о том, что гуманизм любого общества напрямую связан с отношением к престарелым, больным, инвалидам и детям. Инвалидов у нас в стране хватало – как никак войну пережили, — но вот отношением к ним похвалиться мы не могли. Понятно, космос осваивали и все такие дела. Однако, отношение к людям также имеет значение и большое. «Чем силен Самозванец? – спрашивает царь Борис боярина Пушкина в драме «Борис Годунов» и получает ответ: «Нет, не оружьем, не польскую помогой, но мнением, да, мнением народным!»Второе: нельзя благое дело превращать в кампанейщину, а дорогостоящие устройства заводить для галочки. Проще, скажем, как это практикуется на Западе, было бы устроить в пензенском тоннеле с одной стороны пологий пандус, а с другой – лифт. Такие лифты стоят в тамошних городах повсеместно. И не только в городах, а даже просто на шоссе у пешеходных мостов.Впрочем, если мы посмотрим динамику, то увидим, что изменения… происходили и происходят независимо от политической системы, вот оно как! Были доски – стал асфальт – потом сделали переход – потом проложили рельсы, потом сделали транспортер… Да, за 100 лет, но факт изменений к лучшему налицо, не так ли? То есть растет общественное богатство и жизнь вокруг меняется! Теперь вот осталось дождаться, когда власть начнет заботиться о людях не для себя, а для них самих. Но «свет в конце тоннеля» мы уже видим. Лифты уже стоят. Осталось снять с них «обертку» и сделать так, чтобы люди ими пользовались. Смогли это «там», понемногу переймем и мы! Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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