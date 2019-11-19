Свет мой, зеркальце, скажи…

Андрей Недосеков, в чьи обязанности входили координация работы с федеральными органами власти и представление интересов Красноярского края в Правительстве РФ, уволен со службы по собственной инициативе. Соответствующая информация размещена на сайте краевого правительства.

Местные наблюдатели отмечают, что проработавший в должности чуть более года, Недосеков получил отставку вскоре после того, как Кремль внес Александра Усса в список аутсайдеров по уровню доверия. Произошло это в первой декаде текущего ноября на семинаре для вице-губернаторов, который проводил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

Считается, что анализ выполнения недавно введенных для глав территорий ключевых показателей эффективности (KPI) позволяет кремлевским политтехнологам своевременно выявлять крепкие и слабые звенья внутригосударственного устройства, давая вводные данные для тех или иных кадровых решений.

Наряду с Уссом в пятерку аутсайдеров попал его восточный сосед, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также главы Архангельской, Еврейской автономной областей и Республики Коми.

Что же касается красноярского губернатора Александра Усса, то некоторые эксперты склонны считать, что по уровню токсичности для федерального центра он вплотную подошел к «красной зоне».

Начав свое репутационное пике с летних подтоплений, и последовавших за ними массовых выгораний тайги, опытный спикер, но не очень успешный хозяйственник, так и не сумел восстановить свое реноме. А резонансный отчет бывшей главы счетной палаты Татьяны Давыденко, фактически обвинившей Усса в пособничестве масштабным хищениям леса и стоивший ей места, закончился массовой проверкой всей отрасли, в целом подтвердившей выводы попавшего в опалу аудитора.

Трагическое событие на реке Сейба, где погибли 17 рабочих золотодобывающей компании при прорыве каскада незаконно сооруженных дамб, также легло лыком в строку политических неудач Александра Усса. И теперь любое негативное происшествие может повлечь за собой попадание губернатора-миллиардера под очередную кадровую ротацию.

«Наша Версия-Сибирь»

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