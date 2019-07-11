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Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика

11 июля 2019, 23:54  •  84 • Политика
Российский депутат Петр Толстой вывел из себя журналистку "Рустави 2" ответом на вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Стал известен вопрос, после которого журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вышла из себя на интервью депутатом Госдумы и главой делегации России в ОБСЕ Петром Толстым. Политик прокомментировал признание Россией независимость Абхазии и Южной Осетии.
"Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию! Запомните это, передайте всем!" - сказал Толстой берущей у него интервью грузинской журналистке.
Эти слова вызвали резкую и неадекватную реакцию со стороны репортерши "Рустави 2". Она принялась размахивать руками и кричать хриплым голосом о том, что Грузия уже территориально целостна, а также, что весь мир с ней. Устав от бессмысленного спора с женщиной, Толстой повторил свой тезис и вышел из кадра.
Напомним, что ранее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" телеведущий в течение минуты сыпал матерными ругательствами в адрес президента России Владимира Путина и его родных. А глава телеканала публично обещал мочиться в грузинское вино, которое отправляется на экспорт в Россию.

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