Свержение правительства Молдовы откладывается – парламент ушёл на карантин

Оппозиция вынашивает «революционные» планы

В молдавском парламенте карантин – у депутата Демократической партии положительный тест на COVID-19, в связи с чем весь парламентский корпус ушёл на самоизоляцию.

Однако оппозиция не согласна ждать две недели, она желает свергать правительство прямо сейчас, без всяких отсрочек. В связи с чем оппозиционные депутаты выступили с заявлением, что на самом деле депутат от ДПМ не заболел, карантин понадобился правящей коалиции для того, чтобы собраться с силами и оттянуть «неминуемые» (по заверениям оппозиции) отставку правительства и развал парламентской коалиции.

Пришлось ДПМ предъявлять документальное подтверждение положительного теста на коронавирус у своего депутата, так что парламент всё же ушёл на карантин.

Но карантин не означает оставить попытки свержения правительства, решили в оппозиции. И уже в понедельник экс-премьер и главный оппозиционер Молдовы лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду выступила с очередным заявлением. По её мнению, лучшим выходом для Молдавии станет отставка президента страны Игоря Додона. При том, что согласно данным последних опросов общественного мнения, президент лидирует среди населения по уровню доверия, набрав в три раза больше голосов, чем Санду.

«В создавшейся ситуации очень сложно найти решение, которое пойдёт на благо страны. У нас недостаточно мандатов, чтобы навести порядок, как мы обещали. И единственным достойным решением является добровольная отставка президента», – уверена экс-премьер. Она приводит неопровержимые аргументы – «от большей части политического класса Молдовы дурно пахнет», но партия, которую возглавляет Майя Санду, к этому не относится – «так как не имеет отношения к этой политической грязи».

Поддерживает Санду и её многолетний соратник по блоку ACUМ Андрей Нэстасе, глава политической платформы «Достоинство и правда», он уже сегодня думает о том, каким будет следующее правительство – оно должно быть «ответственным и компетентным». При этом Нэстасе скромно соглашается возглавить государство, став президентом.

«Я хочу быть президентом, который гарантировал бы мир и социальную справедливость, гарантировал бы справедливость всем и каждому в отдельности, лучшее благосостояние и жизнь для всех наших семей, воссоединённых здесь, дома», – мечтает экс-глава МВД, который на своём посту не смог довести до конца ни одного дела.

А политолог Алексей Тулбуре уверен – даже если парламентская коалиция и развалится, правительство имеет все шансы устоять по той простой причине, что формировать другое правительство не из кого.

«Не представляю себе ситуации, когда за правительство голосуют партии вместе – PAS, Платформа DА, группа Про-Молдова и партия ШОР. Две последние и их лидеры абсолютно нерукопожатные, сотрудничество с ними дискредитирует любую политическую силу, рискнувшую на это пойти. С такими «заслуженными людьми» не то что политикой, никаким сколько-нибудь приличным делом заняться нельзя»,

– считает политолог.

Он напомнил, что партии PAS и «Платформа DА», ранее составлявшие блок ACUM, рассорились и уже не выступают единой силой, что ослабляет их политическую значимость.

«Без социалистов и демократов создать правительство невозможно. А в условиях кризиса стране нужен хоть какой-то действующий кабинет. Предстоят непростые переговоры с МВФ и ЕС о будущем финансировании, их кто-то должен вести. Сложная пандемическая и экономическая ситуации требуют консолидированных и решительных действий центральной власти т.д. А для этого она, как минимум, должна существовать»,

– делает вывод Тулбуре.

Ну а пока парламент Молдовы находится в карантине, политики смогут делать громкие заявления и строить планы по свержению правительства в социальных сетях.