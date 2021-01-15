Свержение Байдена: Пушков назвал условие для импичмента нового президента США

Ранее, напомним, Палата представителей Конгресса США с подачи демократов объявила импичмент действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Спикер Нэнси Пелоси обвинила американского лидера в разжигании мятежа и потребовала покинуть пост главы государства.

Впрочем, демократы, судя по всему, рано радуются победе. Уже на следующий день после инаугурации избранному президенту США Джо Байдену грозит участь Трампа. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о том, что 21 января "прибегнет к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена". По данным газеты Hill, республиканка не уточнила, какие именно обвинения намерена выдвигать против нового президента, однако "невзначай" напомнила об украинских связях Байдена.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в своём Telegram-канале ситуацию с импичментом Трампу и готовящейся аналогичной процедуре для Байдена, предсказал, что "превращение импичмента президента в банальную процедуру вернётся к демократам бумерангом".

Российский сенатор как раз обратил внимание на готовящуюся инициативу Грин, отметив, что "республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию".

Судя по посту Пушкова, он не исключает, что импичмент "сонного Джо", как прозвали Байдена сами американцы, вполне возможен. Но свержение Байдена может произойти только при одном условии.

По мнению российского сенатора, до выборов 2022 года в Конгресс провести с Байденом процедуру будет невозможно, поскольку республиканцам просто не хватает большинства в Палате представителей. Нужно всего каких-то пять мест. Однако если противники Байдена смогут преодолеть этот численный разрыв по итогам выборов, то новый президент США "рискует на себе испытать все прелести импичмента".