Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал поданную Россией жалобу на Украину в ЕСПЧ. "Свершилось. Украине выставили юридически обоснованный ультиматум", - оценил журналист масштаб произошедшего.

Ранее стало известно о том, что Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину, обвинив Киев в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Среди претензий и блокада Крыма, и дискриминация русскоговорящих украинцев, и незакрытое воздушное пространство в момент крушения МН17.

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал жалобу России. В своём авторском Telegram-канале "Русский тарантасъ" он отметил, что "теперь понял, зачем в СК собирали остатки фосфорных мин под Славянском, почему и зачем брали у меня видеосъёмки этих обстрелов, съёмки с места гибели Стенина и т.д".

"Свершилось. Украине выставили юридически обоснованный ультиматум, - высказал свою точку зрения журналист. - Украина, конечно, будет угорать над ватой и глумиться на ток-шоу над Рашкой и руснёй. А зря".