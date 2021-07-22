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Свершилось. Украине выставили юридически обоснованный ультиматум

22 июля 2021, 13:20  •  91 • Политика
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал поданную Россией жалобу на Украину в ЕСПЧ. "Свершилось. Украине выставили юридически обоснованный ультиматум", - оценил журналист масштаб произошедшего.
Ранее стало известно о том, что Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину, обвинив Киев в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Среди претензий и блокада Крыма, и дискриминация русскоговорящих украинцев, и незакрытое воздушное пространство в момент крушения МН17.
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал жалобу России. В своём авторском Telegram-канале "Русский тарантасъ" он отметил, что "теперь понял, зачем в СК собирали остатки фосфорных мин под Славянском, почему и зачем брали у меня видеосъёмки этих обстрелов, съёмки с места гибели Стенина и т.д".
"Свершилось. Украине выставили юридически обоснованный ультиматум, - высказал свою точку зрения журналист. - Украина, конечно, будет угорать над ватой и глумиться на ток-шоу над Рашкой и руснёй. А зря".

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