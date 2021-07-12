Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине

У России было как минимум две цивилизационные развилки в последние десятилетия, когда она свернула не туда. Теперь эту ошибку придётся исправлять, считает специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. Он подчеркнул, что речь не только об Украине.

На сайте Кремля 12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пишет, что Россия и Украина, по сути, части одного исторического и духовного пространства. Но между ними стена. Президент признался: он воспринимает это разделение как трагедию, как большую общую беду.

Появление этой стены стало не только результатом ошибок Киева и Москвы, но и целенаправленной работы сил, стремившихся подорвать единство. Принцип "разделяй и властвуй" проявился как попытка сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между народами.

Дмитрий Стешин, комментируя эту статью, отметил, что со времён развала СССР у России было несколько исторических развилок, на двух из которых, по меньшей мере, страна свернула не туда. Первая – быстрый демонтаж СССР. Необходимо было идти по китайскому пути с постепенным демонтажом, сохранением политического костяка страны, реформированием экономики. Теперь Китай – одна из первых экономик мира, напомнил журналист в беседе с Царьградом.

"И второй момент – ещё одна цивилизационная развилка, когда было решено каким-то образом в новой редакции восстановить что-то подобное Советскому Союзу. СССР 2.0. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на собирании славянских земель, где проживают народы нам комплементарные и по вере, и по менталитету, и, в конце концов, всё-таки по общей истории (тут кроме Украины и Белоруссии есть ещё, например, та же Молдавия), мы занялись вознёй с режимами полного благоприятствования для среднеазиатских стран", - считает Стешин.

Он добавил, что в итоге Россия получила неконтролируемый поток мигрантов, проблемы для русских, безработица, низкий уровень зарплат. Это всё обрушили гастарбайтеры.

"По-видимому, Путин (я так надеюсь и предполагаю) это осознал, что нужно было все возможные силы бросать на то, чтобы Украина, Белоруссия, Молдавия остались в орбите Русского мира, в орбите России", - произнёс собеседник Царьграда.