Сверкнули на троих: обзор нарядов Медведевой, Загитовой и Тутберидзе

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Олимпийская чемпионка, в отличие от своей одногруппницы из команды Этери Тутберидзе Евгении Медведевой, подобрала для светского мероприятия наряд, составленный в абсолютно противоположной цветовой гамме.

На "Вечернем Урганте" Алина появилась вся в черном, как бы говоря окружающим, что все очень серьезно и для легкомысленного весеннего настроения время пока не наступило. Забудьте про летнюю обувь, открытые туфли-слингбэки — только зимние сапоги, только хардкор.

Но красоту Алины Загитовой ничем невозможно прикрыть, и даже сквозь этот темный, как ночь в Париже времен Эсмеральды, наряд проступает волшебное очарование нашей фигуристки.

Самой Эсмеральды в данном образе Загитовой не очень много, но, сняв с себя жакет и оставшись в одной легкой блузке на тоненьких бретельках, Алина своим видом заставила бы улицы ночного Парижа так мощно засверкать пленительными огнями, что десятки лампочек в знаменитых ажурных фонарях французской столицы тут же перегорели бы от этой невыносимой энергии и одурманивающего жара.

Конечно, ботфорты совершенно не сочетаются с тонкой шелковой блузкой, а симпатичный костюмчик из жакета и юбки больше подходит для походов в институт на сдачу экзаменов, нежели для вечернего телешоу, но Алина своей очаровательной улыбкой заставляет не обращать внимания на такие глупости, как "правильно и уместно подобранный образ", поэтому в ее fashion-зачетку, даже несмотря на не совсем правильные ответы, смело ставим положительную отметку.