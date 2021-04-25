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Сверкнули на троих: обзор нарядов Медведевой, Загитовой и Тутберидзе

25 апреля 2021, 10:15  •  140 • Аналитика
© РИА Новости /
Так получилось, что в один и тот же день — в пятницу, 23 апреля, под яркими лучами светских мероприятий блистали во всем своем великолепии три самых популярных леди российского фигурного катания: Евгения Медведева, Алина Загитова и Этери Тутберидзе.
И если Евгения восхищала своим белоснежным нарядом праздную публику на красной дорожке 43-го Московского международного кинофестиваля, то Этери и Алина облачились в изысканные костюмы для участия в популярном телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Кому из них наиболее точно удалось подобрать гардероб для своего выхода в свет — в нашем сегодняшнем не совсем серьезном (а местами — откровенно ироничном) обзоре нарядов знаменитостей.

Евгения Медведева: внеплановая проверка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Фигуристка Евгения Медведева на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского международного кинофестиваля
На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля Евгения Медведева появилась в белоснежной юбке, жакете нежно-сливочного оттенка, в черных туфлях-слингбэках от Dior и с сумкой того же французского бренда стоимостью ни много ни мало 3600 евро.
"Диоромания" Евгении, о которой мы недавно писали, продолжает набирать люксовые обороты.
Но вот насколько удачно все эти дорогущие аксессуары сочетались с нарядом, в котором предстала Женя на красной дорожке кинофестиваля, попробуем разобраться.
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Публикация от Еvgenia Мedvedeva ⛸ Fan Group (@team.moonbear)
Евгении всего лишь 21 год, однако образ у нее на этот раз получился слишком уж зрелым и абсолютно лишенным какого-либо юношеского задора.
Все очень скромно, сдержанно, прослеживается очевидное стремление выглядеть максимально элегантно. В итоге наряд Медведевой смотрелся чересчур нейтрально и даже как-то по-протокольному.
Перед нами не заводная и веселая фигуристка, а некий руководитель бюджетного спортивного учреждения, пришедший на кинофестиваль с внеплановой проверкой соответствия кинопродукции государственным целям популяризации спорта среди молодежи.
Черная обувь Евгении с трудом гармонирует с ее светлой одеждой, жакет смотрится немного тяжеловато на фоне воздушной юбки, а бежевый оттенок сумки не сказать чтобы уж сильно придает наряду дополнительных очков в гармонии и шарме.
Да и сама сумка Dior все-таки великовата для томных блужданий по красной дорожке.
Хотя если Женя действительно пришла на кинофестиваль с проверкой реализации государственных задач в создаваемой за бюджетные деньги кинопродукции, то тогда, конечно, размер этой сумки идеально подходит для подобных целей, так как в нее отлично поместятся различные инструкции, правила и бланки объяснительных для беспечных киношников.

Алина Загитова: вечерняя Эсмеральда

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)
Олимпийская чемпионка, в отличие от своей одногруппницы из команды Этери Тутберидзе Евгении Медведевой, подобрала для светского мероприятия наряд, составленный в абсолютно противоположной цветовой гамме.
На "Вечернем Урганте" Алина появилась вся в черном, как бы говоря окружающим, что все очень серьезно и для легкомысленного весеннего настроения время пока не наступило. Забудьте про летнюю обувь, открытые туфли-слингбэки — только зимние сапоги, только хардкор.
Но красоту Алины Загитовой ничем невозможно прикрыть, и даже сквозь этот темный, как ночь в Париже времен Эсмеральды, наряд проступает волшебное очарование нашей фигуристки.
Самой Эсмеральды в данном образе Загитовой не очень много, но, сняв с себя жакет и оставшись в одной легкой блузке на тоненьких бретельках, Алина своим видом заставила бы улицы ночного Парижа так мощно засверкать пленительными огнями, что десятки лампочек в знаменитых ажурных фонарях французской столицы тут же перегорели бы от этой невыносимой энергии и одурманивающего жара.
Конечно, ботфорты совершенно не сочетаются с тонкой шелковой блузкой, а симпатичный костюмчик из жакета и юбки больше подходит для походов в институт на сдачу экзаменов, нежели для вечернего телешоу, но Алина своей очаровательной улыбкой заставляет не обращать внимания на такие глупости, как "правильно и уместно подобранный образ", поэтому в ее fashion-зачетку, даже несмотря на не совсем правильные ответы, смело ставим положительную отметку.

Этери Тутберидзе: олимпийские кольца

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