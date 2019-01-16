«Сверхзвуковые угрозы»: Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Пентагон собирается потратить $240 млн на исследование и разработки систем, которые должны будут улучшить характеристики американской противобаллистической обороны. В документе, опубликованном американским Агентством по противоракетной обороне, уточняется, что подобные работы необходимы Штатам в том числе для «защиты от сверхзвуковых угроз». Ранее в США неоднократно заявляли об уязвимости Вашингтона перед гиперзвуковым оружием России и Китая. По мнению экспертов, несмотря на активное финансирование Штатами проектов по совершенствованию противоракетной обороны, в ближайшие годы планы страны могут остаться нереализованными.

Агентство по противоракетной обороне США, подконтрольное американскому Министерству обороны, выделяет более $240 млн компании Boeing на исследование и разработку систем, способных укрепить противоракетную оборону Соединённых Штатов.

«Агентство по противоракетной обороне США намерено заключить с компанией Boeing как с единственным подрядчиком контракт на исследование и разработки в области системного проектирования и интеграции комплексных и высокотехнологичных систем с целью представить агентству экспертное заключение, необходимое для требуемого улучшения характеристик системы противобаллистической обороны», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Согласно контракту, работы по совершенствованию ПРО необходимо выполнить — в том числе и для «защиты от сверхзвуковых угроз».

В США уже не раз заявляли об уязвимости своих систем перед гиперзвуковым оружием России и Китая. Так, в декабре 2018 года Счётная палата США представила отчёт, в котором отмечается, что у Вашингтона пока нет возможности противостоять гиперзвуковому оружию, разрабатываемому Россией и Китаем.

Кроме того, в январе 2019 года бывший военный США генерал-майор Говард Томпсон рассказал о вооружении «четвёртого измерения», которым овладели Россия и Китай. В своей статье он ссылается на исследование Института аэрокосмических исследований Митчелла, согласно которому гиперзвуковое оружие в современных условиях войны позволяет «сжать окно принятия решений» противника и поражать цели на большой скорости по всему земному шару.

Как отмечает Томпсон, Россия и Китай уже занимаются разработкой подобного вооружения. Так, автор приводит в пример недавние испытания российского гиперзвукового комплекса «Авангард».

После появления таких «опасений» американский сенатор Джони Эрнст призвала конгресс США вкладывать больше денег в военные разработки, чтобы не потерять «технологическое превосходство». По её словам, Штатам «угрожают» успехи России и Китая в сфере новейших технологий, в частности гиперзвуковое оружие и космический потенциал.

В разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что на сегодняшний день только России удалось продемонстрировать успешно испытанные виды гиперзвукового оружия, что и вызвало обеспокоенность в Штатах.

«Россия — единственная страна в мире, которая продемонстрировала реально существующее гиперзвуковое оружие. Это ракета «Кинжал» воздушного базирования, которая летает со скоростью около 10 Махов, и оснащение стратегических ракетных комплексов, планирующий крылатый блок «Авангард», который пролетел на недавних испытаниях со скоростью 27 Махов. Безусловно, Соединённые Штаты, которые всегда хвастались, что они впереди планеты всей по созданию гиперзвукового оружия, но на самом деле у них ничего подобного нет, спохватились и решились вложиться в разработку систем защиты от этого оружия», — отметил эксперт.

Отметим, что гиперзвуком принято считать сверхзвуковую скорость, превышающую пять чисел Маха, или около 6000 км/ч.

По словам военного эксперта, несмотря на все финансовые затраты США на подобные проекты, возможностей защититься от такого оружия у них нет.

Российские разработки

1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что российская армия обладает несколькими видами гиперзвукового оружия. Так, с декабря 2017 года в опытной эксплуатации ВКС находится авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

1 марта 2018 года. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

РИА Новости

© Алексей Никольский

«Его испытания успешно завершены — более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование», — подчеркнул Путин.

В мае 2018 года первые самолёты-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» заступили на опытно-боевое дежурство.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин также представил гиперзвуковой комплекс «Авангард».

«От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз», — отметил российский президент.

По его словам, это оружие также неуязвимо для систем ПРО и ПВО, а новейшие материалы позволяют выдержать мощнейшие перегрузки.

В конце декабря 2018 года российские военные успешно завершили программу лётных испытаний гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

Нет защиты

Между тем в США уже заявили об отставании от России и Китая в гиперзвуковых технологиях. Так, в марте 2018 года глава Стратегического командования (STRATCOM) генерал Джон Хайтен на слушаниях в сенате отметил, что США не имеют защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия.

«Как Китай, так и Россия агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как они испытывали эти средства... Наша оборона — это наш потенциал сдерживания. У нас нет никакой (отдельной системы. — RT) обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас», — констатировал генерал.

В разговоре с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что представленная миру Владимиром Путиным система «Авангард», а также факт успешных испытаний комплекса вызвали определённую панику в Соединённых Штатах. Однако планы американцев по перехвату такого вида вооружений в ближайшей перспективе представляются неосуществимыми, считает эксперт.

«В ближайшее время деньги, выделенные для корпорации Boeing, не принесут ощутимого результата, потому что для перехвата гиперзвукового, а тем более маневрирующего оружия, если мы говорим конкретно про «Авангард», нужно не просто гипер, а супергиперзвуковое оружие. Дело в том, что ракета, которая будет перехватывать, допустим, ракетный блок «Авангарда», должна лететь со скоростью более 25—27 Махов, то есть 30—35 Махов, что в принципе технически нереально. Американские испытания, которые на настоящий момент проводятся уже много лет, показали, что у них не получается именно пробить так называемый гиперзвуковой барьер и научиться как-либо управлять летательными аппаратами — они просто разрушаются буквально через несколько секунд полёта», — подчеркнул эксперт.

Пуски «быстрее и чаще»

В октябре 2018 года заместитель министра обороны США Патрик Шанахан заявил о намерении ведомства провести в ближайшее время цикл испытаний гиперзвукового вооружения. Он пообещал, что Пентагон будет проводить пуски «быстрее и чаще, чем этого могли ожидать».

Шанахан также сообщил, что сейчас в США проводится оценка расходов на развёртывание производства опытных комплексов, способных развивать скорость свыше 5 Махов, и серию испытаний. Он также в очередной раз подчеркнул, что США крайне обеспокоены прогрессом России и Китая в создании гиперзвукового оружия.

Между тем в прошлом году также стало известно, что Пентагон выделяет почти $1 млрд на создание гиперзвукового ракетного комплекса для американских ВВС, разработкой которого займётся оборонная компания Lockheed Martin.

Следует отметить, что с 2015 года контракты на создание такой системы уже получали та же Lockheed Martin, а также компания Raytheon. Финансирование осуществлялось в рамках программы Tactical Boost Glide — совместного проекта ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA).

В 2016 году сообщалось о выделении Lockheed Martin $146 млн на работы по проекту. По сведениям DARPA, ожидается, что опытный образец будет создан в 2022—2023 годах. ВВС США и DARPA также совместно разрабатывают гиперзвуковое оружие с воздушно-реактивным двигателем. В 2016 году контракт на $174,7 млн в рамках проекта получила компания Raytheon.

Как отметил в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, в то время как у России есть гиперзвуковое оружие как минимум в двух вариантах, США уже долгие годы испытывают подобные системы, однако пока не добились существенных результатов.

«Америка очень долгие годы показательно испытывает свои системы, но не добилась пока ощутимых результатов, поэтому сейчас существенно ускоряет свои разработки в этой области. Кроме того, тут надо понимать, что если мы говорим про американское гиперзвуковое оружие — это оружие, как планировалось, первого обезглавливающего удара, которое предназначалось, чтобы с территории своих баз по миру в течение считаных минут нанести обезоруживающий удар превентивный, то есть они бьют первыми, по любой точке. Если мы говорим про наше оружие, то «Авангард», являясь стратегическим комплексом, фактически является сдерживанием, которое не позволяет обнулить наш ядерный потенциал», — заключил военный эксперт.