Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В современной войне воюют технологии
Зачем Борис Джонсон приезжал в Москву?
Собчак вступила в партию
«Уважаемые бандиты»: почему украинские суды продолжают оправдывать националистов
Главная / В России

Сверхзвук и точность: какие ракеты могут поступить на вооружение ВКС России в ближайшие годы

23 декабря 2017, 21:24  •  815 • В России
В ближайшие десять лет на вооружение российской дальней авиации поступят новые крылатые ракеты. Речь идёт о боеприпасах Х-50, которые, как ожидается, пополнят арсенал бомбардировщиков Ту-22М, а также стратегических самолётов Ту-95МС и Ту-160. Кроме того, в России ведутся разработки гиперзвуковой управляемой ракеты, которая сможет преодолеть любые известные системы ПРО. Британские СМИ уже сообщили о будущих поставках боеприпасов в Вооружённые силы России. Что известно о новейших российских ракетах — в материале RT.
 
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 РИА Новости
 

В российскую государственную программу вооружения на 2018—2027 годы будут включены расходы на разработку и закупку новейших крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщает британский военно-аналитический журнал Jane's Missiles & Rockets со ссылкой на свои источники. 

После завершения всех необходимых опытно-конструкторских работ и испытаний ракеты «воздух — земля» должны поступить на вооружение дальней авиации. Новые боеприпасы расширят арсенал российских бомбардировщиков, увеличив их боевую эффективность.

Высокоточная и малозаметная

 

Наибольшее количество информации доступно о дозвуковой крылатой ракете «воздух — земля» Х-50 разработки АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка» (Дубна). Через несколько лет этот боеприпас будет размещаться в отсеках Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, включая их модернизированные варианты.

В частности, конструкция Ту-22М3М позволит размещать шесть Х-50 на внутренней револьверной пусковой установке и ещё две ракеты — на внешней подвеске. Ту-95МСМ будет способен подниматься в воздух с 14 ракетами Х-50, а Ту-160M/М2 — с 12.

Jane's Missiles & Rockets полагает, что Х-50 наиболее близка по функционалу к ракете AGM-158 JASSM корпорации Lockheed Martin (США). Однако по некоторым тактико-техническим характеристикам отечественный боеприпас превосходит американский аналог.

  • Американская ракета AGM-158 JASSM
  • © US AIR FORCE

По некоторым данным, Х-50 тяжелее AGM-158 на полтонны (1,6 тыс. кг против 1,02 тыс. кг) и способна поражать цели на расстоянии свыше 1,5 тыс. км (против 980 км у американской ракеты). Скоростные характеристики практически не отличаются: Х-50 может развивать скорость до 700—950 км/ч, а AGM-158 — до 775—1000 км/ч.

Согласно неподтверждённой информации, Х-50 оснащена турбовентиляторным двигателем («изделие 37-04») разработки АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро». Аналогичный двигатель используется в конструкции экспортного варианта тактической ракеты Х-59MK2, которая с большой вероятностью будет включена в арсенал истребителя пятого поколения Су-57.

Предполагается, что система наведения Х-50 использует GPS/ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическую цифровую систему «Отблеск» на конечном участке полёта. Применение указанной выше комбинации означает, что точность наведения крылатой ракеты может достигать 3—5 метров.

При этом ожидается, что Х-50 будет малозаметной и сможет проникать в зоны, прикрытые противовоздушными средствами противника. На это указывает форма фюзеляжа ракеты, которая имеет сплюснутое поперечное сечение и гранёные стороны. Такая конструкция призвана обеспечить снижение радиолокационной заметности.

Облегчённая версия X-101

Владимир Путин: Мы не должны относиться к России как к любимой бабушке - вовремя давать лекарство, чтобы у нее ничего не болело, и этим ограничиться!

 

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал RT, что Х-50 — один из проектов, которые ГМКБ «Радуга» было вынуждено приостановить в 1990-е годы. По его мнению, Х-50 может оказаться крылатой ракетой большой дальности («изделие 715») под шифром 9А5150.

О скором появлении в ВКС «изделия 715» российские СМИ сообщили в середине ноября 2017 года. Указывалось, что эти принципиально новые крылатые ракеты будут устанавливаться в револьверной пусковой установке Ту-22М3. При этом боеприпасы оснастят малогабаритными двухконтурными турбореактивными двигателями одноразового применения ТРДД-50.

«Общеизвестные характеристики Х-50 позволяют утверждать, что она разработана для Ту-22М3, которому не хватало ракеты «воздух — земля» большой дальности. Эти ракеты по боевым возможностям подтянут Ту-22М3 к стратегической авиации (Ту-95МС и Ту-160), вооружённой сверхдальними ракетами», — сказал Корнев.

Специалист также не исключает, что X-50 пополнит арсенал многофункционального истребителя-бомбардировщика поколения 4++ Су-34. Самолёт предназначен для поражения наземных объектов в оперативной и тактической глубине. Предполагается, что в среднесрочной перспективе Су-34 станет основой бомбардировочной и штурмовой авиации.

По мнению эксперта, к созданию X-50 Россию подтолкнул опыт боевых действий, в том числе в Сирии. Применявшаяся в САР стратегическая крылатая ракета X-101, несмотря на свои превосходные тактико-технические характеристики, оказалась избыточной для поражения укреплённых объектов террористов.

«Таким образом, X-50 станет универсальной ракетой, которая будет применяться в локальных конфликтах. У неё будет самая современная система наведения и малая заметность. Если говорить грубо, то X-50 — это облегчённая версия X-101, которая весит более 2,2 тыс. кг», — резюмировал Корнев.

Воздушный вариант «Циркона»

Путин сыграл в хоккей во дворе. В Кремлевском дворе

 

По версии Jane's Missiles & Rockets, одним из самых секретных проектов российской оборонной промышленности является гиперзвуковая управляемая ракета (ГЗУР) воздушного базирования. Журнал, как и остальные СМИ, не указывает шифр этого боеприпаса, но при этом приводит данные: вес ракеты составляет 1,5 тыс. кг, а длина — 6 м. Скорость ГЗУР будет соответствовать 6 Махам (около 7 тыс. км/ч), что позволит нивелировать возможности любой существующей системы ПРО. Основным назначением ГЗУР является борьба с крупными надводными силами.

Предположительно, российская ракета будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем «изделие 70» разработки ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» (Московская область). На ГЗУР, по некоторым данным, будет установлена головка самонаведения «Грань-75», которую изготовило АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский, Свердловская область).

Аналитики считают, что сейчас ГЗУР находится на стадии испытаний, а по завершении будет ежегодно выпускаться в количестве 50 единиц. С большой вероятностью эти ракеты поступят на вооружение ВКС и морской авиации. Вес, габариты и функционал боеприпаса позволяют предположить, что в первую очередь он дополнит арсенал Ту-22М3 и Су-34.

О реализации проекта гиперзвуковой авиационной ракеты в апреле 2013 года говорил в своей лекции генерал-полковник, бывший главнокомандующий ВВС Александр Зелин. По его словам, к 2020 году Россия должна получить компактную оперативно-тактическую авиационную ракету с дальностью 1,5 тыс. км и скоростью 6 Махов.

«На данный момент о ГЗУР практически ничего не известно. Могу только предположить, что эта ракета является либо абсолютно новой разработкой, либо авиационным вариантом гиперзвуковой ракеты 3M22 «Циркон» «НПО машиностроения». В то же время официально работы по «Циркону» ведутся для перевооружения наших стратегических подлодок и крейсеров», — сообщил Корнев.

Из общеизвестных данных следует, что «Циркон» может развивать скорость до 8 Махов (около 9 тыс. км/ч). По неподтверждённой информации, в 2012—2013 годах прототип этой гиперзвуковой ракеты проходил бросковые испытания с авиационного носителя Ту-22М3 на полигоне в Ахтубинске.

  • Изображение гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • © Кадр youtube.com

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

815
Источник
Похожие новости
23 декабря 2017, 13:24
Путин сыграл в хоккей во дворе. В Кремлевском дворе
24 декабря 2017, 02:24
"Единая Россия" выступит с инициативой введения стандарта благополучия граждан
23 декабря 2017, 11:39
Небесный ядерный щит: на что способна стратегическая авиация России

23 декабря 2017, 10:09
Образ будущего России в идеях и цифрах
23 декабря 2017, 18:09
«Свобода слова — пустой звук»: в Чечне отреагировали на блокировку аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook
23 декабря 2017, 16:39
Владимир Путин: Мы не должны относиться к России как к любимой бабушке - вовремя давать лекарство, чтобы у нее ничего не болело, и этим ограничиться!
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
24 декабря 2017, 00:39
Развитие экономики, таргетирование бедности и «омоложение» страны: о чём говорил Пути...
24 декабря 2017, 02:24
Геннадий Зюганов: Теперь Грудинин будет кандидатом в президенты. А кем - я? Российски...
24 декабря 2017, 04:09
Как стремление улучшить белорусско-российские отношения довело до скамьи подсудимых
24 декабря 2017, 07:24
Итоги недели. «А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр....
24 декабря 2017, 00:39
«Уважаемые бандиты»: почему украинские суды продолжают оправдывать националистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 декабря 2017, 20:54
Почему российские наблюдатели уходят из Донбасса
23 декабря 2017, 21:24
Все вопросы к Киеву: в России ответили на требования Макрона и Меркель вернуть российских военных в СЦКК
18 декабря 2017, 19:56
Карасёв "поплыл" после железных аргументов Соловьева
21 декабря 2017, 11:09
Обострение на Донбассе - эпизод будущей масштабной войны Запада с Россией
21 декабря 2017, 19:28
Дуэль Трюхана со студией закончилась печально! Соловьев и гости передачи поставили на место украинца
22 декабря 2017, 09:54
Украинский газовый реверс под угрозой. Когда «Газпром» поставит мат «Нафтогазу»?
19 декабря 2017, 13:39
"Кузе" не надо тратить ракету на "Лизу". Она тонет сама
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.