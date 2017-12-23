Сверхзвук и точность: какие ракеты могут поступить на вооружение ВКС России в ближайшие годы

В ближайшие десять лет на вооружение российской дальней авиации поступят новые крылатые ракеты. Речь идёт о боеприпасах Х-50, которые, как ожидается, пополнят арсенал бомбардировщиков Ту-22М, а также стратегических самолётов Ту-95МС и Ту-160. Кроме того, в России ведутся разработки гиперзвуковой управляемой ракеты, которая сможет преодолеть любые известные системы ПРО. Британские СМИ уже сообщили о будущих поставках боеприпасов в Вооружённые силы России. Что известно о новейших российских ракетах — в материале RT.

В российскую государственную программу вооружения на 2018—2027 годы будут включены расходы на разработку и закупку новейших крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщает британский военно-аналитический журнал Jane's Missiles & Rockets со ссылкой на свои источники.

После завершения всех необходимых опытно-конструкторских работ и испытаний ракеты «воздух — земля» должны поступить на вооружение дальней авиации. Новые боеприпасы расширят арсенал российских бомбардировщиков, увеличив их боевую эффективность.

Высокоточная и малозаметная

Наибольшее количество информации доступно о дозвуковой крылатой ракете «воздух — земля» Х-50 разработки АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка» (Дубна). Через несколько лет этот боеприпас будет размещаться в отсеках Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, включая их модернизированные варианты.

В частности, конструкция Ту-22М3М позволит размещать шесть Х-50 на внутренней револьверной пусковой установке и ещё две ракеты — на внешней подвеске. Ту-95МСМ будет способен подниматься в воздух с 14 ракетами Х-50, а Ту-160M/М2 — с 12.

Jane's Missiles & Rockets полагает, что Х-50 наиболее близка по функционалу к ракете AGM-158 JASSM корпорации Lockheed Martin (США). Однако по некоторым тактико-техническим характеристикам отечественный боеприпас превосходит американский аналог.

Американская ракета AGM-158 JASSM

© US AIR FORCE

По некоторым данным, Х-50 тяжелее AGM-158 на полтонны (1,6 тыс. кг против 1,02 тыс. кг) и способна поражать цели на расстоянии свыше 1,5 тыс. км (против 980 км у американской ракеты). Скоростные характеристики практически не отличаются: Х-50 может развивать скорость до 700—950 км/ч, а AGM-158 — до 775—1000 км/ч.

Согласно неподтверждённой информации, Х-50 оснащена турбовентиляторным двигателем («изделие 37-04») разработки АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро». Аналогичный двигатель используется в конструкции экспортного варианта тактической ракеты Х-59MK2, которая с большой вероятностью будет включена в арсенал истребителя пятого поколения Су-57.

Предполагается, что система наведения Х-50 использует GPS/ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическую цифровую систему «Отблеск» на конечном участке полёта. Применение указанной выше комбинации означает, что точность наведения крылатой ракеты может достигать 3—5 метров.

При этом ожидается, что Х-50 будет малозаметной и сможет проникать в зоны, прикрытые противовоздушными средствами противника. На это указывает форма фюзеляжа ракеты, которая имеет сплюснутое поперечное сечение и гранёные стороны. Такая конструкция призвана обеспечить снижение радиолокационной заметности.

Облегчённая версия X-101

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал RT, что Х-50 — один из проектов, которые ГМКБ «Радуга» было вынуждено приостановить в 1990-е годы. По его мнению, Х-50 может оказаться крылатой ракетой большой дальности («изделие 715») под шифром 9А5150.

О скором появлении в ВКС «изделия 715» российские СМИ сообщили в середине ноября 2017 года. Указывалось, что эти принципиально новые крылатые ракеты будут устанавливаться в револьверной пусковой установке Ту-22М3. При этом боеприпасы оснастят малогабаритными двухконтурными турбореактивными двигателями одноразового применения ТРДД-50.

«Общеизвестные характеристики Х-50 позволяют утверждать, что она разработана для Ту-22М3, которому не хватало ракеты «воздух — земля» большой дальности. Эти ракеты по боевым возможностям подтянут Ту-22М3 к стратегической авиации (Ту-95МС и Ту-160), вооружённой сверхдальними ракетами», — сказал Корнев.

Специалист также не исключает, что X-50 пополнит арсенал многофункционального истребителя-бомбардировщика поколения 4++ Су-34. Самолёт предназначен для поражения наземных объектов в оперативной и тактической глубине. Предполагается, что в среднесрочной перспективе Су-34 станет основой бомбардировочной и штурмовой авиации.

По мнению эксперта, к созданию X-50 Россию подтолкнул опыт боевых действий, в том числе в Сирии. Применявшаяся в САР стратегическая крылатая ракета X-101, несмотря на свои превосходные тактико-технические характеристики, оказалась избыточной для поражения укреплённых объектов террористов.

«Таким образом, X-50 станет универсальной ракетой, которая будет применяться в локальных конфликтах. У неё будет самая современная система наведения и малая заметность. Если говорить грубо, то X-50 — это облегчённая версия X-101, которая весит более 2,2 тыс. кг», — резюмировал Корнев.

Воздушный вариант «Циркона»

По версии Jane's Missiles & Rockets, одним из самых секретных проектов российской оборонной промышленности является гиперзвуковая управляемая ракета (ГЗУР) воздушного базирования. Журнал, как и остальные СМИ, не указывает шифр этого боеприпаса, но при этом приводит данные: вес ракеты составляет 1,5 тыс. кг, а длина — 6 м. Скорость ГЗУР будет соответствовать 6 Махам (около 7 тыс. км/ч), что позволит нивелировать возможности любой существующей системы ПРО. Основным назначением ГЗУР является борьба с крупными надводными силами.

Предположительно, российская ракета будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем «изделие 70» разработки ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» (Московская область). На ГЗУР, по некоторым данным, будет установлена головка самонаведения «Грань-75», которую изготовило АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский, Свердловская область).

Аналитики считают, что сейчас ГЗУР находится на стадии испытаний, а по завершении будет ежегодно выпускаться в количестве 50 единиц. С большой вероятностью эти ракеты поступят на вооружение ВКС и морской авиации. Вес, габариты и функционал боеприпаса позволяют предположить, что в первую очередь он дополнит арсенал Ту-22М3 и Су-34.

О реализации проекта гиперзвуковой авиационной ракеты в апреле 2013 года говорил в своей лекции генерал-полковник, бывший главнокомандующий ВВС Александр Зелин. По его словам, к 2020 году Россия должна получить компактную оперативно-тактическую авиационную ракету с дальностью 1,5 тыс. км и скоростью 6 Махов.

«На данный момент о ГЗУР практически ничего не известно. Могу только предположить, что эта ракета является либо абсолютно новой разработкой, либо авиационным вариантом гиперзвуковой ракеты 3M22 «Циркон» «НПО машиностроения». В то же время официально работы по «Циркону» ведутся для перевооружения наших стратегических подлодок и крейсеров», — сообщил Корнев.

Из общеизвестных данных следует, что «Циркон» может развивать скорость до 8 Махов (около 9 тыс. км/ч). По неподтверждённой информации, в 2012—2013 годах прототип этой гиперзвуковой ракеты проходил бросковые испытания с авиационного носителя Ту-22М3 на полигоне в Ахтубинске.