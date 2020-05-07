Сверхточность, молниеносность, репутация: фундамент СМИ будущего

Медиа-индустрия – отрасль весьма подвижная. Опыт и навыки корифеев на фоне развития технологий с годами остаются лишь сухими строчками в резюме. Масс-медиа требуют от журналистов новых компетенций и иной формы подачи. Изрядно "поцифровели" связи между медиа и потребителями. Информация приходит в гаджеты моментально и по запросу. Новости, статьи, заметки, очерки, репортажи и эссе (кто-то еще помнит такой жанр?) все чаще называются контентом. Звучит несколько обезличено. Но таковы требования эпохи. Меняется аудитория и закономерности восприятия и производства информации.

На заре века интернета еще не было однозначно понятно, куда будет эволюционировать медиа-пространство. Всемирная сеть сначала воспринималась как забава. Сейчас для СМИ – это уже давно привычная сверхмощная интермодальная платформа, по которой курсирует крепко нагруженный терабайтами уникальной (желательно) информации сверхскоростной транспорт. Безостановочно 24/7, 365 дней в году. Хотя уникальной информации не бывает сколь угодно много – если это, конечно, не кража личных данных. В будущем персональные данные скорее всего перестанут быть объектом посягательств как СМИ, так и отдельных команд. Возможно, о нас с вами будут знать все и всегда, с первого дня.

На смену смартфонам с лентами новостей и приложениями могут прийти микрочипы с встроенными развлечениями и прочим контентом. Этакая дополненная информационная реальность. Сначала по цене электромобиля, затем по мере массовости дешевле – по цене билета в кино. Малыми инициативными командами – ТВ-журналисты, операторы и продюсеры с гримерами будут все смелее мигрировать в онлайн, туда, где обитает их аудитория. В общем, чипы могут стать выбором для тех, кто захочет быть в тренде.

Совершенно иное значение получат личные странички политиков и селебритис. Следить за новостями из их жизни, вполне вероятно, будут колонизаторы Луны, а вскоре и Марса со своих лунофонов и марсофонов. Бумажные издания в будущем могут стать ископаемыми. Останутся разве что некоторые корпоративные журналы да районные газеты в отдаленных местах, куда не доберется интернет, что вряд ли.

Вообще же, если серьезно, то в будущем, наверняка, будет некогда читать долго. Многим контент уже сейчас отбирают агрегаторы новостей, соцсети, всякие сервисы и прочие помощники в компьютерах и смартфонах. И это положение вещей вряд ли изменится. Но все эти каналы пристрастны и будут оставаться таковыми: сервируя подборку из определенных источников, они нацелены на формирование лояльности, а со временем и привязанности. В будущем эти процессы будут усиливаться до тех пор, пока "навязывание" тех или иных материалов не станет чересчур заметным. Многие медиа, сами не заметив этого, уже попали в это рабство, став по сути производными от этих агрегаторов-"агрессоров", которые сами не производят уникального контента, а паразитируют на труде других. Тут ставим смайлик J. Противостоять этому будут отважные SMM-"рыцари". Если они качественно "сражаются", то можно будет адекватно "продавать" качественный контент в тех же самых соцсетях и агрегаторах. SMM-специалисты станут еще более важными, чем сейчас, продавцами уникального контента. Это будет уже специальность скорее медиа-маркетинговая, чем редакторская.

В радиовещании к тенденциям на удаленные формы деятельности, наверняка, добавятся новые интерактивные возможности. Современные радиостанции – коллективы уникальных специалистов-многостаночников, с разнообразными компетенциями. Они будут и далее шлифовать свое мастерство, участвовать в престижных конкурсах и побеждать.

Борьба в медиа, как и сейчас, будет идти за цитирование. А это как раз по сути означает качество и эксклюзивность контента. Фаворитом аудитории будет оставаться грамотно поданная короткая новость. Искусственный интеллект станет высчитывать индекс гармонии названия статьи и ее содержимого, чтобы "упаковка" не противоречила "начинке" в угоду кликбейту и не вводила в заблуждение. Но что вряд ли удастся победить – так это фейкньюз, как бы с этим ни боролись.

Но перефразируя советского комментатора: "Нам такой контент не нужен".

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik