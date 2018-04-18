Сверхтекучесть версий: Лондон сообщил об отравлении Скрипалей жидким веществом

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили не газом или порошком, а жидким веществом. Об этом сообщило Минприроды Великобритании. Согласно этой версии, нервно-паралитический препарат применили в доме бывшего сотрудника разведки. Ранее британские СМИ выдвигали самые разные версии отравления, называя в качестве оружия преступления даже некий ядовитый гель. Одновременно в G7 потребовали от Москвы раскрыть сведения о якобы существовавшей тайной программе «Новичок». В ответ МИД России призвал не распространять «сомнительные умозаключения».

Вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в жидком состоянии. Об этом сообщает правительственный Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. По словам представителя ведомства, отравление могло произойти только при прямом контакте пострадавшего с химагентом.

«Подобный класс нервно-паралитических веществ не выделяет значительного количества испарений или газа и может переноситься только путём прямого контакта с поражённым им человеком или путём перемещения заражённого предмета», — заявили в Минприроды Великобритании.

По информации министерства, основной целью был дом, в котором проживали Скрипали. При этом власти уже объявили о начале операции по очистке мест, которые могут быть связаны с инцидентом в Солсбери. Сообщается, что работы займут несколько месяцев.

Гель, газ или порошок?

Стоит отметить, что версия об отравлении жидким препаратом стала очередной в ряду предположений, ранее появлявшихся в западных СМИ и сообщениях официальных лиц.

В частности, одной из первых возникла версия о следах А-234 на цветах, которые экс-сотрудник ГРУ с дочерью принёс на могилу жены. Затем ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах сообщил, что яд в форме порошка подсыпали через вентиляционную систему в автомобиль Сергея.

После этого газета Daily Mail нашла некоего представители британского правительства, который заявил, что вещество было нанесено на ручку машины Скрипаля. Свой «вклад» в расследование внесло и издание The Telegraph, осведомитель которого рассказал о возможном распространении А-234 через вещи Юлии, привезённые ею из Москвы.

Британские спецслужбы в Солсбери

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1 апреля газета The Sun, воспользовавшись двусмысленностью этой даты, рассказала о некой подруге дочери Скрипаля, которая якобы привезла из России отравленную гречку.

Спустя неделю источники The Mail on Sunday сообщили, что Москва разработала специальную версию A-234 в виде геля, который мог попасть в организм через кожу.

Газовый эффект

В СССР никогда не разрабатывалась жидкая версия A-234, отметил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Это вещество разрабатывалось именно как газ. Если только британские специалисты сами его не модифицировали как-то, ведь они возились с ним почти 20 лет», — цитирует эксперта РИА Новости.

В то же время эксперт заявил, что в виде жидкости или геля могло быть применено вещество BZ, о котором ранее говорил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее министр процитировал заключение швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, который анализировал пробы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с места инцидента. По итогам экспертизы в пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ.

«В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — зачитал Лавров заключение экспертов.

По его словам, Россия направила в ОЗХО запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть тот факт, что в дополнение к А-234 в пробах был обнаружен BZ.

Давление на Россию

Тема отравления Скрипалей не уйдёт с повестки дня, так как является базисом для политического давления на Россию, заявил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Мы видим, как и в других направлениях наши британские и американские партнёры пытаются создать новые аргументы для увеличения этого давления. В частности, это несуществующая химическая атака в городе Дума в Сирии», — отметил он.

В понедельник, 16 апреля, страны «Большой семёрки» призвали Москву «срочно ответить на вопросы», связанные с отравлением Скрипалей, и обеспечить полное и исчерпывающее раскрытие своей ранее «не заявленной программы» «Новичок» (А-234). В ответ в МИД РФ призвали не распространять сомнительную информацию и напомнили, что Россия, в отличие от США, уничтожила весь арсенал химического оружия.

«Под надуманным предлогом нам опять «предъявляются требования» объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества... Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому хайли лайкли («весьма вероятно»), — и не более... Призываем страны «семёрки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, недостойных серьёзного экспертного уровня», — заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Асафов считает, что история «развивается по написанному сценарию» и будет обрастать новыми деталями.

«Мы ещё увидим показания дочери, а может, и самого Скрипаля, написанные под диктовку… Будут ещё новые обстоятельства этого дела, и они точно так же будут оторваны от реальности и рациональных объяснений, а попытки независимых расследований будут блокироваться», — заключил политолог.

Ядовитый город

Неизвестно, повлияли ли публикации СМИ или сезонные колебания, но в графстве Уилтшир сообщили, что в Солсбери, где произошёл инцидент, на 17% упали розничные продажи. Кроме того, прогнозируется 40-процентное снижение объёма бронирования отелей и туров в город иностранными туристами.

«Мы усердно работаем с партнёрами города, чтобы убедиться, что он продолжает быть местом выбора для посетителей», — утверждают городские власти.

Так, специально для этого даже ввели временные бесплатные парковки и отменили плату за вход в некоторые парки.

Parking is free at all Salisbury Wiltshire Council car parks, park and ride sites, and @oldgeorgemall. Come and enjoy the wide variety of shops, dining and activities Salisbury has to offer. https://t.co/3fOsG0YgMt#LoveSalisburypic.twitter.com/9nBgSOODhO — Wiltshire Council (@wiltscouncil) April 13, 2018

Параллельно, как отмечается на сайте графства, в Солсбери ведутся работы по очищению участков, которые, возможно, были заражены А-234. При этом подчёркивается, что процесс может занять несколько месяцев.

«В ближайшие дни жители могут столкнуться с временными заграждениями вокруг наиболее популярных общественных мест», — предупредили власти Уилтшира.