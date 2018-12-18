Сверка номеров: в МВД предложили изменить процедуру техосмотра

МВД России разработало законопроект, который внесёт изменения в процедуру техосмотра транспортных средств. В ведомстве предлагают перед началом ТО проверять соответствие идентификационных номеров компонентов автомобиля с теми, что указаны в документах. В случае несовпадения операторы техосмотра должны отказывать клиентам в предоставлении услуг. Сейчас инициатива находится на стадии публичных обсуждений.

В МВД предложили внести изменения в правила проведения техосмотра автомобилей. В ведомстве считают, что транспортное средство нельзя допускать до техосмотра, если компоненты автомобиля были заменены, но это не отражено в соответствующих документах. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Оператор технического осмотра производит идентификацию номеров компонентов транспортного средства (кузова, рамы, кабины, шасси) и данных, содержащихся в документе, идентифицирующем транспортное средство. При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру», — говорится в тексте постановления.

При замене этих элементов соответствующая запись должна быть внесена в единую информационную систему техосмотра (ЕАИСТО), тогда ТС будет допущено до прохождения ТО.

Кроме того, в МВД предлагают изменить процедуру оплаты техосмотра.

«До начала проведения технического диагностирования заявителем производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении технического осмотра, что подтверждает заключение указанного договора», — отмечается в документе.

На данном этапе проводятся публичные обсуждения проекта постановления и его антикоррупционная экспертиза.

Опасный тюнинг

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто пояснил, что в России действительно существует проблема с внесением изменений в конструкцию автомобилей без учёта требований безопасности. По словам эксперта, в законе на данный момент не прописаны нормы, согласно которым можно модифицировать транспортное средство.

«Страна большая, автопарк старый — это действительно некая проблема. Она на сегодняшний день начинается не с техосмотра, а с того, что у нас не прописано, как эти переделки узаконить. Такой законопроект создаётся последние два года», — рассказал Моржаретто.

Эксперт полагает, что новый законопроект позволит выявлять серьёзные изменения в конструкции ТС на стадии техосмотра. По его словам, за этой инициативой следует внести и другие поправки в законодательство, в которых были бы прописаны правила реконструкции автомобилей, чтобы у граждан была возможность осуществить безопасный тюнинг и затем пройти процедуру техосмотра.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Усложнение техосмотра

Между тем автомобилисты полагают, что дополнительные процедуры при техосмотре лишь усложнят процесс. По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, ТО должен подтверждать исправность транспортного средства, а регистрацией модификаций и их правомерностью должна заниматься другая служба.

«На техосмотре следует проверять, насколько все изменения соответствуют техническому регламенту и как они влияют на безопасность транспортного средства. Оценка должна производиться только с этих позиций, а были зарегистрированы изменения или нет — это не дело операторов техосмотра», — пояснил RT Похмелкин.

По его мнению, техосмотр должен быть максимально освобождён от «несвойственных ему функций».

Видеофиксация

Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании системы технического осмотра автомобилей. Весь процесс могут начать фиксировать на камеру. Это одна из мер борьбы с мошенничеством и подделкой диагностических карт. Согласно законопроекту, часть полномочий в системе технического осмотра вернётся к МВД, а для операторов ТО и водителей введут новые штрафы.

В 2016 году в Российском союзе автостраховщиков заявили, что 80% российских автомобилистов перестали проходить техосмотр и начали незаконно покупать диагностические карты. Таким образом, потребовалось усиление контроля в этой сфере. Надзор за соблюдением установленных правил было решено передать МВД. Параллельно с этим разрабатывается перечень документов, в которых будут прописаны критерии для получения аккредитации операторами техосмотра.

Напомним также, что 11 декабря Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающий усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе техосмотра. Для должностных лиц штраф составит 30—50 тыс. рублей, для юрлиц — 50—200 тыс. рублей.