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Сверка номеров: в МВД предложили изменить процедуру техосмотра
18 декабря 2018, 17:54 • 62 • В России
МВД России разработало законопроект, который внесёт изменения в процедуру техосмотра транспортных средств. В ведомстве предлагают перед началом ТО проверять соответствие идентификационных номеров компонентов автомобиля с теми, что указаны в документах. В случае несовпадения операторы техосмотра должны отказывать клиентам в предоставлении услуг. Сейчас инициатива находится на стадии публичных обсуждений.
Сотрудник станции ТО "СТД-Новосибирск" проводит технический осмотр автомобиля РИА Новости © Александр Кряжев
В МВД предложили внести изменения в правила проведения техосмотра автомобилей. В ведомстве считают, что транспортное средство нельзя допускать до техосмотра, если компоненты автомобиля были заменены, но это не отражено в соответствующих документах. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
При замене этих элементов соответствующая запись должна быть внесена в единую информационную систему техосмотра (ЕАИСТО), тогда ТС будет допущено до прохождения ТО.
Кроме того, в МВД предлагают изменить процедуру оплаты техосмотра.
«До начала проведения технического диагностирования заявителем производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении технического осмотра, что подтверждает заключение указанного договора», — отмечается в документе.
На данном этапе проводятся публичные обсуждения проекта постановления и его антикоррупционная экспертиза.
Опасный тюнинг
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто пояснил, что в России действительно существует проблема с внесением изменений в конструкцию автомобилей без учёта требований безопасности. По словам эксперта, в законе на данный момент не прописаны нормы, согласно которым можно модифицировать транспортное средство.
«Страна большая, автопарк старый — это действительно некая проблема. Она на сегодняшний день начинается не с техосмотра, а с того, что у нас не прописано, как эти переделки узаконить. Такой законопроект создаётся последние два года», — рассказал Моржаретто.
Эксперт полагает, что новый законопроект позволит выявлять серьёзные изменения в конструкции ТС на стадии техосмотра. По его словам, за этой инициативой следует внести и другие поправки в законодательство, в которых были бы прописаны правила реконструкции автомобилей, чтобы у граждан была возможность осуществить безопасный тюнинг и затем пройти процедуру техосмотра.
Усложнение техосмотра
Между тем автомобилисты полагают, что дополнительные процедуры при техосмотре лишь усложнят процесс. По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, ТО должен подтверждать исправность транспортного средства, а регистрацией модификаций и их правомерностью должна заниматься другая служба.
По его мнению, техосмотр должен быть максимально освобождён от «несвойственных ему функций».
Видеофиксация
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании системы технического осмотра автомобилей. Весь процесс могут начать фиксировать на камеру. Это одна из мер борьбы с мошенничеством и подделкой диагностических карт. Согласно законопроекту, часть полномочий в системе технического осмотра вернётся к МВД, а для операторов ТО и водителей введут новые штрафы.
В 2016 году в Российском союзе автостраховщиков заявили, что 80% российских автомобилистов перестали проходить техосмотр и начали незаконно покупать диагностические карты. Таким образом, потребовалось усиление контроля в этой сфере. Надзор за соблюдением установленных правил было решено передать МВД. Параллельно с этим разрабатывается перечень документов, в которых будут прописаны критерии для получения аккредитации операторами техосмотра.
Напомним также, что 11 декабря Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающий усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе техосмотра. Для должностных лиц штраф составит 30—50 тыс. рублей, для юрлиц — 50—200 тыс. рублей.
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