«Сверка часов»: что обсудят Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле

В Стамбуле 8 января пройдут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках встречи состоится торжественное открытие нового газопровода «Турецкий поток». Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, лидеры планируют обсудить «вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии». По мнению аналитиков, главы РФ и Турецкой Республики не обойдут вниманием обострение отношений между Ираном и США. Эксперты отмечают, что Москва и Анкара приложили много усилий, чтобы стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, и теперь сторонам необходимо выработать стратегию сохранения позитивных наработок.

8 января в Стамбуле состоится встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках саммита лидеры двух стран примут участие в торжественной церемонии открытия нового трубопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоятся также переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.

Несмотря на то что официально «Турецкий поток» будет открыт в среду, фактически магистраль уже введена в строй. В первых числах января российский газ начал поступать по этому трубопроводу в Болгарию, Грецию и Северную Македонию. Об этом сообщил глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

Как заявил в конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер, «новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона».

Стоит напомнить, что этот масштабный инфраструктурный проект столкнулся с рядом трудностей. Так, в начале декабря Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории. При этом он отметил, что болгарское руководство ранее уже способствовало срыву реализации «Южного потока», однако затем неоднократно обращалось с просьбой построить «Турецкий поток».

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии.

Кроме того, 20 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который, в частности, включает в себя санкции в отношении операторов проекта «Турецкий поток».

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американские рестрикции не помешают ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию, и проект «состоится».

Строительство «Турецкого потока»

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Отреагировал на действия американской стороны и Реджеп Тайип Эрдоган, пообещав зеркальный ответ в случае, если ограничения против «Турецкого потока» всё-таки будут введены.

«Налицо открытое вмешательство в дела Турции», — цитирует Anadolu президента республики.

Напомним, в рамках проекта «Турецкий поток» было построено две нитки газопровода, одна из которых предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского: она проходит по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Пропускная способность каждой из них — 15,75 млрд кубометров газа в год. Газопровод пролегает по дну Чёрного моря с российской территории до турецкого побережья. Далее топливо будет следовать по сухопутной транзитной нитке до границы Турции с сопредельными странами.

«Одна из линий сотрудничества»

Эксперты констатируют, что «Турецкий поток» — проект крайне важный как для Москвы, так и для Анкары.

«Для России по своему значению он становится в один ряд с такими нефтепроводами, как «Северный поток — 2». Турецкая же сторона уделяет особое внимание новому газопроводу, поскольку он укрепляет её региональный статус», — заявил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

По его словам, успешная реализация этого проекта сейчас становится для Анкары «просто необходимой», поскольку планируется строительство газопровода EastMed, который минует турецкую территорию.

«EastMed станет прямым конкурентом «Турецкого потока». Соответственно, Турция не заинтересована в проекте, над созданием которого работают Кипр, Греция и Израиль», — пояснил аналитик.

Кроме того, «Турецкий поток» будет играть на руку Анкаре и во внутренней политике, поскольку через него начнёт получать газ и турецкое население, считает Мавашев.

«Это позволит Турции стать энергетически более независимым государством. К тому же страна приобретёт статус транспортного хаба, через который это топливо может поступать в том числе и в европейские страны», — заявил эксперт.

Российская же сторона рассматривает «Турецкий поток» как важную часть своей политики в отношениях с Анкарой, констатировал Мавашев.

«Это лишь одна из линий двустороннего сотрудничества. В перспективе Россия и Турция планируют реализовать и другие проекты, в том числе возведение атомной электростанции «Аккую», — рассказал аналитик.

По мнению профессора МГУ, эксперта по Ближнему Востоку Александра Вавилова, для России «Турецкий поток» — это новый канал, с помощью которого можно «эффективно продавать газ».

«Кроме того, это способ ещё больше расширить сотрудничество с Анкарой, ведь трубопровод надо не только создать, но и обслуживать. В первую очередь на этом фоне и будет нарастать взаимодействие», — предположил эксперт в разговоре с RT.

«Принцип домино»

Несмотря на такое знаковое для обеих сторон событие, как официальный ввод в эксплуатацию «Турецкого потока», эксперты полагают, что центральной темой беседы российского и турецкого лидеров станет сирийское урегулирование.

За несколько дней до этой встречи в эфире телеканала CNN Turk Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным шаги по достижению перемирия в Идлибе. Он также добавил, что намерен затронуть вопрос о выполнении российско-турецкого меморандума по территории к востоку от Евфрата в Сирии и ситуацию в Ливии.

Напомним, 22 октября Москва и Анкара подписали соглашение, которое предусматривало ввод сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии. На следующий день началось выполнение меморандума, а в российском МИД позднее сообщили, что договорённости в рамках соглашения соблюдаются.

Турецкие военные в Сирии

Reuters

© Khalil Ashawi

По словам Владимира Путина, договорённости, достигнутые Россией и Турцией, являются «судьбоносными», способными «разрешить достаточно острую ситуацию», которая сложилась на сирийско-турецкой границе. Ведь именно там проводилась военная операция «Источник мира», инициированная в октябре Анкарой. В планы Турции входило уничтожение курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в составе Сирийских демократических сил (СДС), которые Вашингтон поддерживал, а турецкая сторона считает террористическими. Кроме того, в рамках этой операции планировалось создать зону безопасности на севере САР, куда Турция намерена переселить оказавшихся на её территории сирийских беженцев.

Перед началом кампании Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, который призвал турецкого коллегу избегать мер, способных нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса. Наряду с этим лидеры обеих стран подчеркнули важность обеспечения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и уважения её суверенитета.

По мнению официальной Анкары, у «Источника мира» было юридическое обоснование — Аданское соглашение, подписанное Турцией и Сирией в 1998 году. Согласно ему, турецкое руководство может ввести свои войска на сирийскую территорию, если усилия Дамаска по борьбе с незаконными курдскими формированиями окажутся недостаточными.

Как отмечает Юрий Мавашев, Москва и Анкара сделали очень много, чтобы борьба с терроризмом на территории САР была успешной.

«Однако политический процесс требует ещё колоссальной работы. Без его завершения нельзя говорить о том, что обстановка нормализовалась полностью», — утверждает эксперт.

С другой стороны, по его словам, остаются нерешённые вопросы и «на театре военных действий».

«Речь идёт в первую очередь об Идлибе, где ещё есть боевики», — пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Александр Вавилов. Он полагает, что на предстоящих переговорах стороны, скорее всего, будут обсуждать возможность отделить умеренную оппозицию от радикальной.

«Нужно провести разграничение между теми, с кем можно договариваться, и теми, кто к этому не способен», — говорит аналитик.

При этом, с точки зрения Юрия Мавашева, «сверка часов по Сирии невозможна также и без уточнения позиций по Ливии».

«Без политического диалога в Сирии нельзя добиться значимых успехов в Ливии — и наоборот. Тут действует принцип домино. Однако если Москве и Анкаре удастся скоординировать свои действия в регионе, они смогут также нивелировать деструктивную роль других игроков, с которыми у Турции и России более сложные отношения», — считает Мавашев.

Отметим, ранее Дмитрий Песков заявил, что «дела ливийские» требуют «совместного проговора». Представитель Кремля также напомнил, что Москва выступает за прекращение кровопролития на ливийской территории, за прямые контакты между противоборствующими сторонами. По его словам, Россия поддерживает любые международные усилия и действия других стран, цель которых — преодолеть кризис в Ливии.

«Сохранить позитивные наработки»

Политологи утверждают, что в рамках предстоящих переговоров лидеры России и Турции затронут и тему обострения ирано-американских отношений.

В преддверии запланированной дискуссии главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре выразили глубокую озабоченность возможными «серьёзными последствиями американской акции для мира и стабильности в регионе Ближнего Востока», говорится в сообщении МИД РФ. Речь шла об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, организованном Соединёнными Штатами.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Лавров подчеркнул, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Соединённые Штаты осуществили авиаудар в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта Багдада. В результате нападения погибли генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек, которые их сопровождали. В ответ Иран атаковал баллистическими ракетами американские военные базы на территории Ирака.

По мнению Юрия Мавашева, обострение отношений между Ираном и США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а также отрицательно влияет на международную безопасность.

«Турция и Россия многое сделали для стабилизации обстановки в регионе. И теперь крайне важно, чтобы Анкара и Москва сохранили эти позитивные наработки. Будет очень обидно, если из-за одной трагичной истории хрупкий суннитско-шиитский баланс нарушится», — пояснил эксперт.

Кроме того, на фоне этих деструктивных процессов «могут вновь активизироваться радикальные элементы», спрогнозировал Мавашев.

«России придётся адаптироваться к негативным действиям США, вырабатывать свою стратегию. Недостаточно только военного присутствия в регионе — нужно будет больше работать по линии общественной дипломатии, общественных организаций. И Турция в этом отношении может быть крайне полезным партнёром», — заключил аналитик.