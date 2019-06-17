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Свергнутый "диктатор" не дождался смертной казни: Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

17 июня 2019, 21:24  •  39 • В мире
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Об этом сообщают местные СМИ и агентства. Напомним, что свергнутого "диктатора", так его называли оппоненты, приговорили к смертной казни. Однако суд отменил приговор, а дело снова было направлено на повторное расследование "из-за пробелов в доказательной базе".
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался сегодня, 17 июня. Об этом сообщают египетские СМИ и агентства.
Мурси - 5-й президент Египта, занимал своей пост с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года. Также он был первым демократически избранным лидером страны в истории Египта. Его свергли в результате военного переворота. Новые власти тут же предъявили ему ряд обвинений. Его называли диктатором.
16 мая 2015 года Мурси, а также 16 его сторонников были приговорены к смертной казни. Однако позже под давлением международного сообщества суд отменил казнь, а дело было направлено на повторное расследование "из-за пробелов в доказательной базе".
Суд по делу бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси перенесён на 26 декабря прошлого года из-за неявки другого экс-лидера страны - Хосни Мубарака, которого планировалось допросить в качестве свидетеля, сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа".
Мурси проходит по делу об организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий "арабской весны" в начале 2011 года.
"Суд постановил перенести заседание на 26 декабря и вновь вызвать для дачи показаний Хосни Мубарака", - уточняет издание.
90-летний Мубарак не явился на заседание суда, направив туда своего адвоката.
Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение "из-за пробелов в доказательной базе".
Мурси и ещё 26 его ведущих сторонников обвиняют в организации штурма тюрем во время массовых беспорядков начала 2011 года, а также в убийствах и покушениях на убийство сотрудников МВД, охранявших тюрьмы. При этом предполагается, что они осуществляли этот план с привлечением иностранных исламистских организаций.

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