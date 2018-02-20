Свергнутый гегемон. Война в Сирии стала для Вашингтона роковой • 167 • Аналитика



США следует отказаться от мании величия в Сирии. Прошло то время, когда они могли делать в любой точке мира что угодно и с кем угодно. Об этом сегодня открыто пишут не только в России, Китае или Европе. Американскому руководству об этом говорят и сами американские военные и политические эксперты.



О чем говорят в Америке





На днях в американском военно-политическом аналитическом издании «National Interest» вышла очень интересная статья. Ее автор, ветеран ЦРУ, профессор Джорджтаунского университета по вопросам международной безопасности и проблемам мира Пол Пиллар, отдавший американской разведке 28 лет жизни, рассуждает над ситуацией, в которую попали американцы в Сирии. Его главный вывод: сегодня американской администрации пора понять, что время ее безраздельной единоличной гегемонии на Ближнем Востоке прошло, и надо договариваться с русскими, которые за последние годы приобрели в регионе заметный вес и авторитет.



Ему очевидно, что Москва, а заодно и Тегеран не отступят, и прямой конфликт с ними грозит американской системе безопасности много больше, чем нахождение разумного компромисса.



И с американским ветераном трудно не согласиться, ведь сегодня на Ближнем Востоке у Соединенных Штатов проявилось сразу несколько больших проблем, решение которых — задача явно нетривиальная.



Не гегемон



Да, сирийская война показала, что Вашингтон уже не является страной, которая единолично способна решать мировые проблемы. Более того, сегодня США не могут продавить в некоторых важнейших точках планеты, которой, безусловно, является Сирия, решение, которое бы их в целом устроило. Первоначальный план по переустройству Ближнего Востока уже давно пошел в утиль, и американцы сегодня борются лишь за то, чтобы новая конфигурация сил в регионе включала бы и их самих.







Вероятно, именно это и имел в виду Пол Пиллар, когда рекомендовал Белому дому признать победу правительственных сил в гражданской войне и отказаться от дальнейших попыток взять ситуацию под свой единоличный контроль, после которых их положение в регионе становится все хуже и хуже. Дело в том, что сегодня американцы уже начали быстро терять ключевых союзников, а те, кто еще у них остался, благодаря американской недальновидной политике попали в очень незавидное положение.



Роковая ошибка



Переход Турции в лагерь противника является чуть ли не главным поражением США на Ближнем Востоке за все последние годы противостояния. Отношения между курдами и Анкарой всегда были очень сложными, и попытка создать Курдистан с одновременным сохранением союзнических отношений с Анкарой была заранее обречена на провал.







Нет, в начале 2000-х, когда этот план создавался, он был реализуемым. Но с тех пор прошло боле десяти лет, за которые ситуация в регионе и в мире очень сильно изменилась.



Во-первых, Китай окреп быстрее, чем предполагалось, а во-вторых, Россия неожиданно быстро справилась со своими внутренними проблемами, смогла реорганизовать свои вооруженные силы и успешно вклинилась в сирийскую партию.



Именно появление в ней нового сильного игрока враз обрушило все геополитические расчеты Вашингтона. Анкара смогла найти точку опоры в Москве и потребовать от «союзника» соблюдения своих национальных интересов, которые были полностью несовместимы с планами Вашингтона.



Это в конечном итоге и привело к разрыву, и сегодня американский эксперт Пол Пиллар предостерегает свою страну от резких движений и предупреждает о возможном прямом столкновении между турецкими и американскими войсками, если Белый дом продолжит активно поддерживать курдские военные формирования. А этого, по его мнению, для Америки допустить никоим образом нельзя. Би-би, Сара и бутылки



Проблематика Израиля



Еще одной большой проблемой США является Израиль. Вернее, его непримиримая позиция в отношении усиления любого иранского влияния в регионе.



Но и официальный Тель-Авив ведь понять можно. Военная доктрина Ирана предполагает уничтожение государства Израиль как такового, причем за последнее десятилетие, то есть за время осуществления американского плана по переустройству Ближнего Востока. Тегеран заметно усилился и сегодня уже представляет реальную угрозу существованию Израиля. Более того, его вооруженные силы уже стоят буквально в нескольких десятках километров от израильской границы, и, судя по всему, не собираются оттуда уходить.







Последний инцидент с уничтожением израильского самолета F-16 стал очень неприятным звоночком не только для Тель-Авива, но и для Вашингтона. Сегодня вероятность начала боевых действий между Израилем с одной стороны и Сирией и Ираном с другой растет буквально по месяцам. И здесь даже не так важно, вступится за своих партнеров Москва, или нет. У Тегерана и Дамаска на сегодня уже достаточный совместный боевой потенциал, который в случае начала боевых действий способен поставить израильские вооруженные силы в очень неприятную ситуацию.



Дело в том, что в горниле гражданской войны родилось то, чего не существовало на протяжении последнего столетия: боеспособная арабская армия, вооруженная самым современным оружием и обученная тактике ведения современной войны. А еще она готова умирать за свои интересы.



Да и иранские вооруженные силы получили в данном конфликте хорошую закалку и явно улучшили свои боевые возможности. Поставка в Сирию и Иран современных комплексов ПВО сможет во многом нейтрализовать израильское превосходства в воздухе, что резко изменит баланс сил в регионе и может сыграть роковую роль для израильского государства.



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Ведь возврат Голанских высот никогда не снимался с политической повестки для Дамаска, и ни одна международная организация ничего не сможет возразить, если Дамаск при помощи Тегерана когда-нибудь, в обозримом будущем, захочет вернуть эту «исконно сирийскую территорию».



Да, не сегодня, но после завершения сирийской гражданской войны или немногим позже, все это очень даже может случиться. И благодарить израильтяне за такой расклад могут США, втравивших их в эту не совсем им нужную сирийскую «разборку». Именно поэтому Израиль сегодня как может оттягивает момент окончания гражданской войны в Сирии, но, с другой стороны, он тем самым и усугубляет свою послевоенную ситуацию.



Выводы



На сегодня у Вашингтона в Сирии остаются две линии поведения. Либо продолжать «переть рогом», не обращая внимания на соблюдение чужих интересов и столкнуться уже в скором будущем при этом с еще большими проблемами. Либо идти на компромисс с Москвой, Тегераном и Анкарой, чтобы вместе с ними способствовать быстрому окончанию войны в Сирии и пытаться сохранить ту часть своего влияния, которую еще можно сохранить. Выбор для страны, привыкшей видеть себя гегемоном, не самый хороший. Но другого у нее на сегодня нет. США следует отказаться от мании величия в Сирии. Прошло то время, когда они могли делать в любой точке мира что угодно и с кем угодно. Об этом сегодня открыто пишут не только в России, Китае или Европе. Американскому руководству об этом говорят и сами американские военные и политические эксперты.На днях в американском военно-политическом аналитическом издании «National Interest» вышла очень интересная статья. Ее автор, ветеран ЦРУ, профессор Джорджтаунского университета по вопросам международной безопасности и проблемам мира Пол Пиллар, отдавший американской разведке 28 лет жизни, рассуждает над ситуацией, в которую попали американцы в Сирии. Его главный вывод: сегодня американской администрации пора понять, что время ее безраздельной единоличной гегемонии на Ближнем Востоке прошло, и надо договариваться с русскими, которые за последние годы приобрели в регионе заметный вес и авторитет.Ему очевидно, что Москва, а заодно и Тегеран не отступят, и прямой конфликт с ними грозит американской системе безопасности много больше, чем нахождение разумного компромисса.И с американским ветераном трудно не согласиться, ведь сегодня на Ближнем Востоке у Соединенных Штатов проявилось сразу несколько больших проблем, решение которых — задача явно нетривиальная.Да, сирийская война показала, что Вашингтон уже не является страной, которая единолично способна решать мировые проблемы. Более того, сегодня США не могут продавить в некоторых важнейших точках планеты, которой, безусловно, является Сирия, решение, которое бы их в целом устроило. Первоначальный план по переустройству Ближнего Востока уже давно пошел в утиль, и американцы сегодня борются лишь за то, чтобы новая конфигурация сил в регионе включала бы и их самих.Вероятно, именно это и имел в виду Пол Пиллар, когда рекомендовал Белому дому признать победу правительственных сил в гражданской войне и отказаться от дальнейших попыток взять ситуацию под свой единоличный контроль, после которых их положение в регионе становится все хуже и хуже. Дело в том, что сегодня американцы уже начали быстро терять ключевых союзников, а те, кто еще у них остался, благодаря американской недальновидной политике попали в очень незавидное положение.Переход Турции в лагерь противника является чуть ли не главным поражением США на Ближнем Востоке за все последние годы противостояния. Отношения между курдами и Анкарой всегда были очень сложными, и попытка создать Курдистан с одновременным сохранением союзнических отношений с Анкарой была заранее обречена на провал.Нет, в начале 2000-х, когда этот план создавался, он был реализуемым. Но с тех пор прошло боле десяти лет, за которые ситуация в регионе и в мире очень сильно изменилась.Во-первых, Китай окреп быстрее, чем предполагалось, а во-вторых, Россия неожиданно быстро справилась со своими внутренними проблемами, смогла реорганизовать свои вооруженные силы и успешно вклинилась в сирийскую партию.Именно появление в ней нового сильного игрока враз обрушило все геополитические расчеты Вашингтона. Анкара смогла найти точку опоры в Москве и потребовать от «союзника» соблюдения своих национальных интересов, которые были полностью несовместимы с планами Вашингтона.Это в конечном итоге и привело к разрыву, и сегодня американский эксперт Пол Пиллар предостерегает свою страну от резких движений и предупреждает о возможном прямом столкновении между турецкими и американскими войсками, если Белый дом продолжит активно поддерживать курдские военные формирования. А этого, по его мнению, для Америки допустить никоим образом нельзя.Еще одной большой проблемой США является Израиль. Вернее, его непримиримая позиция в отношении усиления любого иранского влияния в регионе.Но и официальный Тель-Авив ведь понять можно. Военная доктрина Ирана предполагает уничтожение государства Израиль как такового, причем за последнее десятилетие, то есть за время осуществления американского плана по переустройству Ближнего Востока. Тегеран заметно усилился и сегодня уже представляет реальную угрозу существованию Израиля. Более того, его вооруженные силы уже стоят буквально в нескольких десятках километров от израильской границы, и, судя по всему, не собираются оттуда уходить.Последний инцидент с уничтожением израильского самолета F-16 стал очень неприятным звоночком не только для Тель-Авива, но и для Вашингтона. Сегодня вероятность начала боевых действий между Израилем с одной стороны и Сирией и Ираном с другой растет буквально по месяцам. И здесь даже не так важно, вступится за своих партнеров Москва, или нет. У Тегерана и Дамаска на сегодня уже достаточный совместный боевой потенциал, который в случае начала боевых действий способен поставить израильские вооруженные силы в очень неприятную ситуацию.Дело в том, что в горниле гражданской войны родилось то, чего не существовало на протяжении последнего столетия: боеспособная арабская армия, вооруженная самым современным оружием и обученная тактике ведения современной войны. А еще она готова умирать за свои интересы.Да и иранские вооруженные силы получили в данном конфликте хорошую закалку и явно улучшили свои боевые возможности. Поставка в Сирию и Иран современных комплексов ПВО сможет во многом нейтрализовать израильское превосходства в воздухе, что резко изменит баланс сил в регионе и может сыграть роковую роль для израильского государства.Ведь возврат Голанских высот никогда не снимался с политической повестки для Дамаска, и ни одна международная организация ничего не сможет возразить, если Дамаск при помощи Тегерана когда-нибудь, в обозримом будущем, захочет вернуть эту «исконно сирийскую территорию».Да, не сегодня, но после завершения сирийской гражданской войны или немногим позже, все это очень даже может случиться. И благодарить израильтяне за такой расклад могут США, втравивших их в эту не совсем им нужную сирийскую «разборку». Именно поэтому Израиль сегодня как может оттягивает момент окончания гражданской войны в Сирии, но, с другой стороны, он тем самым и усугубляет свою послевоенную ситуацию.На сегодня у Вашингтона в Сирии остаются две линии поведения. Либо продолжать «переть рогом», не обращая внимания на соблюдение чужих интересов и столкнуться уже в скором будущем при этом с еще большими проблемами. Либо идти на компромисс с Москвой, Тегераном и Анкарой, чтобы вместе с ними способствовать быстрому окончанию войны в Сирии и пытаться сохранить ту часть своего влияния, которую еще можно сохранить. Выбор для страны, привыкшей видеть себя гегемоном, не самый хороший. Но другого у нее на сегодня нет. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 167 Источник Похожие новости Длинная история американских фейков. "Вместо Гагарина Советы запускали в космос магнитофон" Записки Колорадского Таракана. Раз уж на то пошло, то пойдёт и не на такое Мюнхен без сговора

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