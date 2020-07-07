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Свергнуть Трампа: возможна ли революция в США

07 июля 2020, 18:00  •  95 • Аналитика

События в США заставляют задуматься о возможной смене власти в этой стране. И далеко не факт, что передача власти в Соединенных Штатах произойдет мирным путем.



Социально-расовый раскол как бомба под американскую стабильность


По сравнению со многими другими странами мира США действительно долгое время были очень стабильным в политическом отношении государством. Последние бурные события происходили 150 лет назад, во время Гражданской войны между северными и южными штатами.

Ни Великая депрессия, ни борьба с сегрегацией, ни антивоенное движение шестидесятых годов ХХ века к смене власти революционным путем не приводили. Но сейчас ситуация в Штатах куда критичнее: массовые волнения, охватившие всю страну, показывают наличие в стране огромных проблем, настоящего социального раскола между отдельными группами населения, который выливается в расовую ненависть.

Происходящие события – следствие не только допущенных Дональдом Трампом ошибок, экономического кризиса или недовольства «черных» американцев полицейским беспределом. Лицо США меняется: растет доля афроамериканского и латиноамериканского населения, а WASP, некогда считавшиеся основой американского общества, стареют и рожают все меньше детей. Но за изменениями в демографической структуре неизбежно следует и стремление набирающих силу групп населения активнее влиять на политику.


Можно не ссылаться на примеры «богатых негров» - голливудских звезд или спортсменов, социально-расовое неравенство в Америке действительно существует до сих пор и каким-то силам, заинтересованным в смене власти, а может и вообще в политической трансформации Штатов, в данном случае оно играет на руку. Шведский автор Йоран Русенберг, в свое время написавший книгу «Никто не может быть свободнее. Американская идея от революции до Рейгана», убежден, что расовый раскол в американском обществе сохраняется до сих пор, а победа Трампа на президентских выборах лишь показала, что и «реваншизм» WASP никуда не делся.

Трамп не так прост, смогут ли его свергнуть?


Дональд Трамп пришел к власти под лозунгами «возрождения былого величия», но его курс, правоконсервативный в своей основе, не мог вызвать одобрения у афроамериканского населения Штатов и у белых леваков, которые имеют свое видение будущего американского государства. Снос памятников, демонстративное отрицание официальной американской истории лучше всего подчеркивают стремление этой части американцев сформировать новую идеологию, в которой уже не будет места надеждам на восстановление «Великой Белой Америки».

Но Трамп – «крепкий орешек» и так просто власть не отдаст: успешный бизнесмен, он привык бороться с конкурентами и побеждать, поэтому единственной надеждой для его противников остаются выборы. Но если Трамп все же победит, тем более, что его соперник Байден – куда менее сильная фигура? В этом случае у тех, кому американский президент поперек горла, останется один выход – дестабилизировать ситуацию и дальше, провоцируя волнения афроамериканского населения.


При этом реальное положение темнокожих жителей США не представляет для оппонентов Трампа никакого интереса: важно все перевести в плоскость политики и идеологии, а не экономики. Но ведь от сноса памятника генералу Роберту Ли и, тем паче, Колумбу, ни собственностью, ни образованием и квалификацией, ни престижной работой афроамериканцы из гетто не обзаведутся. Зато в них укрепится ненависть к действующей власти, убежденность в собственной правоте, что очень важно для дальнейшего участия в массовых погромах и беспорядках.

Конечно, вряд ли можно предполагать, что современная Америка скатится в пучину гражданской войны, ведь это все же не Сомали или Либерия и даже не Сирия с Украиной. Но использовать массовые волнения для смещения действующей власти, в том числе и силовым путем, противники Трампа вполне могут. Правда, «делать дело» будут, скорее всего, сами американские военные, а за темнокожими «борцами за справедливость» так и останется роль уличной массовки, которую после завершения переворота разгонят по домам.
Илья Полонский

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