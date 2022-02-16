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Svenska Dagbladet предупредило об угрозе "кровавой и затяжной" войны с Россией
16 февраля 2022, 09:15 • 144 • Политика
Шведское издание Svenska Dagbladet предупредила о том, что русская армия стала сегодня сильнее, нежели многие годы назад. Автор публикации предупреждает, что "вооружённый конфликт между Россией и западными державами может быть кровавым и затяжным".
"Российская армия сильнее, чем за очень долгое время", - под таким заголовком вышла публикация в шведском издании Svenska Dagbladet.
Автор статьи прямо предупреждает о том, чем грозит Западу война с русскими. В публикации подчёркивается, что "вооружённый конфликт между Россией и западными державами может быть кровавым и затяжным".
В качестве доказательства автор обращает внимание на тот факт, что наша страна не только обновила свои вооруженные силы, но также находится "на самом высоком уровне готовности, мобильности и технических возможностей за последние десятилетия".
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