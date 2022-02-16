Svenska Dagbladet предупредило об угрозе "кровавой и затяжной" войны с Россией

Шведское издание Svenska Dagbladet предупредила о том, что русская армия стала сегодня сильнее, нежели многие годы назад. Автор публикации предупреждает, что "вооружённый конфликт между Россией и западными державами может быть кровавым и затяжным".

"Российская армия сильнее, чем за очень долгое время", - под таким заголовком вышла публикация в шведском издании Svenska Dagbladet.

Автор статьи прямо предупреждает о том, чем грозит Западу война с русскими. В публикации подчёркивается, что "вооружённый конфликт между Россией и западными державами может быть кровавым и затяжным".

В качестве доказательства автор обращает внимание на тот факт, что наша страна не только обновила свои вооруженные силы, но также находится "на самом высоком уровне готовности, мобильности и технических возможностей за последние десятилетия".