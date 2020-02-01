Сведение исторических счётов: как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова призвала заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского перестать «шаромыжничать». Ранее польский дипломат заявил, что Варшава якобы имеет право требовать от Москвы репараций за «ущерб», нанесённый в годы Второй мировой войны. После аналогичного заявления лидера правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о необходимости выставить счёт Москве заговорили и другие политики, обвиняя СССР в «геноциде» и «разграблении» Польши. Однако историки напоминают, что Польши бы попросту не существовало, если бы Красная армия не разгромила нацистов и не освободила Европу.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «шаромыжничеством» заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского. Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.

«Павел, перестаньте шаромыжничать», — написала в своём Facebook Захарова.

Напомним, что Яблонский говорил о праве Варшавы на репарации от России, выступая на польском Radio Zet.

«Это абсолютно безоговорочно. Если кто-то совершает военные преступления... нет причин не говорить об этом», — подчеркнул Яблонский.

По словам Яблонского, Советский Союз «оккупировал» Польшу несколько десятков лет и якобы виновен в смертях нескольких сотен тысяч или даже миллиона поляков.

Аргументируя необходимость требовать репарации от России, польские историки и политики обращают внимание на опыт Балтийских стран. Руководства Литвы, Латвии и Эстонии не первый год добиваются от России «компенсации» за «советскую оккупацию». В 2015 году министры юстиции трёх стран оценили свои потери в €300 млрд. Россия традиционно отвергает эти претензии.

Ранее Варшава официально требовала выплаты репараций от Берлина. Созданная в парламенте страны рабочая группа оценила ущерб, нанесённый гитлеровцами, в $1 трлн. Сама Германия считает вопрос выплаты репараций закрытым.

Дело в том, что после окончания войны Польша получала компенсации за счёт Восточной Германии. В 1953 году Польская Народная Республика и ГДР подписали соглашение, по которому Варшава отказывалась от репараций. Однако нынешнее польское руководство ухитрилось и в этом вопросе возложить вину на Москву. В прошлом году министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава отказалась тогда от выплат, поскольку «находилась под господством России».

Ярослав Качиньский

Reuters

© Kacper Pempel

Польские аппетиты

Несколькими днями ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Bild подчеркнул, что Польша имеет полное право требовать репарации как с Германии, так и с России. Качиньский подчеркнул, что считает СССР и нацистскую Германию равно ответственными за развязывание Второй мировой войны.

Лидера ПиС поддержал глава парламентского комитета Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. По его словам, требовать репарации от России — это «важно и необходимо». Поддержали эту идею и в польской оппозиции. Так, депутат сейма от фракции левых Мацей Конечный отметил, что привлечение внимания к ущербу, нанесённому Польше Советским Союзом, было бы уместным.

В поддержку этой позиции выступили и некоторые польские историки. Например, профессор Войцех Полак из Университета Коперника в Торуни заявил, что СССР якобы проводил в Польше «политику геноцида», схожую с той, что проводила нацистская Германия, и вывозил из страны промышленное оборудование. Другой профессор, Войцех Рошковский, заявил, что СССР виновен в смерти миллиона поляков и нарушении множества международных договоров, а потому Польша сейчас вполне может требовать от России компенсации.

До этого в середине января польское Министерство культуры заявило о правах на ряд произведений искусства, находящихся на территории России.

Впрочем, ни историки, ни МИД, ни польские политики пока не определились с суммой, которую могут потребовать от Москвы.

Тема «российских репараций» в медийном пространстве Польши озвучивается не первый раз. В 2017 году депутат сейма от ПиС Ян Мосиньский и заместитель министра юстиции Польши Патрик Який заявляли, что Варшава может требовать от Москвы репарации по Рижскому договору 1921 года. Тогда Советская Россия обязалась выплатить Польше 30 млн рублей золотом.

В прошлом в польских СМИ можно было встретить требования добиться от Москвы компенсации даже за разделы Речи Посполитой в XVIII веке. В феврале 2019 года на сайте Белого дома была размещена петиция к президенту США Дональду Трампу с просьбой посодействовать получению Польшей репараций от Германии и России. В сентябре с призывом потребовать репараций от Москвы выступил сотрудник Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский.

Неоплатный долг

Новые призывы добиться от России выплат стали озвучиваться польскими политиками на фоне усиления конфронтации между Москвой и Варшавой по вопросу трактовки истории Второй мировой войны.

В декабре прошлого года возмущение польских властей вызвало заявление президента России Владимира Путина, назвавшего «свиньёй антисемитской» посла Польши в Германии в 1930-е годы Юзефа Липского, который призывал поставить памятник Адольфу Гитлеру, если тот сошлёт всех евреев в Африку.

Президент России тогда также резко выступил против попыток переписать историю и возложить на СССР часть ответственности за начало Второй мировой войны. Именно такой трактовки истории придерживается нынешнее польское руководство.

МИД двух стран обменивались выпадами в адрес друг друга, а президент Польши Анджей Дуда даже отказался ехать в Израиль на форум памяти жертв холокоста из-за того, что, в отличие от Владимира Путина, ему там не готовы были дать слово.

27 января, выступая на мероприятиях в Польше по случаю 75-летия освобождения Освенцима, посол России в этой стране Сергей Андреев отметил, что это Польша находится «в неоплатном долгу» перед Россией, а не наоборот.

«Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготована этой стране и её народу главарями Третьего рейха», — подчеркнул посол.

В свою очередь, посольство России в Германии напомнило, что при освобождении Польши погибли 600 тыс. советских солдат и офицеров.

«Только благодаря им Польша сегодня существует как государство», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

В разговоре с RT депутат Государственной думы России Дмитрий Белик отметил, что Красная армия спасла польский народ от уничтожения.

«Если бы этого не произошло, то сегодня в Польше врать о войне было бы просто некому», — заявил Белик.

Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница, 2018 год

© Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Польша совершенно обнаглела»

Как отмечают эксперты, польским политикам стоило бы напомнить, что СССР активно помогал Польше в восстановлении разрушенной войной промышленности. Из рассекреченных российской стороной документов следует, что в первые тяжёлые для советских людей послевоенные годы Польша безвозмездно получала сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, благодаря занятой СССР позиции на переговорах с союзниками по антигитлеровской коалиции Польша получила земли Силезии, Северной Померании и Восточной Пруссии, которые раньше были частью Германии.

«Только благодаря советской стороне и персонально упорству Сталина Польша получила восточные немецкие территории, — заявила в беседе с RT главный научный сотрудник отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Альбина Носкова. — Экономический потенциал этих бывших немецких территорий был значительно выше потенциала восточных воеводств, которые были у Польши до 1939 года».

По мнению историка, никаких оснований требовать чего-то от России у Польши нет.

«Это какой-то пропагандистско-политический приём, — считает Носкова. — Никаких долгов перед Польшей у нас нет. А если вспомнить, сколько стоило советской стороне изгнание гитлеровцев с польских земель? Вспомнить о советских солдатах, лежащих в польской земле? Их жизни что, ничего не стоили?»

По мнению эксперта, нынешнее руководство Польши использует заявления о получении репараций с России в целях «внутренней пропаганды» и по экономическим мотивам — Варшаве нужны деньги.

«Безусловно, есть и экономические, и политические мотивы. Когда-то должен прийти конец тем вливаниям, которые Польша получает от Евросоюза. Падение уровня жизни поляков немедленно отзовётся на позициях и влиянии, возможности контролировать национальное сознание со стороны правящей группировки», — утверждает Альбина Носкова.

По словам преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадима Трухачёва, «с выходом Великобритании из ЕС Польша будет меньше получать из общей кассы Евросоюза, просто потому что сама касса оскудеет», но главная причина требований репараций от России — внутриполитическая.

«В Польше прошли парламентские выборы и грядут президентские. Политики активно ведут предвыборную кампанию, и Россия здесь используется как внутриполитическое пугало. Правящая партия показывает здесь свой «патриотизм», как она заботится о Польше», — подчеркнул в беседе с RT Вадим Трухачёв.

В то же время, по мнению эксперта, Москва также может выставить Варшаве счёт, если та продолжит придерживаться неконструктивной позиции.

«Давайте посчитаем, сколько Советский Союз вложил в Польшу и что в социалистической Польше было построено из того, чем Польша пользуется теперь. И подумаем, кто и кому больше должен, — заявил Трухачёв. — Можно вспомнить, что поляки доходили до Смоленска в недалёком прошлом, много чего там оскверняли, взрывали, портили. Давно пора выставить встречные требования, если с той стороны не видно проблесков разума. Польша совершенно обнаглела от того, что Россия на протяжении многих лет не отвечала ей, считая это ниже своего достоинства».