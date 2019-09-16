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Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" президенту за землю

16 сентября 2019, 01:54  •  34 • В мире
Памятник на месте массового убийства евреев осквернили в Николаевской области Украины, на месте оставили записку, в которой упоминалось имя украинского президента Владимира Зеленского.
На юге Украины вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Как сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, инцидент произошел в селе Богдановка Николаевской области.
По его словам, на месте массового убийства евреев вандалы нарисовали на памятнике свастики, а также оставили записку, где упомянули имена троих человек. Как пояснил Долинский, помимо оскорблений в адрес самого главы Украинского еврейского комитета, а также экс-министра транспорта Евгения Червоненко и собственно Владимира Зеленского, в "послании" содержится также призыв не продавать землю в стране.
По мнению неизвестных хулиганов, эта отмена приведет к новому Холокосту.
Долинский разместил в социальной сети несколько фотографий с места происшествия. На фотографиях видно, что в центре мемориала, который представляет из себя большой камень, неизвестные нарисовали несколько свастик. Записка была прикреплена к постаменту.

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