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Сварка подкачала? Строительство новейших подлодок США застряло на стадии контракта
20 августа 2019, 03:09 • 80 • В мире
В США сорвали сроки строительства подлодок-конкурентов "Ясеней". В частности, срыв строительства субмарин "Вирджиния" Block V откладывается на несколько месяцев, что повлечет за собой изменение сроков по подлодкам "Колумбия". Отмечается, что проблемой, из-за которой так не был заключен контракт ВМС с судостроителями, стал ряд причин - в частности, с сокращениями рабочих и технологическими процессами.
В США из-за срыва проекта "Вирджиния" Block V может быть отодвинут срок строительства ультрасовременных и бесшумных субмарин "Колумбия", которые США собирается противопоставить российским стратегическим "Бореям".
Как сообщает "Утро.ру", контракт между ВМС и двумя судостроительными компаниями на создание проекта "Вирджиния" должны были заключить еще весной. Однако до сих пор документы не согласованы.
При реализации самого проекта еще на предварительной стадии возникло несколько проблем. В частности, как сообщает источник The Defense News, при создании корпусов ракет появились проблемы со сваркой. Также внезапно возникли трудности с поставщиками и персоналом. Говорится, что 1200 человек были уволены, а часть компаний и вовсе уходит из проекта.
Теперь судьба этих лодок зависит от действий Конгресса, который будет определять бюджет на 2020 год. А денег на новые подлодки понадобится немало.
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