Сварка подкачала? Строительство новейших подлодок США застряло на стадии контракта

В США из-за срыва проекта "Вирджиния" Block V может быть отодвинут срок строительства ультрасовременных и бесшумных субмарин "Колумбия", которые США собирается противопоставить российским стратегическим "Бореям".

Как сообщает "Утро.ру", контракт между ВМС и двумя судостроительными компаниями на создание проекта "Вирджиния" должны были заключить еще весной. Однако до сих пор документы не согласованы.

При реализации самого проекта еще на предварительной стадии возникло несколько проблем. В частности, как сообщает источник The Defense News, при создании корпусов ракет появились проблемы со сваркой. Также внезапно возникли трудности с поставщиками и персоналом. Говорится, что 1200 человек были уволены, а часть компаний и вовсе уходит из проекта.

Теперь судьба этих лодок зависит от действий Конгресса, который будет определять бюджет на 2020 год. А денег на новые подлодки понадобится немало.