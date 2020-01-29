Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. По словам Зеленского, вход Красной армии в Польшу в 1939 году привёл к "запуску смертоносного маховика холокоста".

"Войну развязала гитлеровская Германия - это исторический факт", - возразил Зеленскому Сванидзе в разговоре с URA.RU. Однако либерально мыслящий историк всё же возложил на Советский Союз часть ответственности, оговорившись, что такую же ответственность несут Англия и Франция за Мюнхенский сговор.

"Они вовсе не гордятся этим, а признают, что это позорный факт в их истории", - заявил историк. Профессор напомнил про пакт Молотова - Риббентропа о ненападении, который был подписан СССР и Германией в 1939 году за неделю до нападения Германии на Польшу.

"Конечно, развязала войну гитлеровская Германия, но ответственность сталинского руководства имеет место", - высказался Сванидзе, напомнив, что СССР признал эту ответственность в 1989 году на Съезде народных депутатов. "Это был факт личных отношений Сталина и Гитлера", - отметил историк.