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Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вскрыло истинную ярость США - политолог

17 января 2020, 13:24  •  204 • Политика
Минобороны опровергло наличие конфликта между военными России и США в Сирии. По мнению специалиста по Ближнему Востоку Маиса Курбанова, появление фейка связано с желанием США свалить на Россию свой провал в Сирии.
В Сети появился фотоснимок, на котором запечатлена встреча между бойцами России и США. В комментарии утверждалось, что между военными якобы произошёл конфликт. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, назвав её фейком. Ситуацию прокомментировал политолог и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов.
По его мнению, фейк о столкновении русских и американцев в Сирии обнажил истинную ярость США. Американцы 7 лет воюют с террористами в Сирии и не справляются, а в это время уже 80% страны перешло под контроль сирийской полиции. Поэтому США сейчас ищут, на кого свалить вину, объясняет политолог.
"Они эту вину хотят свалить на Россию", - сказал Маис Курбанов в интервью Царьграду.
Он считает, что США очень не нравится, как Россия за последнее время сблизилась с Ираном и Турцией. Эксперт напомнил, что до 2016 года Турция была фактически под контролем американцев и во всём их слушалась.
"А после путча Турция стала совсем другой. Турция в лице России нашла друга. Турция поняла, что надо защищаться не от России, надо защищаться от американцев, от европейцев", - отмечает специалист по Ближнему Востоку.
Поэтому, считает эксперт, США и плодят различные фейки о Сирии. Они хотят ввести в заблуждение мировое сообщество, пояснил Маис Курбанов.
"Никогда Ближний Восток против России не пойдёт, Иран, Турция, никогда они против России не пойдут, потому что эти государства уже тысячи лет существуют, они прекрасно понимают, кто их друг, кто их враг. Дружба между ними необходима, и культурная, и историческая дружба для них необходима", - добавил он.

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