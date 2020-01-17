Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вскрыло истинную ярость США - политолог

В Сети появился фотоснимок, на котором запечатлена встреча между бойцами России и США. В комментарии утверждалось, что между военными якобы произошёл конфликт. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, назвав её фейком. Ситуацию прокомментировал политолог и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

По его мнению, фейк о столкновении русских и американцев в Сирии обнажил истинную ярость США. Американцы 7 лет воюют с террористами в Сирии и не справляются, а в это время уже 80% страны перешло под контроль сирийской полиции. Поэтому США сейчас ищут, на кого свалить вину, объясняет политолог.

"Они эту вину хотят свалить на Россию", - сказал Маис Курбанов в интервью Царьграду.

Он считает, что США очень не нравится, как Россия за последнее время сблизилась с Ираном и Турцией. Эксперт напомнил, что до 2016 года Турция была фактически под контролем американцев и во всём их слушалась.

"А после путча Турция стала совсем другой. Турция в лице России нашла друга. Турция поняла, что надо защищаться не от России, надо защищаться от американцев, от европейцев", - отмечает специалист по Ближнему Востоку.

Поэтому, считает эксперт, США и плодят различные фейки о Сирии. Они хотят ввести в заблуждение мировое сообщество, пояснил Маис Курбанов.