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Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вскрыло истинную ярость США - политолог
17 января 2020, 13:24 • 204 • Политика
Минобороны опровергло наличие конфликта между военными России и США в Сирии. По мнению специалиста по Ближнему Востоку Маиса Курбанова, появление фейка связано с желанием США свалить на Россию свой провал в Сирии.
В Сети появился фотоснимок, на котором запечатлена встреча между бойцами России и США. В комментарии утверждалось, что между военными якобы произошёл конфликт. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, назвав её фейком. Ситуацию прокомментировал политолог и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов.
По его мнению, фейк о столкновении русских и американцев в Сирии обнажил истинную ярость США. Американцы 7 лет воюют с террористами в Сирии и не справляются, а в это время уже 80% страны перешло под контроль сирийской полиции. Поэтому США сейчас ищут, на кого свалить вину, объясняет политолог.
Он считает, что США очень не нравится, как Россия за последнее время сблизилась с Ираном и Турцией. Эксперт напомнил, что до 2016 года Турция была фактически под контролем американцев и во всём их слушалась.
Поэтому, считает эксперт, США и плодят различные фейки о Сирии. Они хотят ввести в заблуждение мировое сообщество, пояснил Маис Курбанов.
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