Свалили на Скрипалей: британцы назвали причину плохих отношений с Россией

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Британцы хотели бы наладить сотрудничество с нашей страной, да не могут

Глава британского Минобороны Бен Уоллес поделился своим видением ситуации между Россией и Великобританией. По словам высокопоставленного госслужащего, британцы и рады улучшить с нами отношения, но случай в Солсбери перечеркнул все планы. Такого в Соединенном Королевстве уж никак не могут "простить".



Также министр отметил, что Лондон беспокоится из-за активных действий российских кораблей неподалеку от британских границ, пишет The Daily Mail.

Впрочем, по словам Уоллеса, Великобритания не теряет надежды когда-нибудь наладить отношения с нашей страной.

Шумиха вокруг якобы отравленного российскими спецагентами британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочки поднялась в 2018 году. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, Лондон решил, что во всем виновата Москва и ввел против нашей страны ряд санкций.

К слову, недавно появились последние подробности о состоянии Скрипаля.