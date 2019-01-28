Свадьба закончилась трагедией: 15 человек погибло из-за обрушения стены отеля в Перу

При разрушении отеля в Перу погибли 15 человек и 32 получили ранения во время свадебного торжества.

В перуанском регионе Апуримак обрушилось здание отеля. В результате чего погибло 15 человек, 32 получили ранения различной тяжести.

Также сообщается об одном пропавшем без вести ребенке. Его ищут спасатели в завалах.

По предварительной информации, обрушение могли спровоцировать обильные осадки в регионе. По данным СМИ, в здании проходило свадебное торжество.

#Actualización | Respecto al colpaso de pared en Abancay - Apurímac.

️Continúan labores de búsqueda en escombros con @bomberosPE y @PoliciaPeru.

Hasta el momento se reportan:

15 fallecidos (11 identificados).

32 heridos.

️Se Reporta 1 menor desaparecido.#COENmonitorea pic.twitter.com/dxBy4tK9BC — INDECI (@indeciperu) 27 января 2019 г.