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Свадьба закончилась трагедией: 15 человек погибло из-за обрушения стены отеля в Перу

28 января 2019, 10:09  •  90 • В мире
При разрушении отеля в Перу погибли 15 человек и 32 получили ранения во время свадебного торжества.
В перуанском регионе Апуримак обрушилось здание отеля. В результате чего погибло 15 человек, 32 получили ранения различной тяжести.
Также сообщается об одном пропавшем без вести ребенке. Его ищут спасатели в завалах.
По предварительной информации, обрушение могли спровоцировать обильные осадки в регионе. По данным СМИ, в здании проходило свадебное торжество.
#Actualización | Respecto al colpaso de pared en Abancay - Apurímac.
️Continúan labores de búsqueda en escombros con @bomberosPE y @PoliciaPeru.
Hasta el momento se reportan:
15 fallecidos (11 identificados).
32 heridos.
️Se Reporta 1 menor desaparecido.#COENmonitorea pic.twitter.com/dxBy4tK9BC
— INDECI (@indeciperu) 27 января 2019 г.
Una boda terminó en tragedia, al caer el techo de un hotel, dejando como saldo 15 personas muertas y 29 heridas; esto sucedió en la ciudad de Abancay, Perú. pic.twitter.com/U0y4T8ebAL
— Matías Lozano DdeL (@MatiasLozanoDL) 28 января 2019 г.

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