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Свадьба закончилась трагедией: 15 человек погибло из-за обрушения стены отеля в Перу
28 января 2019, 10:09 • 90 • В мире
При разрушении отеля в Перу погибли 15 человек и 32 получили ранения во время свадебного торжества.
В перуанском регионе Апуримак обрушилось здание отеля. В результате чего погибло 15 человек, 32 получили ранения различной тяжести.
Также сообщается об одном пропавшем без вести ребенке. Его ищут спасатели в завалах.
По предварительной информации, обрушение могли спровоцировать обильные осадки в регионе. По данным СМИ, в здании проходило свадебное торжество.
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