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Свадьба в Ираке обернулась трагедией. Повару сильно не повезло с супом

02 июля 2021, 04:40  •  83 • В мире
Повару Иссе Исмаилу сильно не повезло с куриным супом, который он готовил для свадебного банкета. Торжество в Заху (северном районе Ирака) обернулось трагедией.
Исмаил работал поваром около восьми лет. 15 июня он обслуживал свадебный банкет.
Во время приготовления куриного супа мужчина случайно поскользнулся и упал в чан с кипящим блюдом. Он получил множественные травмы. Врачи установили, что у повара обожжено 70% тела.
25-летнего мужчину доставили в больницу соседнего города Дохук. Врачи боролись за его жизнь пять дней, но ожоги были слишком сильными.
О трагедии стало известно 21 июня. Иракские СМИ писали, что Исса Исмаил специализировался на приготовлении еды для свадеб, различных торжеств и поминок. Его заработок составлял 25 тысяч динаров в день, что эквивалентно 1200 рублям.
Daily Mail пишет, что у погибшего повара осталось трое детей. Младшему из них всего полгода.

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