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Свадьба тайная, эмоции явные: Опубликованы фото бракосочетания внучки Елизаветы II

21 июля 2020, 16:00  •  91 • В мире
Обнародованы фото с бракосочетания внучки Елизаветы II принцессы Беатрис Йоркской. Свадьба была тайной, но эмоции вполне явные.
Избранником принцессы стал итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци. Бракосочетание должно было состояться на несколько месяцев раньше, но пандемия коронавируса не позволила. Новая дата так и не была оглашена.
Великобритания с удивлением узнала о том, что свадьба уже состоялась. Фото появились в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.
Хотя свадьба и была тайной, эмоции на лицах молодожёнов явные. И невеста, и жених невероятно счастливы: 17 июля молодые поклялись в любви и верности в часовне Всех Святых в Виндзоре. На одном из снимков пара выходит из церкви, на втором позирует на её фоне. Неподалёку стоят королева Елизавета и её супруг принц Филипп.
В посте сказано, что принцесса Беатрис выходила замуж в винтажном платье, а на голове у неё была тиара с бриллиантами королевы Марии. В этой же тиаре появлялась и Елизавета II, когда венчалась в 1947 году.
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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

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