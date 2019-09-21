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Свадьба Собчак, говорите? Не следим, но знаем каждую мелочь!

21 сентября 2019, 08:39  •  156 • Аналитика

Клоуны и пустобрехи


Интересно, хоть кто-нибудь из читателей «ВО» следил за свадьбой Собчак и Богомолова? А личная трагедия Анастасии Заворотнюк вызывает у вас какое-то болезненное любопытство? Актуальны ли для вас все эти вопросы: «А сколько ей осталось? А что говорят врачи? А почему рак мозга так трудно лечить?» Или, возможно, вы ни дня не могли прожить без новостей о пожарах в Сибири?




Кстати, а что там с пожарами в Сибири? Прошли дожди и они сами по себе потухли?! Ну надо же! Кто бы мог подумать?! Повезло некоторым псевдоаналитикам, которые говорили, что нужно просто набраться терпения и не истерить понапрасну. Просто повезло…


Но даже этот пример вряд ли отучит нас с мазохистским упорством расковыривать информационные гнойники, которые с неприятной периодичностью возникают в нашем медийном пространстве. Причем самое поразительное, что никто не читает упомянутых новостей про наших «звезд», все брезгливо морщат носик при упоминании Собчак, но статьи и новости про эту персону набирают совокупно многие миллионы просмотров.

Действительно, в цирке основную кассу делают клоуны. И чем низкопробнее цирк, тем пошлее и отвратительнее в нем эти самые коверные лицедеи. Что уж там говорить про современные медиа, где все большую роль играют разного рода блогеры, семнадцатилетние «лидеры мнений» без капли мозгов в черепной коробке да совершенно желтушные (это не только цвет, но и диагноз) издания, которым сейчас для появления достаточно компьютера и бойкого пера любого, простите за прямоту, пустобреха.

Только ведь основная проблема не в том, что они появляются, а в том, что в обществе существует запрос на такого рода информацию. Общество любит копаться в грязи, валяться в лужах, блевать непереваренными остатками чужих измышлений и, конечно, негодовать от всего вышеперечисленного. А ещё мы любим ненавидеть свою страну (это продолжение нашей любви, конечно же – от неё до ненависти, как известно, всего один шаг) и поливать её помоями за малейшее несовершенство.

Либералы и "патриоты": найдите десять отличий!


Некоторое время назад я думал, что поливание России грязью – удел так называемых либералов, которые в принципе не готовы заметить хоть что-нибудь хорошее, если это касается нашей страны. Их коронный прием был не нов, но работал довольно эффективно: они просто сравнивали Россию, оказавшуюся (в том числе и их стараниями) в очень сложном положении, с более благополучными странами Запада (да и Востока, если была возможность). Сравнение обычно было не в нашу пользу: у нас и сортов колбасы меньше, и туалетная бумага, используемая при производстве колбасы, грубее. И на этом основании можно было делать «глубокомысленные» выводы: хоть о «генетическом рабстве» русских, хоть о перманентной обреченности России, хоть о том, что из «Рашки» немедленно «пора валить».

Но вот что интересно: их оппоненты, условные патриоты, вдруг оказались ничем не лучше! Просто у них другой ориентир, другой идеал, с которым они бесконечно сравнивают современную Россию – благословенный СССР. Там, как известно (с их слов) был рай, всеобщее равенство, доступный отдых в Крыму и бесконечная «уверенность в завтрашнем дне», которая одна стоила всех возможных и невозможных империалистических завоеваний.

Разумеется, современной России трудно конкурировать с мифом, который уже поселился в головах молодежи, и с романтическим флером ностальгии по собственной молодости, который сопровождает любые воспоминания людей более зрелых. Вот и получается, что у нас снова все плохо, кругом только подлецы и предатели, все разворовано, растащено, вывезено в офшоры. Не то что в давешние времена, когда и трава была зеленее, и товарищ политрук мудрее и человечнее.

В нас, если вдуматься, действительно заложена какая-то тяга к саморазрушению. Этакое «горе от ума» — в России ведь действительно очень много умных людей, это я говорю без малейшей иронии. Но когда этот ум направлен на самоуничижение и самоуничтожение, бороться с этим становится сложно – глупый хорош уже тем, что так сильно, как умный, он себе не навредит.

Увы, похоже, масс-медиа давно нащупали эту нашу тягу и вовсю эксплуатируют её. Более того, сознаюсь – не раз ловил себя на мысли, что слишком много пишу о проблемах и недостатках. Увы, это лучше читается, это активнее комментируют читатели, они чаще делятся чем-то обличительным и нелицеприятным, особенно если речь идет о нашей власти.

Вовсю эксплуатируют это и представители нашей «демократической альтернативы». Что такое «Фонд борьбы с коррупцией» Навального, как не попытка оседлать эту самую тему? Тем более что поводов для возмущения (и уголовных расследований) наши чиновники предоставляют действительно множество, а наше самозакошмаренное общество впитывает как губка все новые и новые разоблачения, уже особо не вдаваясь в вопрос, что там истина, а что просто хорошо сделанная подтасовка.

Страна не та, а мы — все те же


Наверное, нам стоит отметить, что Россия давно уже не та, что была в начале девяностых, когда после десятилетий коммунистического загнивания власть в ней захватили самые наглые и горластые, но не имеющие ни опыта руководства, ни самого желания сделать для неё что-то хорошее. Сейчас даже сравнение с передовыми западными государствами не всегда будет в их пользу: у нас и свободы побольше, и заигрываний с толерантными сообществами поменьше, и от шестилетних детей мы ещё пока не требуем «гендерной самоидентификации» (это когда от ребенка требуют определиться, действительно ли он мальчик, или все-таки ему хочется быть девочкой).


Да и на простом, бытовом уровне изменения заметны. Да, проблем у нас ещё много, но люди уже не только выживают – они учатся, влюбляются, заводят семьи, рожают детей, работают, обустраивают быт. На улицах стало гораздо меньше постсоветской серости, безнадеги, банальной грязи, обшарпанных стен и темных, загаженных подъездов.

Кстати, хочу поделиться одним воспоминанием. В девяностые обратил внимание, что почти каждый новый российский фильм перенасыщен разного рода чернухой и грязью. Режиссеры «новой волны» своим долгом считали показать грязь, запустение, разруху. Перенос реальности в искусство был даже не нарочитым, а каким-то избыточным, нас словно пытались отравить этими грязными подъездами и выбитыми окнами. Грязь, грязь, грязь – вот три составляющих постсоветского кинематографа.

Неудивительно, что он сам в этой грязи и захлебнулся….

А из этого можно сделать ещё один вывод: излишнее потребление негативных новостей, смакование грязи, чернухи и пошлости вредны для здоровья. Как говорится, «мы то, что мы едим». Давайте перефразируем: «Мы то, чем мы кормим свой мозг!»

Разумеется, автор не родился в розовых очках и не прикупил их на распродаже. Понятно, что проблем у нас множество, и хорошая критическая аналитика ещё долгие годы будет и полезна, и востребована обществом. Почивать на лаврах нам действительно ещё рано…

Но все-таки нужно отделять критику от очернительства и хотя бы попробовать не получать удовольствия от смакования бед, проблем и недостатков. Потому что в противном случае мы однажды все-таки захлебнемся в негативе и самоуничижении.

И именно в этом вопросе, как нигде, важна «культура потребления». Кто-то мечтает вырастить из нас «грамотных потребителей», так пусть же его мечта сбудется! Но только в той части, которая касается культуры потребления информации…

А пока, как сказал кто-то умный, давайте искать только хорошие новости. Плохие найдут нас сами.
Виктор Кузовков

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