Суворовская каша • 44 • Аналитика Как часто мы сегодня встречаем здесь, на «ВО», заявления в комментариях, что в школах нет патриотического воспитания, что ветераны брошены на произвол судьбы, что традиции забыты, село умирает, молодежь не та, и все примерно в таком же духе. Хочется спросить авторов подобных «открытий»: вы в школе, когда были последний раз? А в стенах любого высшего учебного заведения? Причем как раз быть-то где бы то ни было сегодня совсем не обязательно. Достаточно в Интернет заглянуть… То есть речь если и может идти о недостатках в такой работе, то лишь на основе сравнения, что было, что есть, хуже – лучше. Что есть и что может быть. Отрицать все, что реально делается, это просто проявление глупого ума. Впрочем, чему удивляться. Давно уже сказано, что при демократии мышление большей части населения характеризуется истеричным сценарием поведения, и полным отсутствием способности к осмыслению информации в нестандартной ситуации. Не верится? А вы перечитайте заголовки 80% материалов на страницах интернет-сайтов и онлайн-новостей. Все как раз для такого типа поведенческих настроений и сделано. На самом деле реально все обстоит далеко не так, а примером пусть послужит вот этот материал о… «суворовской каше».





Всем, кто пришел на фестиваль, вручались буклеты, рассказывающие о связи Суворова с деревней Маровка.



Такое название имеет… фестиваль, что вот уже в пятый раз был проведен в Пензенской области, в Лунинском районе, в селе Суворово. А было так, что мне позвонил председатель нашей пензенской общественной организации «Суворовец» Олег Сидоренко, и предложил поехать на этот фестиваль, посмотреть, потому что «интересно будет». Утро 19 мая было солнечным, яблони в цвету, нашел я на площади перед железнодорожным вокзалом свой автобус и путешествие началось. Сразу отметил, что в большом туристическом автобусе ехали ветераны фронта и тыла и было их много. Оказывается, существует проект «Дети войны» и вот этих-то «детей» тоже пригласили посетить это мероприятие, причем ехали они на него как активные участники – везли с собой собственную кашу (!), и даже готовились на нем выступать! Здесь же ехали девушки-волонтеры из организации «Молодая гвардия» и меня очень порадовало, что руководил ими студент-магистр с нашей кафедры «Философия и социальные коммуникации». Правильно, значит мы его научили, что знает в каком направлении и куда идти…







О том же информировал и расположенный здесь же стенд.



По дороге смотрел в окно. Люблю смотреть из окна автобуса и в очередной раз порадовался, что мерзких деревянных хибарок все меньше, а красивых современных особнячков – все больше. Целые поселки из одинаковых комфортабельных домов. Магазин, аптека и даже… контора нотариуса – все что надо для жизни, включая парикмахерскую с наращиванием ногтей! Не верите? Прокатитесь по трассе от Пензы до Лунино – увидите сами!





А вот он и бюст, стоящий здесь же. Интересно, но лицо полководца почему-то смотрит на полуразрушенную церковь, которую он же и заложил.



Ну, а как приехали на место, то стало и совсем интересно. На пригорке у старой полуразрушенной церкви – целое «стадо» автобусов. Внизу шатры, палатки, стенды… Дымится полевая кухня, и людей, чисто визуально, ну просто очень много.





Местные энтузиасты… Немного «ряженые» они, конечно, но зато «от души».



Рассадили наших ветеранов и детей войны на скамейках и началось. Оказывается, данный фестиваль был посвящен 217-летию со дня смерти великого полководца Александра Суворова, родовое имение которого находится как раз на лунинской земле, а вот эта самая разваленная церковь была в свое время построена на деньги Александра Васильевича. Не буду повторять, кто такой Суворов и чем он прославил Россию, но вот каким образом он связан с пензенской землей рассказать нужно обязательно.



Готовы ли мы захрюкать?

Выступает один из наших ветеранов, краевед, автор многих статей о Суворове, доказывающий, что родился он именно здесь, в Маровке!



Вот это самое село Суворово на самом деле называлось когда-то Маровка и существовало очень давно, что до Большого ногайского разгрома, когда, судя по документам, ногайцы и дворы в нем все пожгли и людей в полон угнали. Потом крестным отцом новорожденного Василия – отца будущего полководца стал сам император Пётр Великий и подарил крестнику это самое село. Доподлинно не установлено место рождения и большинство исследователей склоняются к тому, что он родился в Москве. Однако все указывает на то, что родился он как раз здесь, в Маровке. И хотя доказательства все эти носят косвенный характер, их много. То есть куда разумнее считать, что Суворов не только свои детские годы провел в этом селе, но и родился здесь, потому что потом же взял отсюда и кормилицу! В общем такую точку зрения отстаивает целый ряд пензенских историков и… кто знает, может быть это и действительно так. А раз «так», то этим, безусловно, нужно непременно воспользоваться: поставить приличный значению полководца памятник в Пензе, памятник в Маровке, восстановить здесь его барский дом, и превратить его в музей, создать клуб исторической реконструкции суворовских времен, палить из настоящих пушек, учиться стрелять из кремневых фузей, то есть вот так – прямо и непосредственно знакомиться со своей историей, знать ее, использовать для воспитания патриотизма и… развивать на всем этим туристический бизнес, почему нет?!



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Пляски лунинских мальчиков. Смотрите, как стараются!



Во всяком случае Олег Сидоренко был уже и в Думе, и в других местах, и эта его идея находит все больше и больше сторонников. Во всяком случае начать-то ведь можно и с памятника, а там и на все остальное деньги постепенно найдутся.



Сам Суворов по архивным данным бывал в Маровке в 1768, 1769, 1775, 1791 годах и незадолго до своей смерти в 1800! В 1791 – 1793 гг. на средства полководца здесь была заложена каменная церковь Владимирской Иконы Божьей матери, и Александр Васильевич присутствовал при ее закладке. Всего он построил 20 церквей, но только две каменные. Причем, интересно, что Суворов, обладая красивым и мощным голосом и хорошо зная священный канон, нередко отстранял священника и сам вел службу – вот даже как!





Очень интересный рассказ о набожности Суворова…



Впрочем, сохранить суворовское наследие жителям Маровки, увы, не удалось. Дом Суворова сгорел в 1864 года, а прекрасный бюст, работы Н.И. Рукавишникова, с оградой из 16 медных пушек и чугунных цепей, длинной более 40 метров, снесен в 1920 году. Ведь кто тогда был Суворов? Не кто иной, как царский сатрап!





Вообще-то, я не люблю иллюстрировать статьи еще и своими же фотографиями. Но эту не могу не дать. Какой колоритный батюшка, не так ли? Сразу видно, что Бог относится к нему хорошо!



Правда, когда враг в очередной раз стучался в ворота Москвы, Суворов, как и иные герои исторического прошлого царской России понадобились вновь. И Суворов появился не только на плакатах, но и на памятниках. 7 ноября 1942 года в селе поставили новый бюст полководца, существующий до сих пор.



Сила доллара может обернуться его слабостью

Разливают уху!



Что же касается самого фестиваля то, мне лично он понравился своей… не заорганизованностью! Выступавшие следили, в общем-то, за временем, а когда они «заговаривались», им, не стесняясь, на это указывали. Было торжественное вручение памятных нагрудных знаков, которые председатель Российского фонда мира в рамках проекта «Дети войны» вручила лунинским ветеранам, и номера художественной самодеятельности. В них участвовали день местных школ, кадеты, студенты колледжей, и было их много! Вот это вам и воспитание! Дети приучались к мысли, что стариков надо уважать, что петь для них и плясать – это правильно, что они это заслужили. Все прямо по Конфуцию, говорившему, что если человек обучен тому, как следует поступать, то он всегда будет вести себя достойно.





А вот так сегодня выглядит эта памятная каменная церковь, заложенная И.В. Суворовым. Уж, что было в ней советские годы не знаю, но довели ее просто до безобразного состояние. Колокольня наклонилась, хотя и не очень заметно, так что теперь она сродни Пизанской башне. Слева, под синей крышей современного строения часовенка. Обратите внимание на необычный купол, сложенный по технологии «ложного свода».





А вот так этот купол выглядит изнутри.





Если эту церковь восстанавливать, то труда придется положить ну просто очень много, а главное – выпрямить колокольню!



В общем-то, «торжественная часть» затянута не было, чем частенько грешит на «официоз». И это очень важно, когда мы имеем дело в люди преклонного возраста. Ведь сидеть на жаре и радоваться это не только приятно, то еще и немного тяжело.



Итоги недели. С-300, С-400, С-500

«Презентация каш!»



Ну, а потом дошло и до каши. Суворов говорил, что «только сытый победит», поэтому главной изюминкой этого фестиваля является дегустация каш, приготовленных по старинным русским рецептам, и привезенных сюда в Суворово из разных сел Лунинского района. Их представляли женщины в ярких красочных костюмах, с шутками, прибаутками, песнями, а то даже и в стихах. Конечно, некоторые каши за время ожидания «простыли», но много было и горячей еды, ведь полевую-то кухню привезли недаром и всем желающим покушать горяченького тут же разливали горючую уху из сазана и кормили рассыпчатой гречневой кашей с мясом и пловом. А еще был тут и чай из самовара и всевозможные травяные напитки – одним словом «ешь не хочу».





На фото памятнику Суворову фотографируется… негритянка. А показательно, между прочем.



Ну, а потом фестиваль закончился, всех рассадили по автобусам, а ветеранов потом еще и развезли по домам, а девушки «молодогвардейки» их сопровождали. Вот так и надо, между прочем. Все прямо по лозунгу: «Никто не забыт и ничто не забыто». Ах, нет масштабности? А ну и пусть нет. Пока. Но пусть будет уже то, что есть: тут тебе «фестиваль огурца», тут дымковской игрушки, а тут – «суворовская каша»! Пусть будет все это на местах и в большом количестве, и пусть это будет от сердца, а не по чьему-то приказу с «верхов»…





Очень красивый детский танец и костюмы просто замечательные. А усики какие?!



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«У самовара я и моя Маша»! Как же без самовара?



П.С. Что же касается самого названия «суворовская каша», то легендарная ее история такова: во время швейцарского похода Суворова солдаты собирали в общий котел все, что было у них сумках – у кого луковица, у кого морковь, у кого немного крупы. Все это варили в одном котле и получилось очень даже неплохо.

«Каша по-Суворовски»

Ингредиенты:

Лук репчатый – 5 – 7

Морковь – 3 – 4 штуки;

Пшено – ½ стакана;

Перловая крупа – 1/2 стакана;

Горох сухой – 1/2 стакана;

Растительное масло – 1/2 стакана.

Приготовление:

Морковь и лук очистить и нашинковать, обжарить на растительном масле в течение 15 минут. Пшено, перловую крупу, горох промыть. Взять кастрюлю с толстым дном, смазать растительным маслом стенки и дно, выложить в нее две трети овощной смеси, все крупы, добавить три стакана воды и выложить оставшиеся овощи. Довести до кипения, посолить и варить на маленьком огне до готовности. Кастрюлю с готовой кашей обернуть в несколько полотенец, поставить в теплое место и через час можно подавать к столу!



Есть и другой рецепт, по которому гречневая крупа сначала обжаривается на сковороде и закладывается в горшок – до половины объема (один стакан крупы). Пока крупа еще горячая, ее смешивают со 100 граммами сливочного масла и солят. После того, как сливочное масло полностью растворится, в горшок вливают два стакана кипятка, после чего ставят в русскую печку (или в духовой шкаф) примерно на два часа при 180 градусов. Горшок накрывают блюдцем с водой, причем воду в него постоянно подливают, так как иначе каша пригорит. Готовую крутая гречневая кашу подают на стол со сливочным маслом, топленым салом, шкварками и луком.





А вот эту фотографию я сделал в другом селе по дороге обратно, и она очень показательная, так как лучше всего иллюстрирует положение современной России. Половина уже отреставрирована и действует, а над половиной еще надо работать!!! Всем, кто пришел на фестиваль, вручались буклеты, рассказывающие о связи Суворова с деревней Маровка.Такое название имеет… фестиваль, что вот уже в пятый раз был проведен в Пензенской области, в Лунинском районе, в селе Суворово. А было так, что мне позвонил председатель нашей пензенской общественной организации «Суворовец» Олег Сидоренко, и предложил поехать на этот фестиваль, посмотреть, потому что «интересно будет». Утро 19 мая было солнечным, яблони в цвету, нашел я на площади перед железнодорожным вокзалом свой автобус и путешествие началось. Сразу отметил, что в большом туристическом автобусе ехали ветераны фронта и тыла и было их много. Оказывается, существует проект «Дети войны» и вот этих-то «детей» тоже пригласили посетить это мероприятие, причем ехали они на него как активные участники – везли с собой собственную кашу (!), и даже готовились на нем выступать! Здесь же ехали девушки-волонтеры из организации «Молодая гвардия» и меня очень порадовало, что руководил ими студент-магистр с нашей кафедры «Философия и социальные коммуникации». Правильно, значит мы его научили, что знает в каком направлении и куда идти…О том же информировал и расположенный здесь же стенд.По дороге смотрел в окно. Люблю смотреть из окна автобуса и в очередной раз порадовался, что мерзких деревянных хибарок все меньше, а красивых современных особнячков – все больше. Целые поселки из одинаковых комфортабельных домов. Магазин, аптека и даже… контора нотариуса – все что надо для жизни, включая парикмахерскую с наращиванием ногтей! Не верите? Прокатитесь по трассе от Пензы до Лунино – увидите сами!А вот он и бюст, стоящий здесь же. Интересно, но лицо полководца почему-то смотрит на полуразрушенную церковь, которую он же и заложил.Ну, а как приехали на место, то стало и совсем интересно. На пригорке у старой полуразрушенной церкви – целое «стадо» автобусов. Внизу шатры, палатки, стенды… Дымится полевая кухня, и людей, чисто визуально, ну просто очень много.Местные энтузиасты… Немного «ряженые» они, конечно, но зато «от души».Рассадили наших ветеранов и детей войны на скамейках и началось. Оказывается, данный фестиваль был посвящен 217-летию со дня смерти великого полководца Александра Суворова, родовое имение которого находится как раз на лунинской земле, а вот эта самая разваленная церковь была в свое время построена на деньги Александра Васильевича. Не буду повторять, кто такой Суворов и чем он прославил Россию, но вот каким образом он связан с пензенской землей рассказать нужно обязательно.Выступает один из наших ветеранов, краевед, автор многих статей о Суворове, доказывающий, что родился он именно здесь, в Маровке!Вот это самое село Суворово на самом деле называлось когда-то Маровка и существовало очень давно, что до Большого ногайского разгрома, когда, судя по документам, ногайцы и дворы в нем все пожгли и людей в полон угнали. Потом крестным отцом новорожденного Василия – отца будущего полководца стал сам император Пётр Великий и подарил крестнику это самое село. Доподлинно не установлено место рождения и большинство исследователей склоняются к тому, что он родился в Москве. Однако все указывает на то, что родился он как раз здесь, в Маровке. И хотя доказательства все эти носят косвенный характер, их много. То есть куда разумнее считать, что Суворов не только свои детские годы провел в этом селе, но и родился здесь, потому что потом же взял отсюда и кормилицу! В общем такую точку зрения отстаивает целый ряд пензенских историков и… кто знает, может быть это и действительно так. А раз «так», то этим, безусловно, нужно непременно воспользоваться: поставить приличный значению полководца памятник в Пензе, памятник в Маровке, восстановить здесь его барский дом, и превратить его в музей, создать клуб исторической реконструкции суворовских времен, палить из настоящих пушек, учиться стрелять из кремневых фузей, то есть вот так – прямо и непосредственно знакомиться со своей историей, знать ее, использовать для воспитания патриотизма и… развивать на всем этим туристический бизнес, почему нет?!Пляски лунинских мальчиков. Смотрите, как стараются!Во всяком случае Олег Сидоренко был уже и в Думе, и в других местах, и эта его идея находит все больше и больше сторонников. Во всяком случае начать-то ведь можно и с памятника, а там и на все остальное деньги постепенно найдутся.Сам Суворов по архивным данным бывал в Маровке в 1768, 1769, 1775, 1791 годах и незадолго до своей смерти в 1800! В 1791 – 1793 гг. на средства полководца здесь была заложена каменная церковь Владимирской Иконы Божьей матери, и Александр Васильевич присутствовал при ее закладке. Всего он построил 20 церквей, но только две каменные. Причем, интересно, что Суворов, обладая красивым и мощным голосом и хорошо зная священный канон, нередко отстранял священника и сам вел службу – вот даже как!Очень интересный рассказ о набожности Суворова…Впрочем, сохранить суворовское наследие жителям Маровки, увы, не удалось. Дом Суворова сгорел в 1864 года, а прекрасный бюст, работы Н.И. Рукавишникова, с оградой из 16 медных пушек и чугунных цепей, длинной более 40 метров, снесен в 1920 году. Ведь кто тогда был Суворов? Не кто иной, как царский сатрап!Вообще-то, я не люблю иллюстрировать статьи еще и своими же фотографиями. Но эту не могу не дать. Какой колоритный батюшка, не так ли? Сразу видно, что Бог относится к нему хорошо!Правда, когда враг в очередной раз стучался в ворота Москвы, Суворов, как и иные герои исторического прошлого царской России понадобились вновь. И Суворов появился не только на плакатах, но и на памятниках. 7 ноября 1942 года в селе поставили новый бюст полководца, существующий до сих пор.Разливают уху!Что же касается самого фестиваля то, мне лично он понравился своей… не заорганизованностью! Выступавшие следили, в общем-то, за временем, а когда они «заговаривались», им, не стесняясь, на это указывали. Было торжественное вручение памятных нагрудных знаков, которые председатель Российского фонда мира в рамках проекта «Дети войны» вручила лунинским ветеранам, и номера художественной самодеятельности. В них участвовали день местных школ, кадеты, студенты колледжей, и было их много! Вот это вам и воспитание! Дети приучались к мысли, что стариков надо уважать, что петь для них и плясать – это правильно, что они это заслужили. Все прямо по Конфуцию, говорившему, что если человек обучен тому, как следует поступать, то он всегда будет вести себя достойно.А вот так сегодня выглядит эта памятная каменная церковь, заложенная И.В. Суворовым. Уж, что было в ней советские годы не знаю, но довели ее просто до безобразного состояние. Колокольня наклонилась, хотя и не очень заметно, так что теперь она сродни Пизанской башне. Слева, под синей крышей современного строения часовенка. Обратите внимание на необычный купол, сложенный по технологии «ложного свода».А вот так этот купол выглядит изнутри.Если эту церковь восстанавливать, то труда придется положить ну просто очень много, а главное – выпрямить колокольню!В общем-то, «торжественная часть» затянута не было, чем частенько грешит на «официоз». И это очень важно, когда мы имеем дело в люди преклонного возраста. Ведь сидеть на жаре и радоваться это не только приятно, то еще и немного тяжело.«Презентация каш!»Ну, а потом дошло и до каши. Суворов говорил, что «только сытый победит», поэтому главной изюминкой этого фестиваля является дегустация каш, приготовленных по старинным русским рецептам, и привезенных сюда в Суворово из разных сел Лунинского района. Их представляли женщины в ярких красочных костюмах, с шутками, прибаутками, песнями, а то даже и в стихах. Конечно, некоторые каши за время ожидания «простыли», но много было и горячей еды, ведь полевую-то кухню привезли недаром и всем желающим покушать горяченького тут же разливали горючую уху из сазана и кормили рассыпчатой гречневой кашей с мясом и пловом. А еще был тут и чай из самовара и всевозможные травяные напитки – одним словом «ешь не хочу».На фото памятнику Суворову фотографируется… негритянка. А показательно, между прочем.Ну, а потом фестиваль закончился, всех рассадили по автобусам, а ветеранов потом еще и развезли по домам, а девушки «молодогвардейки» их сопровождали. Вот так и надо, между прочем. Все прямо по лозунгу: «Никто не забыт и ничто не забыто». Ах, нет масштабности? А ну и пусть нет. Пока. Но пусть будет уже то, что есть: тут тебе «фестиваль огурца», тут дымковской игрушки, а тут – «суворовская каша»! Пусть будет все это на местах и в большом количестве, и пусть это будет от сердца, а не по чьему-то приказу с «верхов»…Очень красивый детский танец и костюмы просто замечательные. А усики какие?!«У самовара я и моя Маша»! Как же без самовара?П.С. Что же касается самого названия «суворовская каша», то легендарная ее история такова: во время швейцарского похода Суворова солдаты собирали в общий котел все, что было у них сумках – у кого луковица, у кого морковь, у кого немного крупы. Все это варили в одном котле и получилось очень даже неплохо.«Каша по-Суворовски»Ингредиенты:Лук репчатый – 5 – 7Морковь – 3 – 4 штуки;Пшено – ½ стакана;Перловая крупа – 1/2 стакана;Горох сухой – 1/2 стакана;Растительное масло – 1/2 стакана.Приготовление:Морковь и лук очистить и нашинковать, обжарить на растительном масле в течение 15 минут. Пшено, перловую крупу, горох промыть. Взять кастрюлю с толстым дном, смазать растительным маслом стенки и дно, выложить в нее две трети овощной смеси, все крупы, добавить три стакана воды и выложить оставшиеся овощи. Довести до кипения, посолить и варить на маленьком огне до готовности. Кастрюлю с готовой кашей обернуть в несколько полотенец, поставить в теплое место и через час можно подавать к столу!Есть и другой рецепт, по которому гречневая крупа сначала обжаривается на сковороде и закладывается в горшок – до половины объема (один стакан крупы). Пока крупа еще горячая, ее смешивают со 100 граммами сливочного масла и солят. После того, как сливочное масло полностью растворится, в горшок вливают два стакана кипятка, после чего ставят в русскую печку (или в духовой шкаф) примерно на два часа при 180 градусов. Горшок накрывают блюдцем с водой, причем воду в него постоянно подливают, так как иначе каша пригорит. Готовую крутая гречневая кашу подают на стол со сливочным маслом, топленым салом, шкварками и луком.А вот эту фотографию я сделал в другом селе по дороге обратно, и она очень показательная, так как лучше всего иллюстрирует положение современной России. Половина уже отреставрирована и действует, а над половиной еще надо работать!!! Автор: В.Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 44 Источник Похожие новости Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции

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