Суверенный рейтинг "умирающей от санкций" России снова вырос

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Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного до позитивного.

Суверенный рейтинг России в 2018 году повысился со стабильного до позитивного и зафиксирован на уровне "Вa1". Об этом сообщила пресс-служба международного рейтингового агентства Moody's.

В распространённом пресс-релизе говорится, что на положительное изменение суверенного рейтинга России повлияли такие факторы, как "рост доказательств институциональной силы", а также усиление экономической и налогово-бюджетной устойчивости государства. В документе подчёркивается, что российская экономика успешно справляется с изменениями цен на нефть и западными экономическими санкциями.

Также агентство улучшило прогноз на среднесрочную макроэкономическую перспективу России. Если в прошлом году аналитики Moody's в один голос заявляли, что прогноз отрицательный, то в этом году они уже говорят о том, что прогноз стабильный.

"Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени", - говорится в отчёте Moody's