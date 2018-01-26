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Суверенный рейтинг "умирающей от санкций" России снова вырос

26 января 2018, 05:24  •  136 • Политика
Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного до позитивного.
Суверенный рейтинг России в 2018 году повысился со стабильного до позитивного и зафиксирован на уровне "Вa1". Об этом сообщила пресс-служба международного рейтингового агентства Moody's.
В распространённом пресс-релизе говорится, что на положительное изменение суверенного рейтинга России повлияли такие факторы, как "рост доказательств институциональной силы", а также усиление экономической и налогово-бюджетной устойчивости государства. В документе подчёркивается, что российская экономика успешно справляется с изменениями цен на нефть и западными экономическими санкциями.
Также агентство улучшило прогноз на среднесрочную макроэкономическую перспективу России. Если в прошлом году аналитики Moody's в один голос заявляли, что прогноз отрицательный, то в этом году они уже говорят о том, что прогноз стабильный.
"Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени", - говорится в отчёте Moody's

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