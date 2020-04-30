Суверенно конвертируемая валюта: как обесценивался и пытался удержаться наш рубль • 70 • Аналитика

Сейчас мы наблюдаем далеко не первую за последнее десятилетие масштабную девальвацию рубля. Между тем, почти полтора десятилетия курс российской валюты оставался относительно стабильным.







В конце 2000 года стоимость 1 доллара составляла приблизительно 28 рублей. За десять лет, к концу 2010 года, она увеличилась лишь на 2 рубля и составляла 30,5 рублей. Не случайно нулевые, которые уже стали историей, называют стабильными. Леонид Ильич одобряет...



Сохранявший долгое время стабильную стоимость рубль привлек в страну значительные иностранные инвестиции. Например, в течение 2000-2007 гг. инвестиции в российские ценные бумаги выросли в несколько раз – с 4,3% до 23,7%.



Но мировой финансовый кризис 2008 года стал серьезным испытанием для экономики: цены на нефть понижались до 40 долларов за баррель, однако доллар, что интересно, в цене вырос незначительно. Он достиг пика в 36 рублей, что было лишь на несколько рублей выше его обычного курса. Дальнейшее развитие событий показало: рублю, при высокой инфляции внутри России, не давали упасть относительно высокие цены на нефть. Кроме того, вмешался финансовый регулятор. В 2008-2009 гг. Банк России потратил почти 200 млрд (!) долларов, чтобы не позволить национальной валюте столь значительно девальвировать.



Серьёзные проблемы с курсом

Следующие серьезные проблемы для национальной валюты были связаны уже не с мировым финансовым кризисом, а с политическими событиями. Сначала в конце 2013 года резко обострилась политическая обстановка на Украине, в марте 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией, после чего последовали введение экономических санкций против России со стороны стран Запада (и не только) и снижение цен на нефть.



Впрочем, еще до того, как были введены санкции, Банк России начал подготовку к возможному падению курса рубля. Так, на 1,5 процентных пункта была увеличена ставка Центробанка. В марте 2014 года руководитель Банка России Эльвира Набиуллина дала согласие потратить 22,3 млрд долларов на поддержку курса национальной валюты.



Однако такие меры уже не помогали: если в марте 2014 года за 1 доллар давали 36 рублей, то в начале декабря 2014 года – 50 рублей. Как видим, очень внушительная разница, не сравнимая с показателями кризиса 2008 года.



В четверг 11 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 10,5%, а уже 15 декабря курс рубля снизился еще сильнее. 16 декабря 2014 года рубль на торгах подешевел до 80 рублей за доллар и почти 100 рублей за евро. Тогда, по-новому обыгрывая аббревиатуру из 90-х, рубль в шутку назвали СКВ - суверенно конвертируемой валютой.







Однако в 2015 году рублю все же удалось несколько отыграть свои позиции из-за экономических проблем в Греции. 17 апреля 2015 года евро опустился до 52,9 рублей, то есть на 22% с начала года, а 20 мая 2015 г. стоимость доллара составляла 49,18 рублей. До середины лета 2015 года курс рубля колебался в пределах примерно 50-55 рублей за доллар и 60-62 рубля за евро.



Затем иностранная валюта медленно, но верно ползла в цене. Тем не менее, в минувшем году ситуация складывалась относительно благоприятно для российской валюты: курс доллара снижался и с января 2019 года, когда доллар стоил 67,1 рубль, упал до 61,7 руб. к концу декабря 2019 года.



Провал сделки ОПЕК+ в марте 2020 года моментально привел к обрушению мировых цен на нефть. Свою роль сыграла и пандемия. 10 марта 2020 года доллар стоил 67,5 руб., а уже на следующий день – 72 рубля. А уже 20 марта стоимость доллара достигла максимальной отметки в 80 рублей, затем началось незначительное и «прыгающее» снижение. Сейчас курс рубля не отличается высокой стабильностью и составляет на 30 апреля 2020 года 73,28 рубля за доллар США и 79,64 рубля за евро.



Прогнозы относительно дальнейшей судьбы курса российской валюты пока неутешительные: нефть сохраняет достаточно невысокую стоимость, пандемия не закончилась, ее последствия национальным экономикам, в том числе и российской, придется разгребать еще долго, а ресурсы регулятора, вбрасываемые для поддержки отечественной валюты, не безграничны. Сейчас мы наблюдаем далеко не первую за последнее десятилетие масштабную девальвацию рубля. Между тем, почти полтора десятилетия курс российской валюты оставался относительно стабильным.В конце 2000 года стоимость 1 доллара составляла приблизительно 28 рублей. За десять лет, к концу 2010 года, она увеличилась лишь на 2 рубля и составляла 30,5 рублей. Не случайно нулевые, которые уже стали историей, называют стабильными. Леонид Ильич одобряет...Сохранявший долгое время стабильную стоимость рубль привлек в страну значительные иностранные инвестиции. Например, в течение 2000-2007 гг. инвестиции в российские ценные бумаги выросли в несколько раз – с 4,3% до 23,7%.Но мировой финансовый кризис 2008 года стал серьезным испытанием для экономики: цены на нефть понижались до 40 долларов за баррель, однако доллар, что интересно, в цене вырос незначительно. Он достиг пика в 36 рублей, что было лишь на несколько рублей выше его обычного курса. Дальнейшее развитие событий показало: рублю, при высокой инфляции внутри России, не давали упасть относительно высокие цены на нефть. Кроме того, вмешался финансовый регулятор. В 2008-2009 гг. Банк России потратил почти 200 млрд (!) долларов, чтобы не позволить национальной валюте столь значительно девальвировать.Следующие серьезные проблемы для национальной валюты были связаны уже не с мировым финансовым кризисом, а с политическими событиями. Сначала в конце 2013 года резко обострилась политическая обстановка на Украине, в марте 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией, после чего последовали введение экономических санкций против России со стороны стран Запада (и не только) и снижение цен на нефть.Впрочем, еще до того, как были введены санкции, Банк России начал подготовку к возможному падению курса рубля. Так, на 1,5 процентных пункта была увеличена ставка Центробанка. В марте 2014 года руководитель Банка России Эльвира Набиуллина дала согласие потратить 22,3 млрд долларов на поддержку курса национальной валюты.Однако такие меры уже не помогали: если в марте 2014 года за 1 доллар давали 36 рублей, то в начале декабря 2014 года – 50 рублей. Как видим, очень внушительная разница, не сравнимая с показателями кризиса 2008 года.В четверг 11 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 10,5%, а уже 15 декабря курс рубля снизился еще сильнее. 16 декабря 2014 года рубль на торгах подешевел до 80 рублей за доллар и почти 100 рублей за евро. Тогда, по-новому обыгрывая аббревиатуру из 90-х, рубль в шутку назвали СКВ - суверенно конвертируемой валютой.Однако в 2015 году рублю все же удалось несколько отыграть свои позиции из-за экономических проблем в Греции. 17 апреля 2015 года евро опустился до 52,9 рублей, то есть на 22% с начала года, а 20 мая 2015 г. стоимость доллара составляла 49,18 рублей. До середины лета 2015 года курс рубля колебался в пределах примерно 50-55 рублей за доллар и 60-62 рубля за евро.Затем иностранная валюта медленно, но верно ползла в цене. Тем не менее, в минувшем году ситуация складывалась относительно благоприятно для российской валюты: курс доллара снижался и с января 2019 года, когда доллар стоил 67,1 рубль, упал до 61,7 руб. к концу декабря 2019 года.Провал сделки ОПЕК+ в марте 2020 года моментально привел к обрушению мировых цен на нефть. Свою роль сыграла и пандемия. 10 марта 2020 года доллар стоил 67,5 руб., а уже на следующий день – 72 рубля. А уже 20 марта стоимость доллара достигла максимальной отметки в 80 рублей, затем началось незначительное и «прыгающее» снижение. Сейчас курс рубля не отличается высокой стабильностью и составляет на 30 апреля 2020 года 73,28 рубля за доллар США и 79,64 рубля за евро.Прогнозы относительно дальнейшей судьбы курса российской валюты пока неутешительные: нефть сохраняет достаточно невысокую стоимость, пандемия не закончилась, ее последствия национальным экономикам, в том числе и российской, придется разгребать еще долго, а ресурсы регулятора, вбрасываемые для поддержки отечественной валюты, не безграничны. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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