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Суверенно конвертируемая валюта: как обесценивался и пытался удержаться наш рубль
30 апреля 2020, 18:10 • 70 • Аналитика
Сейчас мы наблюдаем далеко не первую за последнее десятилетие масштабную девальвацию рубля. Между тем, почти полтора десятилетия курс российской валюты оставался относительно стабильным.
В конце 2000 года стоимость 1 доллара составляла приблизительно 28 рублей. За десять лет, к концу 2010 года, она увеличилась лишь на 2 рубля и составляла 30,5 рублей. Не случайно нулевые, которые уже стали историей, называют стабильными. Леонид Ильич одобряет...
Сохранявший долгое время стабильную стоимость рубль привлек в страну значительные иностранные инвестиции. Например, в течение 2000-2007 гг. инвестиции в российские ценные бумаги выросли в несколько раз – с 4,3% до 23,7%.
Но мировой финансовый кризис 2008 года стал серьезным испытанием для экономики: цены на нефть понижались до 40 долларов за баррель, однако доллар, что интересно, в цене вырос незначительно. Он достиг пика в 36 рублей, что было лишь на несколько рублей выше его обычного курса. Дальнейшее развитие событий показало: рублю, при высокой инфляции внутри России, не давали упасть относительно высокие цены на нефть. Кроме того, вмешался финансовый регулятор. В 2008-2009 гг. Банк России потратил почти 200 млрд (!) долларов, чтобы не позволить национальной валюте столь значительно девальвировать.
Серьёзные проблемы с курсом
Следующие серьезные проблемы для национальной валюты были связаны уже не с мировым финансовым кризисом, а с политическими событиями. Сначала в конце 2013 года резко обострилась политическая обстановка на Украине, в марте 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией, после чего последовали введение экономических санкций против России со стороны стран Запада (и не только) и снижение цен на нефть.
Впрочем, еще до того, как были введены санкции, Банк России начал подготовку к возможному падению курса рубля. Так, на 1,5 процентных пункта была увеличена ставка Центробанка. В марте 2014 года руководитель Банка России Эльвира Набиуллина дала согласие потратить 22,3 млрд долларов на поддержку курса национальной валюты.
Однако такие меры уже не помогали: если в марте 2014 года за 1 доллар давали 36 рублей, то в начале декабря 2014 года – 50 рублей. Как видим, очень внушительная разница, не сравнимая с показателями кризиса 2008 года.
В четверг 11 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 10,5%, а уже 15 декабря курс рубля снизился еще сильнее. 16 декабря 2014 года рубль на торгах подешевел до 80 рублей за доллар и почти 100 рублей за евро. Тогда, по-новому обыгрывая аббревиатуру из 90-х, рубль в шутку назвали СКВ - суверенно конвертируемой валютой.
Однако в 2015 году рублю все же удалось несколько отыграть свои позиции из-за экономических проблем в Греции. 17 апреля 2015 года евро опустился до 52,9 рублей, то есть на 22% с начала года, а 20 мая 2015 г. стоимость доллара составляла 49,18 рублей. До середины лета 2015 года курс рубля колебался в пределах примерно 50-55 рублей за доллар и 60-62 рубля за евро.
Затем иностранная валюта медленно, но верно ползла в цене. Тем не менее, в минувшем году ситуация складывалась относительно благоприятно для российской валюты: курс доллара снижался и с января 2019 года, когда доллар стоил 67,1 рубль, упал до 61,7 руб. к концу декабря 2019 года.
Провал сделки ОПЕК+ в марте 2020 года моментально привел к обрушению мировых цен на нефть. Свою роль сыграла и пандемия. 10 марта 2020 года доллар стоил 67,5 руб., а уже на следующий день – 72 рубля. А уже 20 марта стоимость доллара достигла максимальной отметки в 80 рублей, затем началось незначительное и «прыгающее» снижение. Сейчас курс рубля не отличается высокой стабильностью и составляет на 30 апреля 2020 года 73,28 рубля за доллар США и 79,64 рубля за евро.
Прогнозы относительно дальнейшей судьбы курса российской валюты пока неутешительные: нефть сохраняет достаточно невысокую стоимость, пандемия не закончилась, ее последствия национальным экономикам, в том числе и российской, придется разгребать еще долго, а ресурсы регулятора, вбрасываемые для поддержки отечественной валюты, не безграничны.
Илья Полонский
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