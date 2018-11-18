«Суверенизация Европы»: экс-канцлер Германии сравнил торговую политику США с оккупацией

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что США обходятся с Германией как с оккупированной страной. Именно в таком ключе, по его мнению, Вашингтон выстраивает свою торговую политику. При этом с резкой критикой Соединённых Штатов выступают и в действующем правительстве. В сентябре глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что немцы «не должны сидеть как кролик перед удавом», когда речь заходит о штрафных пошлинах или экономических санкциях. Аналитики полагают, что в Европе начинается процесс «суверенизации», поскольку пути Америки и ЕС расходятся. В поддержку такой версии, в частности, говорит независимая позиция Берлина по «Северному потоку — 2», а также инициатива создания европейской армии.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер раскритиковал торговую политику США. По его мнению, Вашингтон не воспринимает Берлин как равного партнёра.

«Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной... Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединённых Штатов в суверенном государстве», — отметил Шрёдер.

По его словам, Берлину тнеобходимо искать других партнёров, в частности экс-канцлер привёл в пример Китай.

«Мы не можем вмешиваться в американский торговый спор с Китаем, но мы должны решительно защищать наши экспортные интересы на китайском рынке», — подчеркнул политик.

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Европейская оборона

О необходимости пересмотра отношений Германии и США заявляют и в действующем правительстве ФРГ. Глава МИД страны Хайко Маас ранее выражал возмущение в связи с бесконтрольным введением санкций и пошлин со стороны США.

«Мы не должны сидеть как кролик перед удавом в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин... Мы должны решительно защищать собственные интересы в свете таких акций. Речь идёт не только о более чем 80 млн немцев, но и о Европе, где проживают 500 млн человек», — заявил Маас.

Ранее глава дипломатического ведомства отмечал, что отношения между США и Европой переживают структурные изменения, а потому нет смысла ждать, пока Трамп передаст кресло в Белом доме другому политику.

«Многие думают, что можно пересидеть Трампа и что после него всё будет как раньше. Полагаю, это ошибочное мнение. В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения. И это то, к чему мы в Германии и особенно в Европе, должны подготовиться со стратегической точки зрения», — писал Маас в Twitter в сентябре.

Также Маас жёстко критиковал выход США из ядерного соглашения с Ираном.

Предшественник Мааса на посту главы внешнеполитического ведомства — Зигмар Габриэль — также подчёркивает необходимость пересмотра отношений Берлина с Соединёнными Штатами. Ранее он призывал ЕС «не питать иллюзий» и «потребовать у США миллиарды, которые Евросоюз вынужден тратить на беженцев, появившихся в результате военных интервенций Вашингтона».

При этом в администрации президента США также высказывают жёсткую критику в отношении европейских партнёров, и нередко именно в адрес Германии.

Так, американский лидер Донадьд Трамп неоднократно утверждал, что ФРГ находится в энергетической зависимости от России, в частности из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». При этом в Германии отвергают подобные заявления. Берлин подчёркивает, что реализация проекта пойдёт на пользу энергетической стабильности ЕС.

Трамп также критикует политику Германии в отношении мигрантов, называя сложившуюся в Европе ситуацию «полным бардаком». Кроме того, он требует, чтобы страны ЕС увеличили траты на оборону.

«Расходы Германии составляют 1% (от ВВП. — RT), США тратят 4%, при этом выгод от НАТО Европа получает больше, чем США», — пояснил президент.

В ноябре после визита в Париж Трамп жёстко раскритиковал предложения о создании единой европейской армии.

«Эммануэль Макрон (президент Франции. — RT) предлагает создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Но в Первую и Вторую мировые войны речь шла о Германии — и как с этим справилась Франция? В Париже начали изучать немецкий, пока не вмешались США», — написал Трамп в своём микроблоге Twitter.

«Суверенизация Европы»

Политолог Александр Асафов в беседе RT пояснил, что Герхард Шрёдер, делая резкие выпады в адрес США, «пользуется своим статусом бывшего» и открыто высказывает настроения, которые сегодня царят в Берлине. По оценке аналитика, в ФРГ понимают, что дороги Вашингтона и Брюсселя начали расходиться.

«Процесс «суверенизации» Европы запущен. И с учётом того, что сама власть в европейских странах меняется, к власти приходят другие люди с совсем другими установками, я думаю, этот процесс завершится», — пояснил эксперт, говоря о странах ЕС в целом — не только о Германии, но также о Италии и Франции.

По его оценке, после брексита и смены власти в Германии ситуация в Европе может серьёзно измениться: тогда европейцы смогут отстаивать свою позицию и открыто противостоять США. В этой связи эксперт указал на то, как восприняли в Германии сведения о том, что Вашингтон следил за лидером ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Эпизод с доказательствами прослушивания европейских лидеров тогда прошёл без особого возмущения, поскольку тогда вассальная присяга действовала в полной мере. Если бы сейчас ситуация повторилась, последствия были бы гораздо более жёсткими, более серьёзными и послужили бы почвой для обвинений и, возможно, разрыва определённых соглашений», — отметил Асафов, говоря о событиях 2015 года, когда выяснилось, что Агентство национальной безопасности США на протяжении 10 лет прослушивало телефон Меркель.

«Сделка неравноправных партнёров»

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин пояснил, что основа современных отношений США и Европы бала заложена ещё в середине ХХ века. После Второй мировой войны США доминировали над Западной Германией. При этом до начала 90-х годов Берлин это устраивало: ФРГ сконцентрировалась на экономическом развитии страны.

«США гарантировали Германии безопасность от советского вторжения. То есть это была сделка партнёров, но не равноправных. Это была взаимовыгодная сделка ведущего и ведомого», — отметил политолог.

В последние же несколько десятилетий ситуация начала меняться. Как пояснил Салин, европейские элиты хотят пересмотреть существующий порядок, но пока не отказываться от него окончательно, при этом американцы не готовы к таким изменениям, так как понимают, что для них условия партнёрства станут менее выгодными.

«Из-за того, что две позиции сторон такие разные и возникает всё больше трений США, что с Германией, что с Францией, то есть с Европой вообще», — заключил эксперт.