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Суверенитет России над Курилами не обсуждается: Лавров о переговорах с Японией по мирному договору

14 января 2019, 17:24  •  81 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договору. При этом он добавил, что суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщили о начале переговоров по заключению мирного договора с Японией. Он отметил, что у Москвы есть готовность и терпение для того, чтобы выйти на взаимоприемлемые договоренности с Токио по этому вопросу. Тем не менее суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается, подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что без признания Японией полных итогов Второй мировой войны рассчитывать на прогресс в переговорах по мирному договору не приходится. Лавров пояснил, что это является основным камнем преткновения и поводом для большинства разногласий между сторонами.
Глава МИД России указал, что Россия готова двигаться вперед в вопросе заключения мирного договора. Однако принадлежность Курильских остров России не является предметом обсуждений на переговорах.

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