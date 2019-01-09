Суверенитет России над Курилами безусловен: МИД обвинил Японию в искажении сути переговоров

Официальный новостной канал МИД России в Тelegram опубликовал комментарий по итогам встречи замглавы ведомства Игоря Моргулова с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Как говорится в комментарии, МИД обвинил Японию в искажении сути переговоров, подчеркнув ещё раз, что суверенитет России над Курилами является безусловным.

Встреча дипломатов прошла в МИД 9 января. В ходе беседы Игорь Моргулов прокомментировал японскому послу прозвучавшие недавно высказывания руководства Японии по проблематике мирного договора с Россией.

В том числе была дана оценка заявлениям о необходимости "добиться понимания" жителей Курил о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также словам об отказе от выплаты компенсаций Японии и бывшим японским жителям за "послевоенную оккупацию".

Японскому дипломату было указано, что такие высказывания "грубо искажают суть договорённостей" между лидерами России и Японии по поводу ускорения переговорного процесса, основой которого является Совместная декларация 1956 года. Кроме того, заявления японской стороны "дезориентируют общественность двух стран", подчеркнул Моргулов, добавив, что эти слова расцениваются как попытка "искусственного нагнетания атмосферы вокруг проблемы мирного договора".

Принципиальная позиция России по Курилам неизменна, отметил российский дипломат. Она заключается в том, что решение проблемы мирного договора возможно лишь на основе безусловного признания Токио итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над южными Курильскими островами.

Напомним, что на встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней, в частности, говорится о прекращении состояния войны между двумя государствами, восстановлении дипломатических и консульских отношений.

Кроме того, ожидается, что данная тематика вновь будет поднята во время визита японского премьера в РФ во второй половине января текущего года.

На фоне предстоящего визита Синдзо Абэ уже стал делать заявления, в которых шла речь о японском понимании достигнутых договорённостей, напоминает ТАСС.