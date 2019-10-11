Суверенитет - это сильная армия. Малофеев объяснил урок, который Турция преподала России

Малофеев отметил, что России нужно извлечь из происходящего урок.

"И в качестве урока я обратил бы внимание на слова Эрдогана по отношению к Европейскому союзу. Как он был переведен у нас: "Эй, Европейский союз! Если вы посмеете критиковать мою операцию, я выпущу к вам 3,5 миллиона беженцев - и тогда посмотрим". И вот эти вот слова - это урок для нас. Потому что у нас уже 30 лет наши либералы говорят: ну послушайте, хватит про этот суверенитет, про то, что надо армию иметь сильную, про эти пушки ваши, самолеты, про военные корабли. Это всё анахронизм, это всё в прошлом. Настоящий суверенитет - это привлекательный образ жизни. Вот в Европе привлекательный образ жизни, им армия не нужна. И что мы видим? Турецкая армия, 700 тысяч человек, с пушками и пулеметами, которая 30 лет назад скреблась в двери Европейского союза, а их оттуда отправляли со словами: "Нет, вы мордой не вышли, не скребитесь к нам" - теперь Турция говорит Евросоюзу: знаете, замолчите, вот мы вас вообще не слышим и не видим", - подчеркнул замглавы ВРНС.

Все, на что в этой ситуации способен "импотентный Евросоюз", сводится к призывам "обратить внимание", при этом европейские политики признаются, что не могут повлиять на Анкару, отметил Малофеев.

"Вот и всё. Это главный урок для России. Потому что, если вы не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. Турция демонстрирует нам, что такое армия и что они могут сделать, будучи вооружены, имея армию. Даже под американским эмбарго", - подчеркнул замглавы ВРНС.

Малофеев обратил внимание на то, как "обтекают" европейцы - союзники Турции по НАТО, в то время как Эрдоган, которого Трамп пообещал "стереть в порошок", демонстративно "наплевал" на угрозы США.

"Эрдоган, пожалуйста, делает что хочет. Ничего не может сделать ни Америка, ни Европа, ни курды, никто из тех, кто растерял свой суверенитет, понадеявшись на то, что американцы принесут им суверенитет в клюве и сделают все за нас. Не принесут", - заявил Малофеев.