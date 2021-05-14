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Суточный максимум с 20 марта: в России выявлено 9462 новых случая коронавируса

14 мая 2021, 14:30  •  24 • В России
В России выявлено 9462 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (максимум с 20 марта), из них 3818 — в Москве (это суточный максимум с 17 января). Специалисты связывают этот скачок, в частности, с увеличением числа ПЦР-тестов после майских праздников и с возвращением россиян из-за границы. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова констатировала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остаётся напряжённой, и подчеркнула, что у каждого россиянина есть возможность защитить себя и своих близких от COVID-19, сделав прививку. В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сейчас проводятся доклинические исследования вакцины в форме капель для носа. Ожидается, что препарат будет зарегистрирован в 2022 году.
 
РИА Новости © Григорий Сысоев
 

За минувшие сутки в России выявлено 9462 новых случая заболевания коронавирусом (это максимум с 20 марта), 9756 человек выздоровели, 393 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 4 922 901 человек, из них 4 537 634 (92,17%) выздоровели, 115 116 умерли (2,34%). В России проведено около 132,8 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, порядка 499,1 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Число новых выявленных случаев в Москве (3818) стало максимальным с 17 марта. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, этот всплеск может быть обусловлен увеличением количества лабораторных исследований на коронавирус после майских праздников, а также с возвращением россиян из-за границы.

«Ситуация с коронавирусом в городе остаётся достаточно напряжённой. Цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдёт, и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день у каждого москвича, гражданина нашей страны существует возможность защитить себя и своих близких от коронавируса, сделав прививку. Возможности для вакцинации в Москве не ограничены... Эффективность свою вакцина доказала», — добавила она в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Согласно последним данным, в прививочной кампании в России приняли участие более 24 млн человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первую прививку на данный момент сделали 14 млн россиян, а полностью процедуру прошли почти 10 млн.

«Как человек, который сам перенёс эту болезнь, ещё раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку, прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких», — заявил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, подчёркивая необходимость до конца года сформировать в России коллективный иммунитет.

Также на russian.rt.com «Спутник V» — один из ключевых элементов»: Генсек ООН о ходе вакцинации против коронавируса в мире

В свою очередь, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что пандемия COVID-19 приводит к сокращению средней продолжительности жизни человека. По её словам, такой вывод сделан на основе статистики по США.

«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьёзный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5—2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — цитирует её РИА Новости.

Исследования новой формы вакцины

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют завершить доклинические испытания интраназальной формы вакцины от коронавируса до конца 2021 года и рассчитывают зарегистрировать препарат уже в 2022-м. Об этом директор центра Александр Гинцбург сообщил ТАСС.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся её доклинические исследования. В «клинику» планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на её регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — рассказал Гинцбург.

Ещё в феврале сообщалось, что в центре имени Гамалеи ведут разработку интраназальной формы вакцины «Спутник V», которая в первую очередь будет рекомендована детям. В марте по итогам первых результатов исследований Гинцбург заявил, что препарат в виде капель для носа «совершенно лишён побочных эффектов».

«Даже те незначительные побочные явления, которые сейчас присутствуют, — в виде головной боли, возможного поднятия температуры — при интраназальном введении явно будут отсутствовать, потому что это препарат местного назначения и системных реакций в виде температуры не вызовет», — заявил специалист в интервью РИА Новости в начале апреля.

Тогда же центр имени Гамалеи получил патент на назальную вакцину и приступил к доклиническим исследованиям. Над собственными вариантами вакцин в интраназальной форме работают также центр «Вектор», НИИ гриппа имени Смородинцева и Крымский федеральный университет имени Вернадского.

В России зарегистрированы четыре вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Как подчёркивал премьер-министр Михаил Мишустин, каждая из них безопасна и эффективна. А президент России Владимир Путин отмечал, что даже европейские специалисты говорят о «простоте и надёжности» отечественных вакцин, сравнивая их с автоматом Калашникова.

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