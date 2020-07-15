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"Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
15 июля 2020, 12:00 • 19 • Политика
Известный ресторатор разозлился на Лукашенко
Вадим Прокопьев хочет помериться силами с президентом. Главу ассоциации рестораторов Белоруссии возмутило, что Александр Лукашенко пренебрежительно высказался в адрес членов сообщества.
Президент нелестно отозвался о видеоролике бизнесменов, где те призывают предпринимателей собраться и вместе бороться против "политического режима".
Реакция Лукашенко сильно разозлила Прокопьева, и он вызвал президента на бой. Также бизнесмен потребовал публичных извинений.
"У вас есть 24 часа на ответ", – заявил ресторатор.
Ролик с обращением Прокопьев опубликовал на своем канале в "Ютуб".
Он заявил, что отправил видео пресс-секретарю президента Белоруссии и во все крупные СМИ.
Ранее "Утро.ру" рассказало, что в Белоруссии вспыхнул бунт перед выборами.
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