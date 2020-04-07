Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / В мире

Сутки без смертей в Китае и госпитализация Джонсона: как обстоят дела с пандемией коронавируса в мире

07 апреля 2020, 15:30  •  22 • В мире
За минувшие сутки в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от осложнений заболевания COVID-19 — впервые с середины января. 32 зафиксированных в КНР новых случая связаны с завозом из других стран, в связи с чем власти ввели серьёзные штрафы за сокрытие информации о симптомах или о фактах поездки в государства с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В лидирующих по количеству заражённых Соединённых Штатах показатели заболеваемости растут — уже более 27% общемирового числа заражённых новой коронавирусной инфекцией приходится на США. Президент Дональд Трамп связывает эту динамику с увеличением количества тестов — в стране провели около 1,79 млн проверок на COVID-19. В связи с ухудшением состояния здоровья британского премьера Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии, а глава японского кабмина Синдзо Абэ ввёл режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур.
 
AFP
 

За последние сутки в Китае, который был первым крупным очагом распространения новой коронавирусной инфекции, не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. По информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, это произошло впервые с 19 января.

Согласно последним данным службы, с декабря 2019 года на территории материкового Китая выявлено 81 740 случаев заражения. От последствий заболевания скончался 3331 человек, выздоровели 77 167. В больницах остаются 1242 человека с диагнозом COVID-19, 211 из них — в тяжёлом состоянии. Ещё 1331 случай был выявлен в Гонконге, Макао и на Тайване (283 выписаны, девять человек скончались).

За минувшие сутки в стране также зафиксировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, все они завозные. На этом фоне власти Китая ввели штраф за сокрытие информации о симптомах COVID-19 или о фактах поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой при пересечении государственной границы КНР. Размер взыскания составит 30 тыс. юаней (около 321 тыс. рублей). При отягчающих обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность.

Нарушителей внесут в чёрный список. При въезде или выезде из страны их багаж будут досматривать вручную, также будут вскрываться все письма и посылки, предназначенные для нарушителя или отправленные им.

Помимо этого, персональные данные нарушителей появятся в ряде открытых источников, в том числе на государственных сайтах и в СМИ. Ещё одной мерой станет внесение информации о его поступке в систему социального рейтинга.

Стоит добавить, что 8 апреля власти Китая должны снять ограничения в транспортном сообщении с городом Ухань — административным центром наиболее пострадавшей от эпидемии провинции Хубэй.

  • Reuters
  • © Juan Medina

Трамп и Джонсон

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 1,36 млн выявленных случаев заболевания COVID-19. Первым столкнувшийся с новой инфекцией Китай занимает в информационной сводке шестое место по количеству заражённых. В первую пятёрку «лидеров» по этому показателю входят США (368,5 тыс.), Испания (140,5 тыс.), Италия (132,5 тыс.), Германия (103,4 тыс.) и Франция (99 тыс.).

В США от осложнений, вызванных COVID-19, скончались почти 11 тыс. человек (смертность — 3%), в Испании — 13,8 тыс. (9,8%), в Италии — 16,5 тыс. (12,5%), в Германии — 1,8 тыс. (1,75%) и во Франции — 8,9 тыс. (9%).

По словам американского президента Дональда Трампа, высокое количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в стране объясняется тем, что в Штатах проведено около 1,79 млн тестов на COVID-19. Вместе с тем сам Трамп заявил, что он и члены его администрации будут регулярно проходить тесты.

The U.S. has now performed 1.79 million coronavirus tests, Trump says https://t.co/X2M3aPA2uSpic.twitter.com/N2YZwv4aXK

— CBS News (@CBSNews) April 6, 2020

«Думаю, что мы сделаем достаточно много тестов, это не самая худшая идея. Вы знаете систему тестирования — сейчас она очень быстрая и лёгкая», — сказал президент на брифинге в Белом доме. Ранее сообщалось, что обе взятых у Трампа пробы показали отрицательный результат на COVID-19.

Однако вирусное заболевание развилось у другого высокопоставленного политика — британского премьера Бориса Джонсона. Глава кабмина провёл около недели в самоизоляции, однако из-за сохранения высокой температуры и кашля лечащий врач посоветовал госпитализировать Джонсона.

Впоследствии стало известно, что премьера поместили в отделение интенсивной терапии в связи с ухудшением его состояния. Эту информацию официально подтвердили в канцелярии председателя правительства. Как сообщил представитель Даунинг-стрит, «состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации медицинской бригады он был переведён в отделение интенсивной терапии».

«Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым государственным секретарём, заменить его в случае необходимости», — цитирует ITV представителя канцелярии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение на месяц ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осаке и ещё пяти префектурах.

«Мы находимся в той ситуации, когда быстрое распространение инфекции по всей стране окажет серьёзное влияние на жизнь и здоровье людей. Учитывая этот факт, я объявляю режим ЧС», — объявил Абэ в своём обращении, которое транслировал телеканал NHK.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 09:35
Не помогли ни деньги, ни любовь - подставил коронавирус: Украинка выставила за дверь собственного мужа
07 апреля 2020, 07:35
В благодарность за борьбу с опасным врагом: В Италии хотят поставить монумент в честь российских военных
07 апреля 2020, 00:30
«Повод отыграться»: почему американские СМИ критикуют Трампа за рекомендации препарата для борьбы с коронавирусом
07 апреля 2020, 03:35
Оставайтесь дома самоизолированными, а я - отдыхать: Главврач Шотландии дважды подвела жителей
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.