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Сутки - и место для жалоб врачей готово: Чиновники показали расторопность после разноса от властей
17 мая 2020, 02:55 • 4 • Политика
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат. Её создали буквально в течение суток после выговора от Путина и Мишустина.
Медработники, столкнувшиеся с невыплатами надбавок за работу с заражёнными коронавирусом пациентами, получили возможность пожаловаться на произвол на портале госуслуг. Форма для жалоб появилась спустя сутки после того, как на проблему обратил внимание лично президент России Владимир Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин выдал соответствующие распоряжения.
Речь идёт о стимулирующих выплатах, которые должны были получить все медработники, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Средства на это были выделены из федерального бюджета и отправлены в регионы. Однако в ряде регионов России медики либо не получили их вовсе, либо в оскорбительно мизерном объёме.
Примечательно, что форма для жалоб появилась спустя всего сутки после выговора, который Путин устроил чиновникам. К сожалению, с непосредственно выплатами чиновники аналогичную скорость не продемонстрировали, но пообещали перечислить полагающиеся медикам деньги в ближайшие дни.
Напомним, накануне президент Путин поручил организовать мониторинг выплат медикам, работающим с заражёнными коронавирусом. А премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение создать на едином портале госуслуг специальный раздел, где врачи могли бы пожаловаться на задержки при выплате положенных им стимулирующих средств за работу с больными COVID-19.
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